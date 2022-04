OKB besucht Rudertalent Jeannine Gmelin im Trainingsraum Kägiswil

Obwalden OKB-Spitze besucht Rudertalent Jeannine Gmelin im Kägiswiler Trainingsraum Die Obwaldner Kantonalbank ist Hauptsponsor von Jeannine Gmelin. Der scheidende Direktor Bruno Thürig spricht von ihr als Botschafterin für Obwalden. Matthias Piazza 26.04.2022, 16.44 Uhr

Margrit Koch (links), Nachfolgerin des scheidenden OKB-Direktors Bruno Thürig (rechts), mit Ruderin Jeannine Gmelin, in ihrem Trainingsraum in Kägiswil. Bild: Matthias Piazza (Kägiswil, 26. April 2022)

Bank trifft auf Sport. Der Direktor der Obwaldner Kantonalbank, Bruno Thürig, besuchte am Dienstag in seiner letzten Arbeitswoche in dieser Funktion zusammen mit seiner Nachfolgerin Margrit Koch die 31-jährige Ruderin Jeannine Gmelin in ihren Trainingsräumlichkeiten in Kägiswil. Dass der scheidende Direktor an seinem drittletzten Arbeitstag sich die Zeit dafür genommen hat, deutet auf einen hohen Stellenwert hin, den diese Sportlerin, die ursprünglich aus Ustern kommt, bei der OKB geniesst. Bruno Thürig bekräftigt: «Zum Übergabeprozedere gehört der Besuch bei Jeannine dazu, um ihr Goodbye zu sagen. Wir haben mit ihr mitgelitten, mitgefiebert, und mitgekämpft. Als erfolgreiche Spitzensportlerin, die in Obwalden wohnt und trainiert, ist sie eine hervorragende Botschafterin für unseren Kanton.» Ihre Bilder von ihren Trainings auf dem Sarnersee hätten einen unbezahlten Werbeeffekt für die Region. Darum sei die OKB 2018 auch die Sponsoringpartnerschaft mit ihr eingegangen, der im vergangenen November für weitere drei Jahre verlängert wurde.

«Die OKB hat sich der Förderung des lokalen Sport- und Kulturlebens verschrieben. Jeannine Gmelin passt da perfekt», erklärt Bruno Thürig, ohne den genauen Sponsoringbetrag nennen zu wollen. Darüber habe man eine Verschwiegenheitsvereinbarung getroffen. Jährlich sponsere die OKB aber Vereine und Einzelpersonen aus Sport und Kultur mit total rund 600'000 Franken.

Sarnersee eigne sich perfekt für Rudersport

Jeannine Gmelin ist über ihre Wahlheimat, ihren neuen Lebensmittelpunkt des Lobes voll. «Der ruhige Sarnersee eignet sich besonders gut fürs Rudern. Es fahren kaum Kursschiffe und wenige Motorboote. Zudem befindet sich beim Sarnersee das nationale Ruderzentrum des Schweizerischen Ruderverbandes.» Doch nicht nur deswegen habe es sie nach Kägiswil gezogen, wo sie im vergangenen Herbst auch den Trainingsraum bezog. «Jedes Mal, wenn ich mit dem Zug von Luzern her aus dem Loppertunnel fuhr, war ich überwältigt vom Panorama mit dem Bergen, dem Alpnacher- und dem Sarnersee, welches für mich der schönste See überhaupt ist», schwärmt sie.

Der Obwaldner Kantonalbank als Hauptsponsorin sei sie sehr dankbar. «Im Rudersport gibt's bei einem Sieg einen Handschlag und eine Medaille, kein Preisgeld. Ohne einen solchen Sponsoren könnte ich diese Randsportart nicht professionell betreiben», meint die Weltmeisterin 2017, die Gesamtweltcup-Siegerin und Europameisterin 2018 in Glasgow, die an den Europameisterschaften in Varese im vergangenen Jahr die Bronzemedaille holte und bei den Olympischen Spielen in Tokio auf den fünften Platz fuhr. Sie startet ihre diesjährige Saison am 17. Juni am Weltcup in Polen. Weiter auf ihrer Agenda stehen dieses Jahr die Europameisterschaften in München, die Weltmeisterschaften in Tschechien und der Heimweltcup auf dem Rotsee.