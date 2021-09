Der digitale Dorfplatz «Crossiety» erobert Obwaldner Gemeinden

Obwalden Online-Plattform im Trend: Der digitale Dorfplatz «Crossiety» erobert die Obwaldner Gemeinden Nach den Gemeinden Engelberg und Lungern haben jetzt auch die Alpnach und Sarnen das Projekt «Crossiety» in Angriff genommen. Die Gemeinden erhoffen sich dabei eine rasche und effiziente Kommunikation mit und unter der Bevölkerung. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Bald wird in bereits vier von sieben Obwaldner Gemeinden die Online-Plattform Crossiety zum Einsatz kommen. Die Plattform gehört zu den sozialen Medien, hat aber seine Eigenheiten. Während man auf Facebook und Co. mit Freunden auf der ganze Welt vernetzt sein kann, beschränkt sich Crossiety auf die eigene Wohngemeinde und Region, und ist damit ein digitaler Dorfplatz.

Dieser bietet den Einwohnern einen Dorfplatz, auf dem Vereine, Gewerbe oder die Gemeinde Anzeigen schalten oder Neuigkeiten teilen können, einen Marktplatz, auf dem auch Privatpersonen Produkte anbieten oder suchen können, sowie einen «Helfen-Stream» auf dem Hilfe gesucht oder angeboten werden kann. Ebenfalls stehen Gruppen für interne und externe Kommunikation von Vereinen oder Gewerbebetriebe zur Verfügung.

In Alpnach kann man sich schon bald auf dem digitalen Dorfplatz «Crossiety» treffen. Bild: Florian Arnold (Alpnach, 21. September 2021)

Die Gemeinde Alpnach ist eine von vier Obwaldner Gemeinden, die sich für eine Zusammenarbeit mit Crossiety entschieden hat. «Wir wollen damit den Austausch zwischen Behörde und Bevölkerung erleichtern», sagt Melanie Schleiss, stellvertretende Gemeindeschreiberin der Gemeinde Alpnach. Mit Crossiety habe man als Gemeinde die Möglichkeit, in kürzester Zeit viele Leute in der Region zu erreichen, was mit anderen Publikationsorganen wie dem «Alpnacher Blettli», das zehnmal im Jahr erscheint, nicht immer gelingt. Zudem gibt es bei Crossiety interaktive Möglichkeiten wie Umfragen, Diskussionen oder eine Kommentarfunktion, die einen gegenseitigen Austausch ermöglichen.

Aktuell befindet sich Alpnach noch in der Aufbauphase des digitalen Dorfplatzes, die offizielle Lancierung erfolgt Anfang Oktober. «Für uns geht es jetzt darum, Mitarbeiter sowie Vereine und Gewerbe zu schulen», sagt Melanie Schleiss. Die Gemeinde hoffe, dass möglichst viele Privatpersonen, aber auch Gewerbebetriebe und Vereine, die beispielsweise auf Veranstaltungen hinweisen oder Mitglieder anwerben können, von dem digitalen Dorfplatz Gebrauch machen. Eine Registrierung sei jetzt schon möglich, fast hundert Alpnacher hätten dies bereits getan. Weitere Nutzer hoffe man mit einer geplanten Infoveranstaltung am 7. Oktober ins Boot zu holen.

App hat sich in Engelberg und Lungern bereits bewährt

Die Gemeinde Engelberg ist in Obwalden eine Pioniergemeinde, wenn es um Crossiety geht. Schon seit über einem Jahr ist der digitale Dorfplatz im Klostertal in Gebrauch. Man habe im Frühling 2020, als der Lockdown kam, schnell reagiert und die App lanciert, sagt Bendicht Oggier, Geschäftsführer der Einwohnergemeinde Engelberg.

Bendicht Oggier, Geschäftsführer der Einwohnergemeinde Engelberg. Bild: Philipp Unterschütz (26. Oktober 2018)

«Während des Lockdowns war Crossiety optimal, es wurde effizient kommuniziert und viele Privatpersonen haben ihren Nachbaren Hilfe angeboten.»

Der Lockdown habe sicher auch dazu beigetragen, dass die App so oft heruntergeladen wurde. Engelberg zählt heute 1884 Nutzer. Somit sind über 40 Prozent der Einwohner auf Crossiety registriert. «Wir sind sehr zufrieden mit diesen guten Zahlen», sagt Oggier. Über Daten zu Nutzerverhalten oder Ähnliches verfüge man nicht, denn bei Crossiety spiele der Datenschutz eine zentrale Rolle. «Es gibt sicher einige, die sich bei der App registriert haben und sie inzwischen nicht mehr so oft nutzen», sagt Bendicht Oggier, «doch einige sind auch sehr aktiv.» Es sei schön zu sehen, dass es immer wieder neue Einträge gebe.

Seit dem 5. August 2021 ist auch die Gemeinde Lungern bei Crossiety dabei. Mittlerweile sind über 350 Nutzer registriert – also etwa 17 Prozent der Bevölkerung. Es wurden ausserdem bereits 167 Beiträge veröffentlicht. «Mit diesen Zahlen sind wir in Lungern sehr zufrieden und positiv überrascht», sagt Projektleiterin Michaela Imfeld. Man erhoffe sich von der Plattform, die Bevölkerung rasch und mit Hilfe zeitgemässer Technologie informieren zu können. «Das Handy ist immer in der Hosentasche, so ist die Information direkt ersichtlich und muss nicht explizit gesucht werden», so Imfeld. Man sehe aber in Crossiety keinen Ersatz der Website, sondern eine Ergänzung.

Grössere Gemeinden bezahlen mehr für Crossiety

Max Rötheli, Gemeindeschreiber der Gemeinde Sarnen. Bild: PD

Als vierte Gemeinde wird auch Kantonshauptort Sarnen den digitalen Dorfplatz einführen. Das Projekt soll an der Gemeindeversammlung am 9. November vorgestellt werden. Sarnen ist mit über 10'000 Einwohnern die grösste Gemeinde in Obwalden und gehört zum oberen Mittelfeld aller Crossiety-Gemeinden. Die Grösse der Gemeinde stelle bei der Lancierung von Crossiety jedoch kein Problem dar, meint Gemeindeschreiber Max Rötheli. «Unser Ziel ist es, dass sich etwa 1000 Nutzer innerhalb der nächsten Jahreshälfte registrieren.»

Crossiety unterscheidet sich in einer Hinsicht gegenüber vielen anderen sozialen Medien. Auf der App wird keine Werbung geschaltet. Dafür ist das Programm aber auch nicht kostenlos. Die Kosten belaufen sich auf einen jährlichen Fixbetrag von 5000 Franken. Dazu kommt ein variabler Betrag pro Einwohner. Für Sarnen bedeutet das beispielsweise einen Betrag von 11'630 Franken pro Jahr.

Bald sollen auch noch weitere Gemeinden den digitalen Dorfplatz einführen. Laut Joel Singh, CEO von Crossiety, sei man auch mit interessierten Gemeinden aus den Kantonen Nidwalden und Uri im Gespräch.