Optimale Gesundheitsversorgung bleibt Regierungsziel

Kanton Optimale Gesundheitsversorgung bleibt in Obwalden Regierungsziel Den Vorwurf, dass man das Kantonsspital «ausbluten» lasse, weisen Finanzdirektorin Maya Büchi und Landammann Daniel Wyler vehement zurück. Romano Cuonz 18.02.2022, 19.31 Uhr

Bruno Müller, Rheumatologe und früherer Präsident der Unterwaldner Ärztegesellschaft, wirft Gesundheitsdirektorin Maya Büchi und der Regierung vor, sie würden das Obwaldner Kantonsspital schwächen und schliesslich ausbluten lassen (wir berichteten). Gleichzeitig fordern immer mehr Obwaldnerinnen und Obwaldner von der Regierung klare Aussagen zur Spitalpolitik – noch vor den Wahlen. Nun beziehen Gesundheitsdirektorin Maya Büchi und Daniel Wyler als Landammann für die Regierung Stellung.

Der Bettentrakt des Kantonsspitals Obwalden. Bild: PD

Daniel Wyler: «Schliessung war nie ein Thema»

«In verschiedenen Leserbriefen und Zeitungsartikeln gemachte Anschuldigungen in Sachen Spitalpolitik sind schlicht nicht haltbar und entsprechen nicht den Fakten»

, stellt Landammann Daniel Wyler, ehemaliger Leiter der Taskforce Akutversorgung, fest. Auch die in jüngsten Publikationen erhobenen Vorwürfe an seine Regierungskollegin Maya Büchi verurteilt er auf's Schärfste. «Fakt ist», so der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, «dass der Regierungsrat das Wort ‹Schliessung› nie gebraucht, und dass er immer eine Verbundversion mit einem anderen Spitalpartner angestrebt hat.»

Obwaldens Regierung sei aber verpflichtet, sich an die gesundheitspolitischen Realitäten zu halten, und diese sprächen klar dafür, dass im Spital aus gesetzgeberischer Sicht der Status quo im Bereich Qualität auf absehbare Zeit nicht mehr gehalten werden könne. Die immer strengeren Richtlinien des Bundes bezüglich Fallzahlen beträfen auch umliegende Spitäler. Alle würden mit immer schärferen Regulatorien und steigenden Qualitätsanforderungen kämpfen. Deshalb führe der gegenseitige Zugriff auf Fachärztinnen und Fachärzte in einem Verbund in der Regel zu einem Qualitätsgewinn auf beiden Seiten».

Maya Büchi: «Letztes Wort hat das Volk»

Landstatthalterin Maya Büchi stellt fest: «Dass gewisse politische Kreise heute lieber Spekulationen als Fakten in die Welt setzen, entspricht nicht meiner persönlichen Auffassung von politischer Arbeit. Schliesslich habe nicht ich, sondern hat der Spitalrat als mögliche Option die Schliessung der Operationssäle zwischen 22 und 7 Uhr in Betracht gezogen, aufgrund der geringen Auslastung.» Schon seit Jahren stünden die wenigen echten Notfälle im Jahresverlauf in einem krassen Widerspruch zu den hohen Vorhalteleistungen.

Der Regierungsrat habe wiederholt informiert, dass die von ihm eingesetzten Arbeitsgruppen verschiedene Modelle erarbeiten und auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten hin prüfen würden. «Zu unseren Arbeitsschritten haben wir Meilensteine und einen Zeitraster aufgestellt», sagt Büchi. Und sie versichert:

«Trotz Covid-Pandemie und der damit verbundenen Mehrbelastung im Gesundheitsamt sind wir auf Kurs.»

Das Spital oder einzelne Abteilungen einfach so schliessen könnten weder der Regierungsrat noch eines seiner Mitglieder.

Angebot im Gesundheitsgesetz verankert

In der Tat: Das Angebot, welches das Kantonsspital Obwalden bereitstellen muss, ist im Artikel 22 des Gesundheitsgesetzes verankert. «Dies ist einzigartig in der Schweiz», stellt Büchi fest. Klar sei für die Regierung: Von einer «Spital-Ausblutung» könne keine Rede sein. Für jede Streichung der im Gesundheitsgesetz festgeschriebenen Angebote – mindestens innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe und Anästhesie als Abteilungen – bedürfe es einer Gesetzesänderung durch den Kantonsrat. «Weder der Regierungsrat noch eines seiner Mitglieder legt den Leistungsauftrag des Kantonsspitals fest», so Landammann Daniel Wyler. Dies obliege allein dem Kantonsrat, der dafür auch die finanziellen Mittel spreche.

Und der Landammann hält fest: «Solange die vom Regierungsrat schon mehrfach beschriebenen politischen Prozesse nicht abgeschlossen sind, wird das Kantonsspital Obwalden seine Leistungen und Angebote im bisherigen Rahmen erbringen.» Das letzte Wort zur Zukunft des Kantonsspitals in Sarnen hat ohnehin die Obwaldner Stimmbevölkerung. Zur Gretchenfrage, wie die Regierung zum heutigen Spital stehe, sagt Landammann Daniel Wyler:

«Unser Ziel ist es nach wie vor, eine optimale Gesundheitsversorgung für die Obwaldner Bevölkerung sicherzustellen und das Spital zukunftsfähig zu machen.»

Für weitere Informationen werde ab nächster Woche die Beantwortung der Motion betreffend Offenlegung des Berichts der Taskforce «Versorgungsstrategie im Akutbereich» auf der Website des Kantons aufgeschaltet. Ob mit diesen Ausführungen die viel geforderte Transparenz und Klarheit punkto Zukunft des Kantonsspitals geschaffen ist, müssen nun die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für sich entscheiden.

