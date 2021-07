Obwalden «Die Natur wird zur Bibel»: Auf dem Jakobsweg für die Seele pilgern Gepilgert wird auch in diesem Sommer. Allerdings kommen die Wanderer mehrheitlich aus der Schweiz statt wie vor Corona aus aller Herren Länder. Marion Wannemacher 28.07.2021, 05.00 Uhr

Der Blick aus dem Fenster im Homeoffice geht auf den Jakobsweg. Im Sommer ziehen hier Tag für Tag Wanderer mit grossen Rucksäcken vorbei. Die sind schon länger unterwegs.

In Etappen nach Santiago de Compostela: Kristina Kramer aus Rorschach.

Bilder: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 21. Juli 2021)

Zum Beispiel Kristina Kramer aus Herrliberg im Kanton Zürich. Sie wandert den Jakobsweg in Etappen. Angefangen habe sie damit im Juni in Rorschach, sechs Tage am Stück. Wegen anhaltenden Regens und Stürmen hat sie unterbrochen und ist nun wieder seit drei Tagen von Einsiedeln unterwegs. Wegen des Hochwassers fuhr sie mit dem Zug nach Stans und wanderte von da nach Flüeli-Ranft. Sie freut sich über ihre Übernachtung vergangene Nacht im Dorf, die herzliche Aufnahme im Hotel,

das Pilgerzimmer mit Znacht.

Der Anfang war schwierig

Die 63-Jährige hat ganz besondere Gründe für ihre Pilgerreise mit dem langfristigen Ziel Santiago de Compostela. «Ich hatte im Dezember ein Burn-out», erklärt sie ohne Umschweife. «Ich hatte das Gefühl, ich muss etwas für mich machen und zur Ruhe kommen, runterfahren. Das war am Anfang mühsam beim Laufen, ging aber mit jedem Tag besser.» Der erste Tag sei sehr mühsam gewesen und sie habe sogar überlegt, ob sie nicht von St.Gallen wieder heimfahren solle nach Rorschach, um daheim zu übernachten. «Am dritten Tag wurde ich ruhiger, hab mich an der Natur gefreut und Glücksmomente erlebt.»



Kristina Kramer lernte auf die Vögel zu achten, die Schmetterlinge, die Grillen. Auf dem Handy zeigt sie wilde Erdbeeren, eine Wiese mit bunten Blumen. «Je länger man in der Natur ist, desto mehr sieht man», sagt sie.

«Ich habe meine Fröhlichkeit wieder gefunden.»

Die gelernte Krankenschwester hatte zuletzt in der Administration eines Spitals gearbeitet. Nicht weit weg genug, damit Corona nicht auch an sie herangekommen wäre. Sie hatte mit den Sterbenden mitgelitten. Für diesen Tag will sie auf den Brünig. «Eigentlich habe ich eine Riesenblase am Fuss. Ich habe gebetet und ich laufe», sagt sie. Das Leben kann so einfach sein.



630 Kilometer zu Fuss: Eine Reinigung von Körper und Geist

Den Weg in die andere Richtung läuft Alexandre Lafon. Der braungebrannte 29-Jährige stammt aus einem Ort in der Nähe von Lyon und macht den Jerusalem-Weg. In der vergangenen Nacht hat er kurz vor Giswil übernachtet. Alexandre ist seit dem 4. Juni mit seinem Zelt unterwegs, manchmal schlafe er aber auch in einer Kirche, wenn es ihm erlaubt werde. 630 Kilometer sei er bereits gelaufen, rechnet er aus. Und nein, trainiert habe er nicht, erklärt er. Auf Französisch drückt er aus, dass er allen die Erfahrung wünsche, nach Jerusalem zu pilgern. Der aufgeschlossene Pilger erklärt:

«Es ist eine Reinigung des Körpers und des Geistes, die da passiert.»



Auf dem Weg nach Jerusalem: Alexandre Lafon.

Insgesamt seien im Moment wohl weniger Pilger unterwegs, glaubt Mary Staub. Sie ist verantwortlich für die Jugendunterkunft Bruder Klaus und freute sich für jeden, der die Erfahrung mit dem Pilgern machen dürfe. «Natürlich kommen im Moment viele Faktoren neben Corona hinzu, wie diese Regenfälle und im Sommer die Hitze.» Vor Corona gehörten Menschen aus aller Welt zu den Pilgern. Jetzt sind es vor allem Schweizer und wenige Deutsche.

Diesen Eindruck teilt auch Schwester Christa Fuchs vom Ranft-Team. Sie gehört zur Gemeinschaft Chemin Neuf und lebt in Bethanien. «Dorthin kommt sicher ein Viertel mehr Schweizer, dafür die Hälfte weniger Deutsche», schätzt sie. «Vor allem viele Westschweizer entdecken mittlerweile die Region.» Der gut beschilderte Jakobsweg biete sich dafür geradezu an. Sie sagt: «Man spürt vielen die Freude an, dass es wieder möglich ist, ihn zu begehen.»



Auch Christa Fuchs ist bereits gepilgert. «Im Frühling war ich von Rheineck nach Emmetten unterwegs und auch vor zwei Jahren bereits einmal auf dem Bruder Klausen Weg nach Einsiedeln», erzählt sie. «Ich wollte das doch einmal selbst erleben. Der Weg lehrt einen sehr viel. Die Natur wird zur Bibel. Es ist eine Begegnung mit Gott und den Mitmenschen.»

Die Etappe Flüeli-Ranft - Kaiserstuhl ist Teil der Innerschweiz-Wegs, der von Einsiedeln nach Brünig führt. Die Etappe ist 13,39 Kilometer lang auf maximal 731 Höhenmetern.