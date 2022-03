Wahlen Obwalden: Frauen brauchen bessere Plätze auf den Listen

Obwalden Politologin analysiert Wahlen: Frauen brauchen bessere Plätze auf den Listen Die Analyse der Wahlen durch Politologin Sarah Bütikofer zeigt einige Gründe, warum in Obwalden in der kommenden Legislatur so wenige Frauen im Parlament sitzen. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 26.03.2022, 10.00 Uhr

Bei den Obwaldner Parlamentswahlen ist das Resultat aus Frauensicht gar noch etwas schlimmer als zuerst angenommen. Effektiv werden im «neuen» Kantonsrat nämlich nur noch 9 Frauen sitzen. Gewählt wurden zwar 10, aber weil Cornelia Kaufmann-Hurschler (CVP/Mitte) auch in den Regierungsrat berufen wurde, scheidet sie aus dem Kantonsrat aus. An ihrer Stelle rutscht Frank Kurer nach. Das bedeutet, dass in der nächsten Legislatur die Frauen nur mit 16 Prozent vertreten sind, auch wenn 18 Prozent gewählt worden wären.

Im Kantonsratssaal im Sarner Rathaus werden in der kommenden Legislatur bedeutend weniger Frauen Platz nehmen als bisher. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 24. März 2022)

Sarah Bütikofer, Politologin am Institut für Politikwissenschaft der Uni Zürich und Chefredaktorin der Onlineplattform für Schweizer Politikwissenschaft «DeFacto», die sich immer wieder mit dem Thema Frauen in der Politik beschäftigt, hat für uns die Ergebnisse der Wahlen in Obwalden ausgewertet.

Dr. Sarah Bütikofer, Politologin am Institut für Politikwissenschaft der Uni Zürich. Bild: PD

Vorwegzunehmen ist, dass der Anteil der Frauen auf den Listen, die in Obwalden zur Wahl antraten, mit 33 Prozent (125 Männer und 63 Frauen) schon grundsätzlich tief war. «Wenn der Anteil der Frauen auf den Listen viel tiefer ist als der Anteil der Männer, dann ist es nicht verwunderlich, wenn auch unter den Gewählten die Frauen klar in der Minderheit sind», stellt Sarah Bütikofer fest. Die SVP und die FDP hätten beispielsweise mit je rund 20 Prozent einen sehr tiefen Frauenanteil auf den Listen. Dementsprechend konnten die Wählerinnen und Wähler auch kaum Frauen aus diesen Parteien wählen.

Das Resultat ist nun entsprechend: 0 gewählte Frauen bei der SVP, 1 bei der FDP. Damit steht Obwalden allerdings nicht allein. In der ganzen Schweiz sei es so, dass je rechter eine Partei im politischen Spektrum positioniert sei, desto weniger seien Frauen auf den Wahllisten oder bei den Wahlvorschlägen. Wenn dann bei einer Wahl die Parteien, bei denen der Frauenanteil tendenziell hoch ist, Wähleranteile und Sitze verlieren, wirke sich dies doppelt negativ auf die gesamte Frauenvertretung im Parlament aus. So geschehen nun auch in Obwalden, wo die SP und die CSP zu den Wahlverliererinnen gehören.

Zu beachten ist, dass der Anteil Bisheriger unter den Kandidierenden sehr hoch lag, es traten 49 erneut an. Neu gewählt wurden 14 Personen, alles Männer (4 FDP, 2 GLP, 6 CVP/Mitte und 2 SVP). «Das ist eigentlich das Spezielle an der ganzen Sache», so Bütikofer. «Alle gewählten Frauen sind Bisherige, aber bei den Männern sind nun 30 Prozent Neue, 70 Prozent Bisherige.» Die Wahlchancen bisheriger Kandidierender seien immer viel höher. Sarah Bütikofer erklärt:

«Das heisst, die Parteien können vor allem bei Sitzen, die neu zu vergeben sind, strategisch agieren.»

Neben dem Bekanntheitsgrad ist das wohl wichtigste Element für den Wahlerfolg im Proporzsystem der Platz auf der Liste, wie eine Untersuchung des Politikwissenschaftlers Fabrizio Gilardi der Universität Zürich gezeigt hat. Das hat sich auch in Obwalden bestätigt. Die Hälfte aller Gewählten kandidierte auf Platz 1, knapp ein Drittel auf Platz 2. Nur 6 Personen (10 Prozent) wurden ab Platz 3 gewählt, und noch ein paar Vereinzelte weiter hinten.

«Wenn es den Parteien ein grosses Anliegen ist, Politikerinnen zu fördern, dann böte sich dies bei der Listenplatzvergabe an.»

Tatsächlich standen total von den neuen Männern 3 auf Platz 1, 3 auf Platz 2 und 4 auf Platz 3.

Und hier zeigt die Analyse auch, dass es tatsächlich noch Luft nach oben gegeben hätte:

Bei der SVP 7 Männer je auf Platz 1, davon 6 Bisherige. Auf Platz 2 waren 5 Männer und 2 Frauen, davon 3 Männer Bisherige.

Bei der FDP 6 Männer auf Platz 1, davon 5 Bisherige. 1 Frau (neu) auf Platz 1. Ein bisheriger Mann wurde von Platz 1 abgewählt. 5 Männer auf Platz 2, davon 2 Bisherige.

Bei der CVP/Mitte hingegen waren 4 Männer und 3 Frauen auf Platz 1. Auf Platz 2 waren 3 Männer und 4 Frauen. Alle auf Platz 1 wurden wiedergewählt, 2 Frauen auf Platz 2 nicht wiedergewählt.

Bei der SP (ohne Juso) 4 Männer und 2 Frauen auf Platz 1, 2 Männer und 2 Frauen davon bisherige. 2 Männer und 4 Frauen auf Platz 2, 1 Frau davon bisherig. 1 bisherige Frau wurde von Platz 1 abgewählt.

Bei der GLP 3 Männer und 2 Frauen auf Platz 1, 3 Männer auf Platz 2. 0 Bisherige.

Bei der CSP waren 3 Frauen und 3 Männer auf Platz 1, es wurden je 2 Frauen und 2 Männer von Platz 1 gewählt, alle vier Bisherige. Auf Platz 2 dann 5 Frauen, 0 Männer, niemand gewählt. 1 bisheriger Mann auf Platz 1 abgewählt, 2 bisherige Frauen von Platz 2 abgewählt.

Die Aufschlüsselung der Frauenvertretungen nach Parteien zeigt folgendes Bild. Die CSP ist auch auch dem Verlust von vier Sitzen immer noch ausgeglichen mit je 2 Frauen und Männern. Bei der SP sind es 33 Prozent Frauen, bei der CVP/ Mitte 25 Prozent. Im neuen Kantonsrat gibt es keine Frauen der GLP und der SVP, bei der FDP sind 90 Prozent der Gewählten Männer. «Da die GLP zum ersten Mal Sitze gewann, kann man das Resultat auch damit relativieren, dass es sich um eine noch junge Partei handelt, die noch nicht über einen grossen Pool an bekannten Personen verfügt. Allerdings waren doch knapp ein Viertel der Kandidierenden Frauen», sagt Sarah Bütikofer.

«Bei der grössten Fraktion «Die Mitte» sind zwar ein Viertel der Sitze von Frauen besetzt. Aber es wurden gleich sechs neue Männer gewählt, von den Frauen schafften nur Bisherige die Wahl, eine wurde gar abgewählt. Auch die SVP und die FDP mit 13 respektive 11 Sitzen sind grosse, etablierte Parteien und hätten im Prinzip schon seit Jahren Zeit gehabt, sich der Thematik anzunehmen.» Wahlchancen hätten nur Personen, die über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügen und sich innerhalb der Partei schon ein Netzwerk erschaffen haben. Das brauche natürlich seine Zeit.

«Die grossen bürgerlichen Parteien müssten mehr machen, wenn ihnen eine ausgeglichenere Geschlechtervertretung ein ernsthaftes Anliegen ist.» Das sei harte Arbeit. Ohne entsprechende Anstrengungen passiere zu wenig, weiss Sarah Bütikofer. Nachwuchs generiere sich aber nicht nur im internen Parteinetzwerk. Wie eine Untersuchung zeigte, treten viele geeignete und interessierte Frauen erst bei einer ersten Kandidatur in Parteien ein.

«Viele Frauen engagieren sich stark in Vereinen oder sind gesellschaftlich aktiv in ihren Gemeinden, fliegen aber für die Parteien unter dem Radar, wenn sie keiner Partei angehören.»

Parteien müssten deshalb auch vermehrt ausserhalb ihrer bestehenden Strukturen suchen, wenn sie wirklich einen ausgeglichenen Geschlechteranteil anstreben.

Im Unterschied zu Nidwalden, wo es für die Frauen ganz gut lief, fanden in Obwalden auch keine speziellen Anlässe zur Frauenthematik statt. Dies könnte laut Bütikofer durchaus eine Rolle gespielt haben. Den Einfluss einer Kampagne wie «Helvetia ruft» zu beziffern, sei schwierig. «Man wüsste ja nicht, wie es wäre, wenn es sie nicht gäbe … aber gerade in kleinen Wahlkreisen machen relativ wenige Stimmen bisweilen schon viel aus, von dem her ist es durchaus möglich, dass Kampagnen und bestimmte Anlässe, die zur Mobilisierung aufrufen, einen Einfluss auf das Wahlergebnis haben.» Sicher sei, dass der Frauenanteil in der Politik nur mit stetigen Bemühungen steigt oder wie in Obwalden wenigstens nicht sinke.

Obwalden liegt weit unter dem schweizerischen Durchschnitt Bezüglich Frauenquoten in der Politik steht Obwalden auch im gesamtschweizerischen Vergleich nicht gut da. Der Politologe Werner Seitz, der bis zu seiner Pensionierung 2019 Leiter der Sektion «Politik, Kultur, Medien» im Bundesamt für Statistik war und heute das Büro «Politikanalyse und Politikvermittlung» führt, präsentierte im November 2021 auf dem Politblog «DeFacto» eine Analyse über die ganze Schweiz. Danach lag der Durchschnitt der Frauenvertretungen in den kantonalen Parlamenten bei 32 Prozent. Mittlerweile dürfte Obwalden ganz am Ende des Feldes angekommen sein. «Am niedrigsten liegt der Frauenanteil in Schwyz bei skandalösen neun Prozent», schrieb Seitz. 40 Prozent und mehr betrug die Frauenvertretung hingegen in den beiden Basel, in Zürich und in Neuenburg. Das Neuenburger Kantonsparlament war mit 58 Prozent Frauen das bisher einzige kantonale Parlament, in dem die Frauen in der Mehrheit sind.

