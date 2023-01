Polizei warnt vor Internetbetrüger

Obwalden Polizei warnt vor Internetbetrügern Mit einem QR-Code, den er in einem anderen Zusammenhang verschickt, lässt ein Betrüger andere Leute für seine Einkäufe bezahlen. 29.01.2023, 21.30 Uhr

Die Kantonspolizei Obwalden warnt vor einem Betrüger, der aktuell auf einem Kleinanzeigenportal einen Gegenstand zum Verkauf anbiete. Interessierten Käufern werde dabei ein QR-Code mit dem Titel «ADM Digital Goods» für eine Zahlung mit der Twint-App zugestellt. Scannt der Käufer diesen QR-Code, überweist er den geforderten Betrag an «ADM Digital Goods».

Mit einem QR-Code werden Leute hinters Licht geführt. Symbolbild: Kantonspolizei Obwalden

Der Betrüger habe in diesem Moment gerade ein Produkt oder einen Gutschein bei diesem Unternehmen bestellt und dabei als Zahlungsmethode Twint gewählt. Die Zahlungsinformationen leitet er aber an den Käufer weiter und lässt sich von ihm das bestellte Produkt bezahlen. Der Kontakt wird danach abgebrochen und die versprochene Gegenleistung wird nie erbracht. Zurzeit ist gerade die Zahlung an «ADM Digital Goods» aktuell, es seien in jüngster Vergangenheit aber auch andere Unternehmen wie Digitec oder Galaxus dafür verwendet worden, schreibt die Polizei auf Social Media. Sie gibt folgende Tipps:

Kein Geld an eine Telefonnummer via Twint überweisen, wenn die Person nicht persönlich bekannt ist.

Keine Zahlungen mittels QR-Codes vornehmen, welche von nicht bekannten Personen weitergeleitet wurden.

QR-Codes stünden gemäss Twint nur Onlinegeschäften zur Verfügung und nicht privaten Personen.

(lur)