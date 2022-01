Rekrutierung für Aufsichtskommissionen in Obwalden schwieriger

Obwalden Regierungsrat will Herausforderungen angehen Die Rekrutierung von Mitgliedern für die Aufsichtskommissionen über Anwälte und Urkundspersonen wird schwieriger. Über die Gründe kann die Regierung in der Antwort auf einen Vorstoss aus dem Kantonsrat nur Vermutungen anstellen. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 17.01.2022, 15.13 Uhr

Ein Postulat von Mike Bacher (CVP/Mitte, Engelberg) will den Regierungsrat beauftragen, die Aufsicht über die Anwälte und Urkundspersonen zu überprüfen und dem Kantonsrat hierüber Bericht zu erstatten. Dabei sollen diesem auch allfällige zu ergreifende Massnahmen und Anpassungen vorgeschlagen werden.

Die laufenden Veränderungen im bundesstaatlichen, gesellschaftlichen und juristischen Bereich legten es nahe, diese staatliche Aufsicht regelmässig daraufhin zu überprüfen, ob die gewählten Aufsichtsformen den zunehmenden Herausforderungen genügten oder ob strukturelle Anpassungen ratsam seien, schreibt die CVP/Mitte-Fraktion in der Begründung zum Vorstoss. Insbesondere die Aufsicht über die Anwälte und Urkundspersonen in Form je einer Anwalts- und Notariatskommission, die sich aus kantonalen Behörden und den Anwalts- respektive Urkundspersonen selbst zusammensetzten, sei vor diesem Hintergrund genauer anzuschauen. Umso mehr, als diese in den vergangenen Jahren in Obwalden mehrfach zu Diskussionen Anlass gegeben habe und die Rekrutierung von geeigneten Personen zunehmend schwieriger werde.

In seiner Antwort vertritt der Regierungsrat die Haltung, dass sich allein aufgrund der paritätischen Zusammensetzung der Anwalts- und Notariatskommission kein Überprüfungsbedarf ergebe. Nach dem Bundesrecht hätten die Kantone die Aufgabe der Anwaltskommission auch einem Anwaltsverband übertragen können. Die Kantone hätten aber praktisch alle eine spezielle Aufsichtsbehörde eingesetzt, in die auch Vertreter der Anwaltschaft Einsitz nähmen. Ähnlich verhalte es sich auch bei der Aufsicht über die Urkundspersonen. Fast alle kantonalen Aufsichtsbehörden seien paritätisch zusammengesetzt, wobei stets auch Notarinnen und Notare in der Behörde vertreten sein. Dies, weil damit die Sachkunde am besten gewährleistet sei.

Kommissionen arbeiten mit viel Engagement und Fachwissen

Die Postulanten liessen in ihrem Postulat offen, welche Diskussionen zur Aufsicht über die Anwälte und Urkundspersonen sie konkret meinten und in welchem Sinn diese gewesen seien. Soweit der Regierungsrat dies beurteilen könne, übten die beiden Kommissionen die Aufsicht über die Anwalts- und Urkundspersonen mit viel Engagement und Fachwissen aus, so die Antwort weiter. Es gebe zurzeit keinen Anlass, an der korrekten Arbeitsweise der beiden Aufsichtskommissionen zu zweifeln. Deshalb könne die Regierung auch hier keinen Abklärungsbedarf eruieren.

Tatsächlich aber habe sich in den letzten Jahren die Rekrutierung von geeigneten Personen in die beiden Aufsichtskommissionen zunehmend als schwierig erwiesen, räumt die Regierung in der Antwort ein. Die Gründe hierfür seien nicht ganz klar. Es kann zurzeit lediglich vermutet werden, dass es an Gründen liege wie etwa fehlende Wertschätzung für die Arbeit in den Aufsichtskommissionen, zunehmend schikanöse Anzeigen und dadurch vermehrte Überlastung der Kommissionen sowie organisatorische Notwendigkeiten, die aufgrund des Spardrucks bislang nicht umgesetzt werden konnten. Dies dürften im Wesentlichen die Herausforderungen sein, die es zu überwinden gelte, damit die beiden Aufsichtskommissionen auch weiterhin zuverlässig, kompetent und effizient ihre Aufgaben erfüllen könnten. Eine positive Wirkung auf die Rekrutierung von geeigneten Personen werde sich danach mit grosser Wahrscheinlichkeit automatisch einstellen.

Das Sicherheits- und Justizdepartement habe im Rahmen eines Projekts bereits begonnen, den Handlungsbedarf im Bereich der beiden Kommissionen abzuklären, um dannzumal eine Verbesserung einleiten zu können.

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, den Vorstoss im Sinne der Ausführungen zu überweisen.

Kleinräumigkeit des Kantons ebenfalls eine Herausforderung

Erstunterzeichner Mike Bacher freut sich darüber, dass sein Postulat überwiesen werden soll und der Regierungsrat anerkenne, dass bestehende Strukturen im Angesicht von neuen Herausforderungen überprüft werden sollen. Die Rechtswissenschaft entwickle sich weiter und man lege heute mehr als früher Gewicht auf die strukturelle Unabhängigkeit. «In Obwalden haben wir das Modell, dass sich die Anwälte und Urkundspersonen quasi selber beaufsichtigen», sagt Mike Bacher. Das könne in der Kleinräumigkeit des Kantons, in dem sich alle kennen, auch zu schwierigen Situationen führen. Bacher ortet darin auch den Hauptgrund, warum es immer schwieriger werde, unter den Obwaldner Juristinnen und Juristen Leute zu finden, die sich für die beiden Kommissionen zur Verfügung stellten.

