Älplerkilbi Kägiswil: Ehrenpredigerin erhielt Käse überreicht

Obwalden Prachtswetter an der Kägiswiler Älplerchilbi wird zum geschenkten Tag für die 111-jährige Älplergesellschaft

Mussten sich die Kernser Älpler und Älplerinnen am Vortag fast überlegen, ob sie zur Sicherheit eine Schwimmweste ans Fest mitnehmen sollten, konnten sich ihre Kolleginnen und Kollegen und die zahlreichen Besucher der Kägiswiler Älplerchilbi am Samstag am Prachtswetter erfreuen.

Der morgendliche Einzug in die Pfarrkirche, angeführt von der Fünfermusig Schwendi, war zwar noch etwas von Nebel und Nieselregen begleitet, doch bereits zum Apéro hatte eine milde Herbstsonne die Herrschaft übernommen.

Erstmals mit Ehrenpredigerin

Der sehr gut besuchte Erntedankgottesdienst wurde vom Pfarrer im Ruhestand, Joseph Brunner und der Ehrenpredigerin Gabriela Lischer, Leiterin des Seelsorgeraums Sarnen, gestaltet und vom Jodlerklub Bärgsee Lungern und einem Kinder-Jugendchor musikalisch fein umrahmt. In ihrer gehaltvollen Predigt streifte Gabriela Lischer viele Bereiche aus der heutigen Zeit und unserem täglichen Leben und das Verhältnis zu Gott.

Nicht alles sei «kauf- und bezahlbar», sagte sie. Und nicht alles hänge von uns ab. «Wir können und sollen das Möglichste machen, aber es gibt auch viel Unverfügbares wie etwa Dinge, die wir nicht in der Hand haben: Hagel oder zu wenig Regen, Krankheit von Mensch oder Tier.»

«An der Älplerchilbi feiern wir heute zusammen Erntedank. Aber nicht nur für die Früchte und das Gemüse», so Gabriela Lischer weiter. «Ernte erleben wir alle immer wieder in unserem Leben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dafür wollen wir heute Gott auch Danke sagen, der – so glauben wir - alles in der Hand hat und unverfügbar ist.» Für ihre Worte erhielt Ehrenpredigerin Gabriele Lischer am Nachmittag den traditionellen Alpkäse überreicht.

Keine Älplerchilbi ohne Sprüche

Selbstverständlich standen nach dem Mittagessen im Restaurant Neuer Adler neben den Darbietungen der Jodler, Musikanten, Fahnenschwinger und Alphornbläser die Sprüche der Wilden im Mittelpunkt. Keine Frage, dass dabei der zur prominentesten Kägiswilerin gewordenen Lydia Barmettler ein Ehrenplatz eingeräumt wurde.

Und dies hörte sich (leicht gekürzt) wie folgt an:

«Ä guäti Wirtin isch ai iisi Ammäfrai,

sid dä Landfraiächuchi wissimr das ganz genai.

Scho ihri Deko haid alli usdä Sockä,

und ai idä Chuchi cha sie richtig rockä.

Mit ihrnä Chochkinst hed sie all begeistered Und dä Luki hed souverän dä Service gmeistered.

Dass dui nid hesch gwunnä, duäd im erstä Momänt chli schmärzä, aber Lydia Dui bisch d Siegerin vodä Härzä!

