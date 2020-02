Jetzt geht es um die Köpfe im Obwaldner Spitalrat

Welche Kompetenzen müssen die Obwaldner Spitalräte mitbringen? Das regelt die Regierung in einem Anforderungsprofil. Dieses sei vielfältig, sagt Landstatthalter Maya Büchi. Es umschreibt die Anforderungen für das Gremium als Gesamtes. Zudem werden an die Mitglieder spezifische Anforderungen gestellt. Dazu gehören fundierte Kenntnisse unter anderem in diesen Bereichen: Gesundheitsversorgung, Gesundheitsökonomie/Betriebswirtschaft, Gesetzgebung/Recht und – je nach künftiger Rechtsform des Spitals – Bauwesen. Von den Personen selber wird unter anderem Folgendes verlangt: Entscheidungsfähigkeit, Bereitschaft, Verantwortung für schwierige Entscheide zu übernehmen, und eine gute Streitkultur. Die gesamte Übersicht finden Sie hier: