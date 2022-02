Flugplatz Kägiswil: Regierung hat Vorbehalte zu Umnutzung

Obwalden Regierung begrüsst Rückbau der Piste hat aber auch noch einige Vorbehalte zur Umnutzung des Flugplatzes Kägiswil Der Obwaldner Regierungsrat hat nun Stellung zum Umnutzungsgesuch des Militärflugplatzes zu einem zivilen Flugplatz genommen. Ob die Betriebsbewilligung bis Ende 2023 zustande kommt, ist aber auch wegen der vielen Einsprachen fraglich. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 04.02.2022, 17.29 Uhr

Die Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW) beantragt die Umnutzung des militärischen zu einem zivilen Flugplatz und die Erteilung der Betriebsbewilligung. Das Gesuchsdossier wurde laut einer Medienmitteilung des Regierungsrats im vergangenen Sommer beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) eingereicht. Dieses ist für die Verfahrensführung und damit auch für die Behandlung der Einsprachen zuständig. Das Dossier enthält umfangreiche Unterlagen zu den geplanten Flugbewegungen, den Betriebszeiten, den ökologischen Ausgleichsmassnahmen sowie den Auswirkungen eines zivilen Flugbetriebs. Vorgesehen sind sowohl Flächenflugzeuge als auch gewerbliche Helikopterflüge.

Der Flugplatz Kägiswil von oben. Archivbild: Guido Müller (Sarnen, 28. Juni 2017)

Der Kanton sei in mehrfacher Hinsicht betroffen, schreibt die Regierung. Er sei gleichzeitig Baurechtsnehmer auf dem Flugplatz und Vermieter an die FGOW. Nach eingehender Prüfung des Umnutzungsgesuchs durch die zuständigen Fachstellen komme der Kanton zum Schluss, dass das Umnutzungsgesuch grundsätzlich weiterverfolgt werden könne. Gemäss kantonalem Richtplan 2019 sei die Umnutzung in ein ziviles Flugfeld vorgesehen. Der Regierungsrat begrüsst insbesondere die Absicht für einen Teilrückbau der bestehenden Piste. Allerdings sind dafür noch die Zuständigkeiten und die Finanzierung zu regeln.

Der Obwaldner Regierungsrat und Baudirektor, Josef Hess. Bild: Urs Hanhart

«Der teilweise Rückbau der Piste und die Renaturierung dürften etwas mehr als eine Million Franken kosten», sagt der Obwaldner Baudirektor Josef Hess auf Anfrage. Das Material des Belags und auch ein Teil des Untergrunds müssten auf speziellen Deponien entsorgt werden. Für Hess ist klar:

«Obwaldner Steuergelder sollten für den Rückbau nicht eingesetzt werden müssen.»

Möglichkeiten für die Refinanzierung des Rückbaus sieht er etwa in einer Beteiligung des Bundes, dem der Flugplatz gehört, oder über einen Mietvertrag mit den Nutzern der Anlage.

Umsetzung der ökologischen Ausgleichsmassnahmen nicht sichergestellt

Noch nicht genügend dokumentiert sind nach Ansicht der Regierung die ökologischen Ausgleichsmassnahmen. Deren zukünftige Umsetzung sei aufgrund der bisherigen Planung noch nicht sichergestellt. Josef Hess hält fest: «Bei der Renaturierung, Massnahmen für die Biodiversität und für die Wildtiere müssen die Gesuchsteller noch nachbessern.»

Grundsätzliche Vorbehalte hat der Regierungsrat gegenüber der geplanten Verschiebung der An- und Abflugachse, der sogenannten Center Line. «Jetzt ist die Piste 40 Meter breit», so Hess. Geplant sei, sie auf gut die Hälfte zu verschmälern. Dazu solle sie auf einer Seite zurückgebaut werden, was zur Folge habe, dass sich die Achse um rund zehn Meter verschiebe. «Das kann Auswirkungen auf die Höhenbeschränkungen für Bauvorhaben in der Nähe des Flugplatzes haben», so Hess. Und es erfordere das Einverständnis zahlreicher Liegenschaftseigentümer.

Baurechtsvertrag sieht Heimfall Ende 2023 vor

Über das weitere Vorgehen entscheide das Bazl, so die Mitteilung weiter. Der Flugplatz Kägiswil gehört der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Armasuisse). Diese habe die Anlagen dem Kanton Obwalden im Baurecht übertragen. Der Baurechtsvertrag zwischen Armasuisse und dem Kanton sehe einen vorzeitigen Heimfall an den Bund per Ende 2023 vor, sofern bis dann keine rechtskräftige Betriebsbewilligung vorliege. Diese Frist sei Ende 2020 bereits einmalig um drei Jahre verlängert worden.

Josef Hess kann sich vorstellen, dass die Behandlung der zahlreichen Einsprachen gegen das Gesuch einige Zeit beanspruchen könnte. Insbesondere, wenn die Einsprecher den Rechtsweg bis zur letzten Instanz in Anspruch nehmen würden.

«Dann wäre es denkbar, dass die Zeit bis Ende 2023 für eine Betriebsbewilligung nicht reicht.»

Ob der Regierungsrat dann noch einmal mit der Armasuisse über eine weitere, nach dem Baurechtsvertrag an sich nicht mögliche Verlängerung spreche, werde er zu gegebener Zeit überlegen.

Rund 40 Einsprachen gegen Umnutzungsgesuch eingereicht

Ruedi Waser, Präsident der Flugplatzgenossenschaft Obwalden, hält auf Anfrage fest, es sei legitim, dass der Regierungsrat diese Fragen stelle. Er sagt, dass die Antworten im Dossier zum Umnutzungsgesuch zu finden seien. Man habe einen guten Kontakt mit dem Kanton Obwalden und habe vor der Einreichung des Gesuchs beim Bazl verschiedene Themen koordiniert.

Vom 25. Oktober bis zum 26. November 2021 lag das Gesuch der FGOW zur Umnutzung des militärischen zu einem zivilen Flugplatz in Kägiswil öffentlich auf. Wie das Bazl Anfang Dezember auf Anfrage mitteilte, sind rund 40 Einsprachen gegen das Umnutzungsgesuch eingegangen. Diese kämen von Privatpersonen, der Standortgemeinde Sarnen und Landeigentümern. Laut Bazl-Sprecher Christian Schubert reichen die Forderungen in den Einsprachen von Beschränkungen des Flugbetriebs über die Reduktion der Lärmemissionen bis hin zur Verweigerung von Rechten an Grundstücken und Überflugrechten.

