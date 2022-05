Obwalden Regierung hätte die Bevölkerung früher ins Kantonsspital-Boot holen müssen Nun da der Spitalbericht vorliegt, zeigen die Parteien wenig Verständnis, dass dies mit einer Motion erzwungen werden musste. Was meinen sie zum Inhalt des bisher «geheimen» Berichts? Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Gezwungen durch eine Motion im Kantonsrat veröffentlichte die Regierung vergangene Woche den Schlussbericht «Optionen Leistungsangebot im Verbund» vom Dezember 2020. Dieser untersucht vier Optionen für die Zukunft des Kantonsspitals Obwalden.

Wohin führt der Weg des Kantonsspitals Obwalden? Bild: Florian Pfister (Sarnen, 28. Februar 2022)

Dass die Regierung den Bericht nicht nur Parlamentsangehörigen, sondern allgemein zugänglich macht, befürworten die Parteien. «Es war für uns unverständlich, wieso die Regierung so zögerlich war», schreibt CSP-Parteipräsident Hanspeter Scheuber.

«Zu einer Spitalstrategie, die hochsensibel ist, gehört zwingend ein Kommunikationskonzept mit einer regelmässigen gezielten Orientierung der Öffentlichkeit. Dies wurde leider verpasst.»

Die SP ist der Meinung, dass alle Parlamentsangehörigen schon länger hätten informiert werden können. Für die interessierte Bevölkerung hätte «eine aussagekräftige Zusammenfassung des Berichts mehr geholfen, um in die Thematik hineinzufinden», meint der künftige Fraktionspräsident Peter Lötscher.

«Sündenbockzuweisung ist tragisch»

Die CVP/Mitte kann nicht nachvollziehen, warum die Regierung von der Veröffentlichung des Berichtes abgesehen hat, weil das Thema letztlich an der Urne entschieden werde. «Je früher und umfassender die Bevölkerung in diesen Entscheidungsprozess einbezogen wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Stimmvolk der Vorlage auch die notwendige Zustimmung erteilen wird», ist Fraktionschef Marcel Jöri überzeugt.

Die SVP zeigt ein gewisses Verständnis, dass die Regierung den Taskforce-Bericht lange zurückhielt. Er sei in seiner Grundidee ein internes Hilfsmittel für die Regierung als Standortbestimmung und Auslegeordnung der möglichen Lösungsrichtungen. «Sie wollte wohl später mit fassbaren und fundierten Resultaten an die Öffentlichkeit. In die Quere kam dann aber die Langwierigkeit der Verfahren, der immer höhere finanzielle Druck unseres Gesundheitswesens und der Kräftebedarf für die Corona-Problembewältigung», erklärt Fraktionschef Ivo Herzog. Sauer stösst der SVP aber auf, dass «dies zusätzlich von politischen Mittekräften bewusst in einer Sündenbockzuweisung gipfelte». Das sei «sehr tragisch».

Mehr erwartet von Fachpersonen

Über den eigentlichen Inhalt des Berichts zeigen sich die Parteien nicht wirklich überrascht und bezeichnen ihn als gute Auslegeordnung. Die CVP/Mitte moniert aber, er enthalte recht viele Annahmen, Einschätzungen, Meinungen und Behauptungen. Zum Beispiel, dass sich für eine Lösung zum Erhalt des Spitals mit reduziertem Angebot aber mit stationärer Innerer Medizin keine Fachärzte finden würden. «Hierzu gibt es wie zu vielen anderen Angaben keinerlei fundierte und konkrete Quellenangaben. Diesbezüglich enttäuscht der Bericht etwas in fachlicher Hinsicht», so Fraktionschef Jöri.

Für die CSP ist keines der vorgeschlagenen Modelle auf den ersten Blick wirklich zukunftsfähig, finanziell interessant oder von der Bevölkerung getragen.

«Diese Erkenntnis ist ernüchternd. Erstaunlich, dass mit Hilfe der Fachpersonen kein neuer Lösungsansatz gefunden wurde.»

Es werde im Bericht einseitig auf die Kosten fokussiert, aber zu wenig auf den Nutzen.

Grosse Diskussion steht noch bevor

Auf die Frage, wie die Parteien die vier untersuchten Optionen bewerten, verweisen die meisten auf die Motion, die der Kantonsrat kürzlich guthiess und die den Erhalt des Standorts Sarnen mit stationärem Angebot forderte. Nach Vorliegen der Resultate starte die grosse Detaildiskussion unter den politischen Kräften, sagt beispielsweise die SVP und weist darauf hin, dass es keine Tabus geben dürfe. Ivo Herzog betont:

«Ich erinnere die anderen Player aber daran, dass uns populistische Aktionitis in diesem sicher schwierigen Dossier nicht weiterbringt.»

Der gewünschte Grundrahmen sei vom Kantonsrat mit der Motion abgesteckt worden, so Herzog weiter. Im Vordergrund stehe eine Verbundlösung, der Betrieb einer Notfallstation 7×24, inklusive einem stationären Angebot sowie einer diagnostischen Infrastruktur. «Somit ist klar, dass die Option für ein ambulantes Gesundheits- und Notfallzentrum für uns zu wenig weit geht. Diese Option wäre das Ende der stationären Behandlung in Sarnen, was wir nicht möchten.» Deshalb müssten alle Kräfte kämpfen, den Mix zwischen einem klaren Grundangebot und der nötigen Wirtschaftlichkeit zu finden.

Zimmer im Kantonsspital Obwalden. Bild: PD

Angesichts der Kosten stellt denn auch die GLP die Frage, wie hoch ist die emotionale Bedeutung des Kantonsspitals Sarnen? «Daraus folgt, was darf es kosten, und finden wir künftig genügend und fachkompetentes Personal?» Und auch die CSP möchte, dass ausser den Auswirkungen auf die Gesamtversorgung auch die finanziellen Folgen für den Kanton aufgezeigt werden. «Ein eigenes Spital zu haben, ist ein kostspieliges Unterfangen – wenn die Bevölkerung dies so will, ist sie sicher bereit, die entsprechenden Kosten zu tragen», schreibt Parteipräsident Scheuber.

Die SP will sich dafür einsetzen, dass sich die unabhängig von den Optionen zu erwartende Kostensteigerung in der Gesundheits- und Spitalversorgung nötigenfalls über Steuern und nicht wieder mit Einsparungen im Kantonshaushalt finanziert werden.

FDP kann Fragen nicht nachvollziehen

Die FDP, deren Regierungsrätin Maya Büchi nicht zuletzt wegen des Spitaldossiers abgewählt wurde, sieht die Sache naturgemäss etwas anders. Sie ist der Meinung, dass die Regierung im Allgemeinen gut und transparent informiere. Die Veröffentlichung sei nicht ein erstes Einlösen des Versprechens von verbesserter Kommunikation, «sondern ein ursprünglich intern gehaltener Bericht, der auf Verlangen des Kantonsrats öffentlich wird». Im Übrigen könne man die Fragen unserer Zeitung nach rund anderthalb Jahren nicht ganz nachvollziehen. «Die im Bericht dargestellten Inhalte sind doch teilweise durch die erfolgte Weiterarbeit überholt. Alle Akteure sollen nun zielgerecht arbeiten. Wir sind gespannt auf die regierungsrätlichen Vorschläge. Anschliessend werden wir uns mit den vorgeschlagenen Lösungen eingehend befassen und uns dazu äussern», schreiben die Co-Präsidenten der FDP, Carola Weiss und Roland Kurz.

