Obwaldner Regierung muss Spitalbericht offenlegen

Obwalden Regierung muss Spitalbericht offenlegen In aller Deutlichkeit überwies der Kantonsrat eine Motion, die verlangt, dass der von der Regierung geheim gehaltene Bericht über die Versorgungsstrategie im Akutbereich veröffentlicht wird. Philipp Unterschütz 24.03.2022, 18.17 Uhr

Das Kantonsspital Obwalden gab erneut zu reden im Parlament. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 28. Februar 2022)

Für eine unabhängige Meinungsbildung zum Spital brauche es vollständige und ungefilterte Informationen, Daten und Fakten. Diese muss die Regierung nun liefern. Der Kantonsrat überwies deutlich mit 37 Ja Stimmen bei 4 Nein und 6 Enthaltungen eine Motion der Kantonsräte Gregor Jaggi (CVP/Mitte, Sarnen) und Marcel Jöri (CVP/Mitte, Alpnach) und 14 Mitunterzeichnenden, welche diese am 2. Dezember 2021 eingereicht hatten. Die Motion verlangte, dass der Kantonsrat vollumfänglichen Einblick erhält in den Bericht der Taskforce «Versorgungsstrategie im Akutbereich» vom Dezember 2020. Dabei geht es insbesondere um den Schlussbericht der Projektgruppe «Optionen Leistungsangebot im Verbund». Dieser Bericht wurde bisher von der Regierung unter Verschluss gehalten, was auch im Wahlkampf für heftige Diskussionen sorgte.