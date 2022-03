Obwaldner Fraktionen reichen Vorstoss zur Spitalstrategie ein

Obwalden Regierung soll bald Ergebnisse liefern – sämtliche Fraktionen wollen rasch eine Spitalstrategie Es geht zu langsam mit der Spitalstrategie, finden alle fünf Fraktionen des Kantonsrats. Sie haben eine Dringliche Motion eingereicht. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 22.03.2022, 16.00 Uhr

Der Bettentrakt des Kantonsspitals Obwalden. Bild: PD

Seit 2014 ist Marcel Jöri für die CVP/Mitte Alpnach im Kantonsrat. Eine Dringliche Motion, hinter der sämtliche fünf Fraktionen (CVP/Mitte, SVP, FDP, SP und CSP) in dieser Form voll stehen, habe er in seiner Amtszeit bisher noch nie erlebt. Diese Dringliche Motion, die schon an der nächsten Kantonsratssitzung vom Donnerstag behandelt wird, fordert, dass die Gesamtregierung bei der Konkretisierung und Umsetzung der Spitalstrategie aktiver wird und zeitnah die nächsten notwendigen Schritte einleitet.

Gleichzeitig wollen die Kantonsrätinnen und -räte mit dieser gemeinsamen Motion der Bevölkerung wie auch dem Kantonsspital Obwalden mit seinem Personal Sicherheiten bieten, Zuverlässigkeit signalisieren und die in den letzten Jahren entstandene unnötige Verunsicherung beseitigen, wie es weiter heisst. Die Rechtsform sowie die notwendigen Gesetze seien so anzupassen, dass der Spitalbetrieb, in einer Verbundlösung, für die Zukunft in Sarnen nachhaltig gesichert werde.

Auch den absoluten Minimal-Leistungsumfang haben die Motionäre definiert: Dieser beinhaltet mindestens eine Notfallstation, eine diagnostische Infrastruktur (namentlich Labormedizin und Radiologie) sowie ein stationäres Angebot. Zudem beauftragt die Motion den Regierungsrat, ein Konzept zur Information der Öffentlichkeit betreffend Umsetzung der Spitalstrategie zu erarbeiten.

Diskussionen liefen schon im Januar

Den Eindruck, dass aufgrund des grossen Rückhalts im Parlament das Thema brisant ist, bestätigt er. «Schon im Januar diskutierten wir in einer fraktionsübergreifenden Gruppe den Umstand, dass die Regierung mit der Spitalstrategie nicht vorankommt und kamen übereinstimmend zum Schluss, dass sie nun vorwärtsmachen und bald Ergebnisse liefern muss.» Auch die Bevölkerung erwarte, dass die Strategie endlich konkretisiert wird.

Bei der Frage nach dem Zeithorizont wird Marcel Jöri nicht konkreter. «Wenn das Parlament am Donnerstag wie erwartet die Dringliche Motion überweist, verlangen wir, dass die Regierung, wie in der Motion beschrieben, zeitnah vorwärtsmacht – also so schnell wie möglich.»

«Wir spielen nicht auf einzelne Personen an, es geht nur um die Sache»

Mit dem Wahlergebnis habe dieser Vorstoss keinen Zusammenhang. «Wir sind bereits im Januar zusammengesessen und haben im Februar entschieden, dass diese Motion erst nach den Wahlen kommuniziert wird, denn es geht allen Fraktionen nur um die Sache», hält Marcel Jöri fest. Dabei spiele es auch keine Rolle, ob die frischgewählte CVP/Mitte-Regierungsrätin Cornelia Kaufmann-Hurschler das Finanz- und Gesundheitsdepartement übernimmt, denn dies sei eine Entscheidung der Regierung. «Die Motion richtet sich an den Gesamtregierungsrat, da ist es unerheblich, ob die Departemente neu verteilt werden oder nicht.»

In den vergangenen Monaten schlug die Spitalstrategie nicht nur in der Politik hohe Wellen. Aus Ärztekreisen tauchte etwa der Vorwurf auf, die Regierung würde das Obwaldner Kantonsspital schwächen und schliesslich ausbluten lassen. Viele interpretieren die Abwahl Maya Büchis auch als Wunsch nach Klarheit zur Zukunft des Spitals. «Was mir zum Verhängnis wurde, war klar das Gesundheitsthema, wo im Wahlkampf Emotionalität gewichtiger war als Fakten», sagte sie selber am Wahltag gegenüber unserer Zeitung.

An der gleichen Sitzung am Donnerstag berät der Kantonsrat auch die Motion betreffend Offenlegung des Berichts der Taskforce «Versorgungsstrategie im Akutbereich». Von einem schlechten Timing will Marcel Jöri nicht sprechen. «Die beiden Motionen haben wenig miteinander zu tun und wie wichtig Transparenz in diesem Geschäft ist, sollte eigentlich allen klar geworden sein.»

