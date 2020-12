Obwalden Regierung verteidigt Sonderweg bei der Sperrstunde – Tourismus verlangt mehr Unterstützung In Obwalden dürfen Restaurants und Läden länger offen sein als im Rest der Zentralschweiz. Das sei mit den anderen Kantonen abgesprochen, sagt der Landammann. Die Lage werde täglich überprüft. Derweil kritisiert Obwalden Tourismus die fehlende Planungssicherheit. Florian Pfister 14.12.2020, 18.18 Uhr

Läden und Restaurants müssen erst um 22 Uhr schliessen: Der Kanton Obwalden macht von den Sonderregeln Gebrauch, welche der Bund jenen Kantonen mit einer günstigen epidemiologischen Lage gewährt. Es ist der einzige Zentralschweizer Kanton, der von dieser Regelung profitieren kann. Die Obwaldner Regierung verteidigt den Alleingang. Die verlängerten Öffnungszeiten seien mit den anderen Kantonen abgesprochen, erklärt Landammann Christian Schäli. Die Ausnahmeregelung sei verantwortbar: «Wir prüfen täglich, ob die Vorgaben erfüllt sind», sagt er. Auch der Sonntagsverkauf in dieser Woche findet – Stand heute – statt. Schärli betont, dass es aber keine Planungssicherheit gibt. Sollte sich etwas an der Lage ändern, müsse man eingreifen.

Fehlende Planungssicherheit: Genau dies stösst Obwalden Tourismus sauer auf. Die Organisation ist mit dem Vorgehen des Bundesrats unzufrieden und stellt in einem offenen Brief Forderungen. Sie betrachtet das derzeitige Umfeld und die Voraussetzungen, in denen die Leistungsträger im Kanton Obwalden wirtschaften müssen, mit grosser Sorge.

Im offenen Brief schreibt Obwalden Tourismus: «Die Tourismusbranche leidet seit fast einem Jahr unter ständig wechselnden Regulierungen, ausbleibenden Buchungen, unklaren Entschädigungsregelungen und erhielt Hilfe bislang fast ausschliesslich als Darlehen, ohne gleichzeitig die Möglichkeiten zu haben, die Rückzahlungen nachhaltig zu finanzieren.»

Obwalden Tourismus kritisiert unter anderem die ungleiche Behandlung von Bergbahnen und ÖV. Archivbild: OZ

Deshalb fordert Obwalden Tourismus vom Bundesrat eine umgehende Kommunikation zur mittelfristigen Strategie, die der Tourismusbranche eine Planungssicherheit für die gesamte Wintersaison gibt. Die Seilbahnen beispielsweise haben bereits im Sommer Schutzkonzepte für den Winter gemacht. Florian Spichtig, Verwaltungsratspräsident von Obwalden Tourismus betont auf Anfrage, dass die Betriebe diese hervorragend umgesetzt hätten.

«Es erstaunt mich sehr, dass genau jene Branche, die so viel in Schutzkonzepte und Massnahmen investiert hat und weithin investiert, nun leiden muss. Viele Arbeitsplätze sind betroffen.»

Sollten nun noch schärfere Massnahmen in Kraft treten, sei das verheerend für die Tourismusbranche. «Wenn Bergbahnen, die Gastronomie und Hotellerie kaum noch Umsatz machen können, rechnen wir damit, dass eine enorme Anzahl der Betriebe in Konkurs gehen könnte. Das erachten wir momentan als grösste Gefahr», sagt Spichtig. «Falls dies eintrifft, braucht es Jahre, bis der Tourismus wieder dahin kommt, wo er im Jahr 2019 war.»

Es herrschen strengere Regeln bei Bergbahnen als beim ÖV

Die Tourismusorganisation kritisiert weiter, dass private und öffentliche Betriebe nicht gleich behandelt werden, insbesondere bei den Transportbetrieben wie SBB, Postauto und Berg- und Gondelbahnen mit geschlossenen Kabinen. «Bei den Gondelbahnen verlangt man, dass sie nur zu zwei Dritteln gefüllt sind. Das Postauto von der Stöckalp nach Sarnen darf hingegen pumpenvoll fahren», sagt Florian Spichtig.

«Es wird nicht mit gleichen Ellen gemessen. Das spürt man überall.»

Beispielsweise sei Homeoffice lediglich eine Empfehlung, obwohl das wohl eine sehr sinnvolle Lösung wäre. Restaurants hingegen müssten aber fast überall bereits um 19 Uhr schliessen. Spichtig kritisiert die kürzeren Öffnungszeiten im Allgemeinen: «Hätten Läden länger geöffnet, würden sich die Kunden besser verteilen. Nun machen alle am Samstag ihren Weihnachtseinkauf, statt dass sich diese auf zwei Wochenendtage verteilen könnten.»

Landgasthof Schlüssel in Alpnach ist geschlossen Dass sich die Massnahmen immer wieder ändern, setzt auch der Gastronomiebranche zu. Das hat den Landgasthof Schlüssel in Alpnach dazu veranlasst, seit vergangenem Samstag sein Restaurant ganz zu schliessen. Das Hotel bleibt noch bis zum kommenden Sonntag geöffnet. Voraussichtlich bleibt der Schlüssel bis zum 11. Januar geschlossen. «Wir setzen dem Theater 2020 ein Ende und gehen in den ‹Winterschlaf›», heisst es auf der Website. Auf Anfrage sagt Gastgeber Kari Langensand: «Es war die Summe von verschiedenen Faktoren. Alle zehn Tage gibt es neue Vorschriften, wir mussten uns immer wieder anpassen.» Mit der kompletten Schliessung will Kari Langensand den Verlust möglichst minimieren und damit 30 Arbeitsstellen sichern. Ab kommender Woche hätte das Gasthaus sowieso Betriebsferien gemacht. Fehlende Einnahmen seien aber nicht erst seit den neusten Massnahmen spürbar. «Das Schlimmste ist, wie verunsichert die ganze Bevölkerung ist. Es ist ein Unterschied, was man noch machen dürfte und was die Leute effektiv tun», sagt Kari Langensand. So konnte der Schlüssel beispielsweise im November knapp 40 Prozent des Umsatzes generieren.



Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das Finanzielle. «Die momentane Lösung eines Darlehens will kaum jemand. Wenn die Summe hoch ist, kann sie fast nicht zurückgezahlt werden», so Spichtig. Obwalden Tourismus verlangt deswegen die Umwandlung der Covid-19-Darlehen in A-fonds-perdu-Beiträge, also Investitionsbeiträge, auf deren Rückzahlung der Bund von vornherein verzichtet. Auch verlangt die Tourismusorganisation unbürokratische und rasche Kurzarbeitsentschädigungs-Regelungen bis zum Ende des Notstands. Obwalden Tourismus erwartet die sofortige Bereitstellung von finanzieller Unterstützung während der durch die Massnahmen betroffenen Monate.

Auch der Kanton Obwalden soll seinen Beitrag leisten

Der offene Brief nimmt nicht nur den Bund in die Pflicht. Obwalden Tourismus fordert ebenfalls den Kanton, seiner Vertretretin und seinem Vertreter im Bundeshaus dazu auf, sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für den Tourismus in Obwalden einzusetzen und deren Anliegen in Bern vorzubringen. Es brauche nicht nur finanzielle Mittel für Betriebe. Auch die Werbung dürfe nicht vergessen werden. «Sollten wirklich Tourismusbetriebe konkurs gehen, so verlieren wir auch Leistungsabgaben», sagt Florian Spichtig. «Wir verlangen daher mindestens die Sicherstellung der gleichen finanziellen Mittel wie in den vergangenen Jahren.» Damit soll verhindert werden, dass der Tourismus in Obwalden im Vergleich zu anderen Kantonen kaum wahrgenommen werden würde.