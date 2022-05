Spital Obwalden: Regierung will Kompetenz beim Leistungsauftrag

Obwalden Regierung will mehr Kompetenz beim Leistungsauftrag an das Spital Obwalden Im Obwaldner Gesundheitsgesetz ist als schweizerisches Unikum die Mindestausstattung des Kantonsspital festgehalten. Der Kantonsrat erteilt den Leistungsauftrag. Die Regierung findet das falsch. Philipp Unterschütz 13.05.2022, 16.35 Uhr

Die Regierung möchte dem Kantonsspital selber den Leistungsauftrag erteilen können. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 28. Februar 2022)

«Zur Erbringung von stationären und ambulanten Spitalleistungen, insbesondere der Grundversorgung, wird in Sarnen ein Kantonsspital mit mindestens folgenden Abteilungen geführt: Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe und Anästhesie.» So ist es im Artikel 22 des Gesundheitsgesetzes festgehalten. Ein Unikum in der Schweiz. Kein anderer Kanton hat die Mindestausstattung eines Spitals im Gesetz festgehalten. In der Regel ist der Regierungsrat für den Erlass einer Spitalliste und die Erteilung der Leistungsaufträge an die darin enthaltenen Spitäler zuständig.

Schon länger läuft im Rahmen der Versorgungsstrategie der Prozess, das Spital Obwalden im Akutbereich neu zu positionieren. Doch dieser Artikel 22 schränkt die Handlungsfreiheit ein, findet die Regierung. Als sie im Oktober 2020 die Streichung der Mindestausstattung im Gesetz in die Vernehmlassung schickte (die dann später aber fallen gelassen wurde), hielt sie bereits fest, «das Leistungsspektrum des Kantonsspitals Obwalden ist in Artikel 22 zu starr festgesetzt. Diese schweizweit einmalige Regelung erlaubt keine Änderungen am Leistungsspektrum, was nach Ansicht des Regierungsrats für die notwendige Entwicklung des Kantonsspitals Obwalden hinderlich ist». Eine Aufhebung der starren Regelung im Gesundheitsgesetz ermögliche dem Kantonsspital Obwalden eine gewisse Flexibilität für sein zukünftiges Angebot.

Fehlt es dem Kantonsrat am nötigen Fachwissen?

Auf der Spitalliste in Obwalden sind 13 Spitäler. Für zwölf davon legt die Regierung die Leistungsaufträge fest. Ausgenommen ist einzig das Kantonsspital Obwalden, für das der Kantonsrat den Leistungsauftrag erteilt. Dies gilt seit Inkrafttreten des geltenden Gesundheitsgesetzes von 2015. Der Verbleib dieser Zuständigkeit beim Kantonsrat dürfte auf politische Überlegungen zurückzuführen sein.

Aus Sicht der Regierung sollte diese unterschiedliche Zuständigkeitsordnung überprüft werden. Dies schreibt sie in der Antwort auf eine Interpellation von Kantonsrat Adrian Haueter (CVP/Mitte, Sarnen) und 17 Mitunterzeichnern. Für den Regierungsrat stelle sich die Frage, «ob der Kantonsrat das richtige Gremium ist, um (einzig) über den Leistungsauftrag an das Kantonsspital Obwalden zu entscheiden. Die Prüfung der Spitalleistungsgruppen und die Anpassung davon an die Eigenheiten des Kantons Obwalden erfordert ein grosses Mass an Fachwissen». Der Regierungsrat will nun im Rahmen der Arbeiten zur Versorgungsstrategie im Akutbereich überprüfen, ob diese von der Regel abweichende Zuständigkeitsordnung für den Leistungsauftrag an das Kantonsspital Obwalden weiterhin sinnvoll ist.

Soll der Obwaldner Kantonsrat weiterhin für den Leistungsauftrag des Kantonsspitals zuständig sein? Bild: Martin Uebelhart (Sarnen, 24. März 2022)

Gesundheitsamt soll zuständig werden

Kantonsrat Haueter hatte mit der Interpellation Grundsatzfragen klären wollen, die «für die künftige Ausgestaltung von Kompetenzen und die notwendige werdenden Anpassungen im Gesundheitsgesetz sowie die weitere Kommunikation mit der Bevölkerung entscheidend» sind. So wollte er unter anderem auch wissen, wie der Prozess für die Regierung idealerweise aussehe. Dazu heisst es in der Antwort: «Erstellung und Anpassung der Spitalliste mit detaillierten Leistungsaufträgen sollten im Idealfall operativ durch das Gesundheitsamt/Sicherheits- und Sozialdepartement wahrgenommen werden.» Um der Dynamik der Gesundheitsversorgung gerecht zu werden, sollen die Leistungsaufträge periodisch geprüft werden.

Auf die Frage nach den Risiken durch die Festlegung von Mindestfallzahlen schreibt die Regierung, dass die Diskussion der Fallzahlen in der Gesundheitspolitik immer intensiver geführt werde. Die Gefahr, dass der Bund Mindestfallzahlen festlegt, beurteilt sie kurzfristig als nicht hoch, mittelfristig sei sie aber vorhanden. «Die Auswirkungen auf das Kantonsspital Obwalden wären je nach Höhe der einzelnen Mindestfallzahlen stark spürbar. Es müsste tatsächlich mit Schliessungen von Abteilungen gerechnet werden.»

Zuständigkeit ist auch eine Vertrauensfrage

Adrian Haueter ist mit der Antwort der Regierung grundsätzlich zufrieden. Sie sei übersichtlich, erkläre die gesetzlichen Grundlagen gut und nachvollziehbar. «Ich habe erfahren, was ich wissen wollte.» Er selber sei auch der Meinung, dass die Mindestausstattung im Gesetz am falschen Ort sei, und so die Handlungsfreiheit einschränke. «Schlussendlich ist es eine politische Frage, ob der Kantonsrat für den Leistungsauftrag zuständig bleiben soll, respektive eine Vertrauensfrage, ob man es der Regierung überträgt.» Neben der Arbeit an der Versorgungsstrategie seien aber unbedingt vertrauensbildende Massnahmen nötig. «Man muss die Bevölkerung ins Boot holen. Es wäre ein Super-Gau, wenn ein fertig ausgehandelter Vertrag mit einem Spitalpartner vor dem Volk scheitert.»