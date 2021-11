Obwalden Kredit: Regierung will Steuerportal weiter entwickeln Die Erweiterung des Steuerportals, welche in Zusammenarbeit mit dem Kanton Nidwalden erfolgt, wird rund 1,02 Millionen Franken kosten. 08.11.2021, 15.18 Uhr

Seit Anfang 2021 bietet der Kanton Obwalden die Basisfunktionen – wie etwa die Einsicht in die Steuerkonten sowie Steuerdokumente – des Steuerportals an. Die Übermittlung von Unterlagen der Steuerkunden zur Verwaltung, die Anpassung von Auszahlungskonten oder die Erfassung einer Vollmacht sind jedoch noch nicht möglich. Bis spätestens 1. Januar 2025 sind Kantone und Gemeinden jedoch per Bundesgesetz dazu verpflichtet, ihren Bürgerinnen und Bürgern Verwaltungsprozesse online anzubieten.