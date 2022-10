Obwaldner Regierungsrat verabschiedet Energie- und Klimakonzept

Obwalden Regierungsrat verabschiedet Energie- und Klimakonzept – und berücksichtigt dabei die Anliegen der Klimainitiative Mit dem Energie- und Klimakonzept 2035 will der Kanton das Netto-Null-Ziel bis 2048 erreichen und die Versorgungssicherheit verbessern. Die Klimainitiative lehnt die Regierung jedoch ab. Matthias Piazza 19.10.2022, 10.36 Uhr

Eine Fotovoltaikanlage auf einem Hausdach. Bild: Urs Hanhart (Buochs, 15. Juni 2021)

Der Obwaldner Regierungsrat präsentierte diesen Frühling das Energie- und Klimakonzept 2035 und lud die Bevölkerung ein, sich im Rahmen der öffentlichen Vernehmlassung zu äussern. Dabei gingen 780 Kommentare und Anträge von insgesamt 40 Organisationen, Gemeinden, Parteien und Einzelpersonen ein. «Das Energie- und Klimakonzept 2035 wurde in der Grundstimmung von den Vernehmlassenden als umfassend und zielgerichtet erachtet», wird Landstatthalter Josef Hess, Vorsteher des Bau- und Raumentwicklungsdepartements, in einer Medienmitteilung zitiert.

Mit dem Energie- und Klimakonzept 2035 trage der Kanton Obwalden angesichts der drohenden Klimaveränderungen dem Wandel von der reinen Energiepolitik hin zu einer Energie- und Klimapolitik angemessen Rechnung. Auch sei das Konzept auf die übergeordnete Klimastrategie des Bundes mit dem Ziel, Netto-Null bis 2050 zu erreichen, ausgerichtet. «So verfolgt das Energie- und Klimakonzept 2035 für den Kanton Obwalden das Ziel, Netto-Null-Kanton bereits im Jahr 2048 zu erreichen», erklärt Hess. «Zudem befasst es sich mit der in letzter Zeit immer stärker in den Fokus tretenden Frage der Energieversorgungssicherheit.»

Mit der Vision «Obwalden als Kraftwerk für die Schweiz» zeigt der Regierungsrat im Energie- und Klimakonzept 2035 auf, mit welchen Massnahmen der Kanton die Vorgaben der nationalen Klimastrategie erreichen will.

Regierung lehnt Klimainitiative ab

Ein überparteiliches Initiativkomitee, bestehend aus SP Obwalden, Juso Obwalden, Grünliberale Obwalden, Pro Natura Unterwalden und Klimainitiative Obwalden reichte am 2. März dieses Jahres ein Volksbegehren «für einen wirksamen Klimaschutz (Klimainitiative)» ein. Diese hat die Ergänzung der Kantonsverfassung mit einem neuen Artikel zum Klimaschutz zum Gegenstand. Die Initiative verlangt, dass Kanton und Gemeinden für die Verringerung der Klimaerwärmung und für den Schutz vor deren nachteiligen Auswirkungen sorgen und nebst einem Verfassungsartikel auch entsprechende Regelungen in kantonalen und in kommunalen Erlassen vorsehen.

Die Klimainitiative und das Energie- und Klimakonzept 2035 weisen Übereinstimmungen bezüglich der Zielsetzungen auf: Beide definieren Ziele für den Kanton Obwalden als Netto-Null-Kanton, beinhalten Absenkpfade und verlangen Massnahmen zur Zielerreichung. Mit dem Energie- und Klimakonzept 2035 setze der Regierungsrat pragmatisch und unbürokratisch an diesem Punkt an. Der Kanton Obwalden führe damit seine Praxis im Bereich der Energiepolitik mit Ausweitung auf den Klimaschutz fort, ohne Zeit für langwierige Gesetzgebungsprozesse auf Stufe Kanton und Gemeinden zu verlieren. Die Erarbeitung des Energie- und Klimakonzepts habe zudem gezeigt, dass die in der Klimainitiative geforderte zeitliche Vorgabe von 2040 für den Kanton Obwalden ein zu ambitioniertes Ziel ist und damit auch für die Glaubwürdigkeit der vorgesehenen Massnahmen nicht förderlich wäre.

Sofern die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden, kann die Umsetzung der Massnahmen des Energie- und Klimakonzepts 2035 ab 2023 zeitnah angegangen werden. Dank des Energie- und Klimakonzepts 2035 erachtet es der Regierungsrat als nicht notwendig, dem Volksbegehren einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, sondern will dieses dem Stimmvolk mit Antrag auf Ablehnung unterbreiten.

Um dem Kantonsrat umfassende Grundlagen für die beiden Geschäfte bereitzustellen, wird die Antwort des Regierungsrats auf das Volksbegehren dem Kantonsrat zeitgleich mit der Kenntnisnahme des vom Regierungsrat festgesetzten Energie- und Klimakonzepts 2035 im Dezember 2022 zur Beratung vorgelegt.