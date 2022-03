Obwalden Riesiges Feuer in Alpnach Dorf fordert drei Verletzte: Anwohner sollen Fenster und Türen schliessen Feuer in Alpnach Dorf: Leservideos und Leserbilder zeigen die eindrücklichen Flammen. In der Umgebung befindet sich eine Parkettfabrik und auch eine Tankstelle. Mehrere Feuerwehren kämpfen gegen das Feuer – zwei Feuerwehrleute wurden dabei verletzt. Stefanie Geske & Janick Wetterwald Aktualisiert 28.03.2022, 22.43 Uhr

Am Montagabend ist gegen 19.30 Uhr in Alpnach Dorf ein Feuer in der Nähe der Schmid Parkettfabrik ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei am späten Montagabend mitteilt, befindet sich der Brandort im Gebiet Baumgarten. Drei Gebäude (ein Wohnhaus sowie zwei Nebengebäude) standen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die übrigen umliegenden Gebäude schützen.

Die Feuerwehren kämpfen gegen das Feuer. Video: Leserreporter

Das Feuer ist gemäss Kantonspolizei Obwalden derzeit unter Kontrolle. Im Einsatz stehen auch drei Stunden nach dem Brand noch immer die Feuerwehren Alpnach, Sarnen, Kerns und Stans sowie der Rettungsdienst und die Kantonspolizei mit einem Grossaufgebot. Die Brünigstrasse ist derzeit gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Bilder unseres Fotografen:

Die Stützpunktfeuerwehr Sarnen beim Löschen mit Drehleiter. Bild: Robert Hess (Alpnach Dorf, 28. März 2022) Das Feuer zog viele Schaulustige nach Alpnach Dorf. Bild: Robert Hess (Alpnach Dorf, 28. März 2022) Lagebesprechung vor Ort, die Drehleiter ist einsatzbereit. Bild: Robert Hess (Alpnach Dorf, 28. März 2022) Im Einsatz standen drei Feuerwehren: Alpnach, Sarnen und Kerns. Bild: Robert Hess (Alpnach Dorf, 28. März 2022) Das Feuer brach in der Nähe der Parkettfabrik Schmid aus. Bild: Robert Hess (Alpnach Dorf, 28. März 2022)

Zwei Personen seien durch Passanten aus dem Wohnhaus evakuiert worden. Dabei verletzte sich eine Person leicht. Ebenso hätten sich bei den Löscharbeiten bislang zwei Feuerwehrleute leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zur Folge erlitten mutmasslich alle Gebäude Totalschaden. Die Brandursache wird derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden ermittelt – in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich.

Fenster und Türen schliessen, Gebiet umfahren

Im Raum Alpnach kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weswegen die Bevölkerung angewiesen wird, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich in den Gebäuden aufzuhalten. Das Gebiet ist weiträumig zu umfahren.

«Ich war schon im Bett. Meine Frau hat mich geweckt und ich bin sofort losgesprungen», erzählt Leserreporter Hubert Wallimann, der in Alpnach wohnt. Vor Ort seien sehr viele Schaulustige.

Die riesigen Flammen sind auch aus der Entfernung sichtbar. Video: Leserreporter

Das Feuer in Alpnach. Video: Leserreporter

Ganz nah dran am Brandherd: Die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen. Video: Leservideo Iris Wallimann

Das grosse Feuer in Alpnach. Video: Leserreporterin

Drei Feuerwehren kämpfen stundenlang gegen die Flammen. Alle Bilder: Leserreporter Der Brandort in Alpnach Dorf. Die lodernden Flammen sind gut aus der Ferne erkennbar. Der Brandort in Alpnach Dorf ist schon von weitem sichtbar. Die Feuerwehren im Einsatz. Der Grossbrand in Alpnach Dorf: Aufgenommen vom Baumgartenstrasse-Quartier aus. Drei Gebäude sind vom Brand betroffen. Die Brünigstrasse ist gesperrt. Die Flammen sind sehr hoch. Loderndes Feuer nahe der Parkettfabrik Schmid. Viele Schaulustige haben dem Brand zugesehen. Aus diesem Stall wurden die sonst dort untergebrachten Esel evakuiert. Eine schwarze Rauchsäule ist weitherum sichtbar. Anwohner sollen Fenster und Türen schliessen.