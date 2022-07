Nach Rutschungen sind Sanierungsmassnahmen am Glaubenberg nötig

Obwalden Rutschungen beim Steinbruch Rischi am Glaubenberg erfordern Sofortmassnahmen Nach zwei Rutschungen sind Sanierungsmassnahmen nötig, die bis 2024 andauern. Das Material muss umgelagert werden. Die Glaubenbergstrasse ist nicht gefährdet. Philipp Unterschütz 29.07.2022, 18.16 Uhr

Im Randbereich des Steinbruchs Rischi am Glaubenberg, Sarnen, kam es am 17. März 2022 zu einer Rutschung von rund 30’000 Kubikmetern Fels, Lockergestein und Wald. Der grösste Teil dieser Rutschmasse kam aber nach einer Bewegung von wenigen Dezimetern zum Stillstand. Nur ein kleiner Teil rutschte in den Steinbruch und blieb dort liegen. Nach der eingehenden Beurteilung der Situation konnte der Steinbruchbetrieb wieder aufgenommen und eine Gefährdung der Glaubenbergstrasse ausgeschlossen werden. Erste Überwachungsstellen wurden eingerichtet.