Ein Sachsler bereiste inmitten des globalen Shutdowns Afrika

Obwalden Sachsler reist während Pandemie durch Afrika: «In der Nacht hörten wir die Grillen und das Löwengebrüll» Daniel Schälin aus Sachseln betrat inmitten des globalen Shutdowns den afrikanischen Kontinent. Für ihn und einen Berufskollegen waren es 16’126 Kilometer voller Abenteuer, Begegnungen, Geschichten und Schicksale. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 03.02.2022, 16.00 Uhr

Der Primarlehrer Daniel Schäli aus Sachseln und sein Berufskollege Devin Balsiger aus Kriens haben Afrika erlebt, wie es Europäer wohl nie wieder erleben werden: Inmitten des globalen Shutdowns, im Oktober 2020, brachen sie auf nach Tansania. Später flogen sie in die südafrikanische Hauptstadt Kapstadt. «Auf vielen Farmen und Lodges waren wir die einzigen Touristen. Am Kap der Guten Hoffnung, einem Touristenmagnet, waren wir nur zu fünft. Normalerweise stehen dort die Gäste mindestens eine halbe Stunde lang am Hauptgate», berichtet Schälin. Für die beiden waren es 16’126 Kilometer voller Abenteuer, Begegnungen, Geschichten und Schicksale.

Der Primarlehrer Daniel Schälin aus Sachseln (links) erlebte Afrika, wie es wohl nie wieder ein Europäer erleben wird. Bild: PD

Viele Kollegen hätten ihnen davon abgeraten, während einer Pandemie zu reisen. Auf die Ungewissheit, was sie erwarten wird. Schälin und sein Kollege bereuen ihren Entscheid aber nicht: «Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet und nehmen ein unvergessliches Erlebnis mit, das uns im Leben weiterbringt.» Insgesamt verbrachten sie drei Monate gemeinsam in Afrika. Er sagt:

«Ich habe mich auf den Kontinent eingelassen, ohne genaue Vorstellungen im Vorfeld zu entwickeln. Ich wollte es mit meinen Augen sehen und habe Klischees deshalb ausgeblendet.»

Sie landeten mit einer Stunde Verspätung in Dar es Salaam und wurden vom Fahrer mit einem breiten Lächeln und einem «Welcome to Tanzania, welcome!» begrüsst. Die Fahrt zum Waisenheim gestaltete sich etwas chaotisch. «Es wurde auf der Gegenfahrbahn gefahren und Autos von der Spur verdrängt», erzählt Schälin.

Ankunft mit Musik an einem schwülheissen Tag

Im Waisenheim der Stiftung Tuwapende Watoto im Norden der grössten Stadt des Landes Dar es Salaam haben die beiden viele Eindrücke gesammelt. Die Stiftung bietet benachteiligten Waisen eine bessere Zukunft. Am Tag ihrer Ankunft stand die Graduation der Siebtklässler an. Unter grossen weissen Pavillons sassen viele Menschen. «Eine riesige Audioanlage stand auf dem Pausenhof und ein junger DJ heizte der Menge an dem schwülheissen Tag an seinem Mischpult ein», berichtet Schälin.

Baracka ist einer der 29 Waisen, die in einem Gebäude der Stiftung wohnen und zusammen mit knapp 800 anderen Kindern die stiftungseigene Grundschule besuchen. Unterrichtet werden Computerkenntnisse, Buchhaltung, Englisch, Mathematik, Marketing et cetera. Viele der Waisen kennen ihre leiblichen Eltern nicht, sie wurden entweder ausgesetzt oder die Eltern verstarben in jungem Alter.

Der Song «Connected» wird er nie vergessen

«Von den Waisenkindern wurden wir herzlich aufgenommen. Sie haben meinen Geburtstag gefeiert, als wäre ich ihr bester Freund», so Schälin. Die Schülerinnen und Schüler hätten das Singen, Tanzen und Musizieren im Blut. Er sagt:

«Das typische Afrika gibt es.»

Besonders beeindruckt haben Schälin die Lebensfreude, das Lachen und der Respekt der Waisen. «Diese Kinder besitzen alle Werte, die ich mir nur wünschen kann. Und das Tanzen ist sehr ansteckend!»

Gemeinsam mit den Kindern haben die beiden Primarlehrer ein Musikprojekt realisiert. Das Resultat gibt es auf Youtube zu sehen: Zu rhythmischen Klängen des Songs «Connected» aus der Feder des Luzerner Musikers und Pädagogen Armin Fähndrich singen die Kinder leidenschaftlich. Man findet den Musiktitel unter «Kinderhilfswerk Tuwapende Watoto Connected» auf Youtube.

Im zweiten Teil ihrer Afrika-Reise fuhren die beiden Primarlehrer Schälin und Balsiger von Kapstadt nach Namibia. Als sie mit ihrem selbst umgebauten Geländewagen durch die Dörfer fuhren, wurde ihnen oft zugewunken. «Die Menschen wollten uns Holz oder Souvenirs verkaufen», erzählt Schälin. Die Hütten sind einfach gebaut, aus Wellblech und Schilf. Ein Geländewagen sei in Afrika etwas Aussergewöhnliches, für Wohlhabende. «Die Menschen laufen oft Dutzende Kilometer weit zwischen den Dörfern, um Nahrungsmittel zu transportieren oder Rinder zu treiben.»

«Infected Adventure» war ein aufregender Schreibprozess

Afrika töne und dufte anders als Europa. «In der Nacht hörten wir die Grillen und das Löwengebrüll, es ist pure Wildnis», berichtet der Primarlehrer. Besonders beeindruckt hat Schälin die Tierwelt Afrikas. «Das Gefühl, wenn vor dir ein Elefant über die Schotterstrasse läuft, kann ich nicht beschreiben.» Es sei eine Mischung aus Ehrfurcht, Angst und unendlicher Glücksgefühle. Diese und andere Erlebnisse beschreibt Schälin in seinem Buch «Infected Adventure», das es auf www.edu-mustache.ch zu bestellen gibt. Weitere offizielle Verkaufsstellen sind Bücher von Matt in Stans und Bücher Dillier in Sarnen.

Die Landschaften und die Tierwelt in Afrika beschreibt Schälin als atemberaubend. Bild: PD

Von der Afrika-Reise nimmt Schälin vor allem eins mit: «Wir Europäer leben in einem materiellen Überfluss. Sogar Freundschaften oder soziale Kontakte werden bei uns materialisiert. Die Leute sehen darin ein Vermögen», meint er. Dank der guten Schulbildung stehe vielen Europäern die Welt offen.

«In Afrika haben viele, die wir getroffen haben, zwar studiert. Doch sie arbeiten später als Taxifahrer oder als Security auf einer Lodge, da es an Arbeitsplätzen fehlt»,

berichtet Schälin. Obwohl sie wenig haben, seien die Menschen aber glücklich. Und das sei das Wichtigste im Leben. Mehr über ihr Abenteuer in Afrika wollen Schälin und Balsiger an einem öffentlichen Anlass in der Aateigi Sarnen am 18. März 2022 berichten, an dem Schälin auch seine Erfahrungen im Schreibprozess wiedergibt.

