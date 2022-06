Obwalden Über 550 Fahrzeuge und tausende Zuschauer: Sarnen platzt bei «Oldtimer in Obwalden» aus allen Nähten Der Mythos hält sich hartnäckig und wird dieses Jahr weiter zementiert: Wenn die Oldtimer in Obwalden zu Gast sind, zeigt sich auch das Wetter von der schönsten Seite. Tausende bestaunten die schönen Karossen aus alten Zeiten im Dorfzentrum. Philipp Unterschütz 04.06.2022, 18.16 Uhr

Genau zu schätzen, wie viele Leute wirklich nach Sarnen gepilgert sind, um die über 550 im ganzen Dorf geparkten Oldtimer zu bestaunen, ist schlicht unmöglich. Es waren Zehntausende. Sarnen war am Pfingstsamstag ein einziger quirliger, freudiger Ameisenhaufen. Jung und alt, Familien, Pärchen, Autofans und auch in antiker Mode gekleidete Gäste waren unterwegs. Überall Tische und Bänke, an denen getrunken und gegessen wurde, vielerorts mit musikalischer Begleitung. Schlicht und einfach: es war ein einziges fröhliches Volksfest.

Zwei Jahre hatte der beliebte Pfingstanlass nicht stattfinden können, das tat wohl ein übriges, dass heuer so viele Leute kamen. Auch Organisator Ruedi Müller war am Samstagabend hocherfreut. «Es war ein fantastischer Tag, eine Super Stimmung. Ich habe persönlich auch das Gefühl, dass dieses Jahr noch mehr Oldtimer-Freunde kamen als in früheren Jahren.»

Organisator Ruedi Müller mit seinem Rolls-Royce. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 4. Juni 2022)

Und der Mythos, dass es am O-iO immer schön ist, wurde ein weiteres Mal bestätigt. Die Wetterprognosen waren zuvor doch etwas durchzogen, doch Petrus wollte am Samstag wohl ebenso glänzen wie die polierten Karossen. Bis auf den letzten Platz nahmen die Oldtimer Sarnen in Beschlag.

Ausfahrt der Oldtimer Video: Leser Hubert Wallimann

Speziell dieses Jahr war die Ausstellung mit alten Feuerwehrfahrzeugen, alten Bussen und Lastwagen, als Kontrapunkt die modernen Fahrzeuge mit alternativen Elektro- oder Wasserstoffantrieben in der Bahnhofstrasse. Sowohl bei diesen neuen Fahrzeugen, wie auch bei den Oldtimern waren die Probefahrten und Mitfahrgelegenheiten sehr begehrt, weiss Organisator Ruedi Müller. Und auch die Aktion mit dem O-iO Wald kam gut an. Bis am Mittag waren bereits über 50 Baumpatenschaften verkauft. Auch das traditionelle Seifenkistenrennen fand nach zwei Jahren Unterbruch wieder statt:

Video: Leser Hubert Wallimann

Selbstgebastelte Seifenkisten sollen Schüler für Handwerk begeistern Video: PilatusToday