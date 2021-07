Sachseln hat zwei neue Schulhäuser - ein Jahr früher als geplant

Obwalden Schlüsselübergabe in Sachseln: Das Schulhausprojekt ist ein Jahr früher fertig als geplant Die Schlüssel zum Schulhaus Arni wurden am Donnerstag offiziell übergeben. Nicht nur der Zeitplan wurde unterschritten, sondern sehr wahrscheinlich auch das Budget. Robert Hess 09.07.2021, 16.31 Uhr

Die Schlüsselübergabe des neuen Schulhauses Arni an einige Schülerinnen und Schüler durch Gemeindepräsident Peter Rohrer (rechts) und Baukommissionspräsident Florian Spichtig (links). Bild: Robert Hess (Sachseln, 9. Juli 2021)

Eine grossartige Stimmung, begleitet von ersten Sonnenstrahlen nach trüben Tagen, herrschte am Donnerstagvormittag auf dem grossen Pausenplatz der neuen Schulhäuser Türli und Arni. Keine Frage, dass vor allem der Beginn der Sommerferien Anlass dazu war. In die frohe Schar der Schülerinnen und Schüler mischte sich eine Gruppe von Erwachsenen, die ebenfalls Grund zum Feiern hatte.

Gemeinderat Florian Spichtig konnte in seiner Funktion als Baukommissionspräsident die Schlüssel des neuen Schulhauses Arni offiziell an Rektor Remo Krummenacher und die Schulleiterinnen Monika Amstutz und Katrin Röthlisberger übergeben. Es war ein weiterer freudiger Anlass im Rahmen der rund achtjährigen Sachsler Schulraumplanung, rund ein Jahr nach dem Bezug des neuen Primarschulhauses Türli im Juni 2020. «Freuen wir uns und geniessen den Moment der Schlüsselübergabe», sagte Gemeindepräsident Peter Rohrer in seiner Kurzansprache zu den Vertretungen der Schule, der Durrer Architekten GmbH und den weiteren Planern und Baufachleuten. In der Botschaft für das in den Jahren 1957/58 erbauten und im Sommer 2020 abgebrochenen Türli-Schulhauses habe es geheissen: Unsere Väter waren weitsichtig. «Wenn die nächste Generation sagt», so der Gemeindepräsident weiter, «unsere Mütter und Väter waren weitsichtig, dann haben wir alles richtig und etwas Wertschätzendes gemacht.»

Kredit wohl unterschritten

Für das Gesamtprojekt Neubau der Schulhäuser Türli und Arni, hatten die Sachsler Stimmberechtigten im September 2017 mit einem Ja-Anteil von 55,5 Prozent einen Baukredit von 17,7 Millionen Franken und zu dessen Finanzierung eine Zwecksteuer von 0,25 Einheiten bewilligt. «Wir sind zuversichtlich», so Baukommissionspräsident Florian Spichtig bei der Schlüsselübergabe, «dass dieser Kredit nicht nur eingehalten, sondern unterschritten werden kann.»

Gemeindepräsident Peter Rohrer zitierte gestern aus der Botschaft zur Urnenabstimmung 2017, «dass die Bauvollendung und der Bezug des Kindergartengebäudes im Juni/Juli 2022 erfolgt». Nun sei das Projekt rund ein Jahr früher realisiert, hielt er fest.

Gemeinderat und Baukommissionspräsident Florian Spichtig (rechts) übergibt den Schlüssel an (von links) Katrin Röthlisberger, Remo Krummenacher und Monika Amstutz. Bild: Robert Hess (Sachseln, 9. Juli 2021)

Inbetriebnahme Mitte August

Das neue Türli-Primarschulhaus konnte im Juni 2020 an die Schule übergeben werden und nun rund ein Jahr später auch der Neubau des Arni-Schulhauses. Allerdings ist das Arni-Projekt mit den fünf grossen Kindergartenräumen und den beiden modernen Schulküchen noch nicht ganz abgeschlossen. Mitte August, zu Beginn des neuen Schuljahres, wird es aber so weit sein. Im Oktober werden auch die Umgebungsarbeiten abgeschlossen sein. Auf Samstag, 18. September, ist ein «Tag der offenen Türe» geplant.

«Wir haben den Final gewonnen, es braucht keine Verlängerung und kein Penaltyschiessen», sagte Baukommissionspräsident Florian Spichtig gestern kurz vor Mittag beim Rundgang durchs neue Arvi-Schulhaus, in welchem zur Freude aller Anwesenden Holz dominierte. Derweil die Schülerinnen und Schüler des Türli-Schulhauses auf dem grosszügigen Pausenplatz unüberhörbar bereits die ersten Minuten ihrer wohlverdienten Sommerferien genossen.