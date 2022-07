Schulgesundheitsdienst Beratungsgespräch im Klassenzimmer: Obwalden hat jetzt eine School-Health-Nurse Aufs neue Schuljahr hin erhalten die Obwaldner Schulen eine medizinische Fachperson zur Seite gestellt. Bei dieser School-Health-Nurse stehen die Anliegen der Jugendlichen im Zentrum. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton hat die Aufgabe, auf die gesundheitliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu achten. Dafür unterhält er einen Schulgesundheitsdienst, der verschiedene Untersuchungen, Kontrollen und Beratungen an den Schulen durchführt. Mögliche gesundheitliche Probleme sollen bereits früh erkannt werden.

Neu wird eine School-Health-Nurse ab dem Schuljahr 2022/23 für die Durchführung der Beratungsgespräche an allen Schulen zuständig sein. Zudem dient sie den Schulen als Ansprech- und Beratungsperson für gesundheitliche und medizinische Fragen. Der Schulgesundheitsdienst werde dadurch professionalisiert und in allen Gemeinden auf einem einheitlichen Niveau angeboten, heisst es in einer Mitteilung des Regierungsrats.

Einheitlicher Fokus und Entlastung der Gemeindeärzte

Bisher wurden die Gesundheitsberatungen an den Schulen von den Gemeindeärztinnen und -ärzten organisiert und durchgeführt. Naturgemäss seien dadurch Unterschiede bezüglich Inhalt und Themen zwischen den einzelnen Schulen entstanden, so die Mitteilung weiter. Das sei aber nicht der einzige Grund gewesen, erklärt Elena Kneubühler, Fachverantwortliche Schulgesundheitsdienst, auf Anfrage.

«Die neue medizinische Fachperson soll die Gemeindeärztinnen und -ärzte entlasten. Bei Klassengrössen von 22 bis 24 Kindern haben diese zudem beim lektionenweisen Besuch der Klassen keine Zeit, auf alle Kinder einzugehen.»

Die School-Health-Nurse solle für die Kinder eine Bezugsperson werden, mit der sie auch Beratungsgespräche führen könnten.

Elena Kneubühler, Leiterin Schulgesundheitsdienst beim Obwaldner Bildungs- und Kulturdepartement. Bild: PD

Bei der School-Health-Nurse handelt sich um eine speziell ausgebildete Fachperson im Bereich der Schulgesundheit. Sie werde aber keine medizinischen Diagnosen stellen, sondern sei beispielsweise für das im Bundesgesetz vorgeschriebene Angebot der Impfberatungen zuständig. «Bei Bedarf kann sie medizinische Beratungen an Lehrpersonen und Schulklassen anbieten, um Sicherheit im Umgang mit Krankheiten im Schulalltag zu gewinnen. Ein Beispiel dafür ist ein Kind mit Epilepsie: Die zuständige Lehrperson und die Schulklasse können darüber informiert werden, wie sie sich im Fall eines epileptischen Anfalls verhalten können und worauf es zu achten gilt.» Je nach Alter seien die Beratungsthemen unterschiedlich. Ältere hätten beispielsweise vermehrt Bedarf an sexueller Aufklärung oder Themen rund um die Psyche.

Zuerst kommt immer Kontakt mit den Eltern

Die School-Health-Nurse unterstehe dem Datenschutz, betont Elena Kneubühler.

«Zuerst wird bei Feststellungen in den Klassen immer der Kontakt mit den Eltern hergestellt. Sie darf nicht von sich aus Kontakt mit Ärzten aufnehmen.»

Die neue Fachperson wird in einem 40-Prozent-Pensum arbeiten und vom Kanton finanziert. Sie wird mobil in ganz Obwalden unterwegs sein.

Basierend auf den Erkenntnissen der Gesundheitskontrollen und -beratungen kann die School-Health-Nurse auch Aktivitäten im Bereich der Prävention unterstützen. «Massnahmen im Kindesalter auf einem professionellen, altersgerechten und qualitativ hochwertigen Niveau können dazu beitragen, das Risiko einer späteren Erkrankung bereits frühzeitig zu verringern. Der Regierungsrat ist überzeugt, durch die Weiterentwicklung des Schulgesundheitsdiensts und die Einführung einer School-Health-Nurse die Qualität des Schulgesundheitsdiensts verbessern zu können», heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Konzept ist laut Elena Kneubühler nicht etwa eine neue Erfindung des Kantons Obwalden. «In der Westschweiz wird es bereits praktiziert. Man macht sehr gute Erfahrungen damit.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen