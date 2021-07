Obwalden Schwarz-Weiss-Film zeigt bärtige Obwaldner Männer mit Pfeifen an der Landsgemeinde Auf der Website Memobase sind historische Filme zum Kanton Obwalden zu sehen. Damit soll die Erinnerungskultur in der Schweiz gefördert werden. Christian Tschümperlin 05.07.2021, 16.30 Uhr

Am letzten Sonntag im April 1942 fand in Sarnen nach alter Tradition die Landsgemeinde Obwalden statt. Behörden, Stimmberechtigte und Zuschauer gehen im Festzug vom Dorfplatz zum Landenberg. «Nur die Männer mit Ausweiskarten werden zugelassen», sagt eine Stimme aus dem Off. Auf den Schwarz-Weiss-Bildern sind bärtige Männer mit Hüten und Pfeifen zu sehen. Die jungen Buben schauen von den Bäumen am Rande der Verhandlungen aus zu.

Die Webseite Memobase zeigt das audiovisuelle Erbe der Schweiz: Am letzten Sonntag im April 1942 fand in Sarnen nach alter Tradition die Landsgemeinde Obwalden statt. Bild: PD

Der Beitrag erschien 1942 in der Schweizer Filmwochenschau, die in gewisser Weise als Vorgängerin der Tagesschau bezeichnet werden kann. Die Filmwochenschau wurde zwischen 1940 und 1975 in den Kinos vor dem Hauptfilm ausgestrahlt. «Die Filmbeiträge waren identitätsbildend für die Schweiz und stärkten besonders während des Krieges das Selbstbewusstsein», sagt Cécile Vilas, Direktorin von Memoriav, dem Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturerbes der Schweiz.

Es sei bis in die 1950er-Jahre das einzige Informationsmedium mit bewegtem Bild gewesen, wo man habe sehen können, wie beispielsweise Bundesräte «live» wirken oder wie sie sprechen. In den Beiträgen wurde nebst Kultur und Politik auch viel Sport gezeigt: Damit wollte man gegenüber Deutschland markieren, dass man wehrhaft ist. Ab den 1950er-Jahren kam das Fernsehen auf und verdrängte die Filmwochenschau immer stärker.



Die Online-Veröffentlichung der Schweizer Filmwochenschau sind ein Gemeinschaftsprojekt der Cinémathèque suisse, des Schweizerischen Bundesarchivs und von Memoriav. Quelle: PD

Der Beitrag kann jetzt auf der Webseite memobase.ch angeschaut werden. Der Kanton Obwalden ist mit seiner Rolle als Urkanton in der audiovisuellen Datenbank vertreten. Nebst der Landsgemeinde findet man da 41 weitere Dokumente, etwa zu einem Erdbeben von 1964 oder einen Tagesschaubeitrag zum Casino-Sarnen von 1998.

Vilas sagt: «Die historischen audiovisuellen Dokumente zeigen das Leben im Kanton Obwalden im 20. Jahrhundert auf eindrückliche Weise: Die Landschaft, aber auch die Menschen, ihr Brauchtum, ja sogar Stimmungen sind unmittelbar erlebbar. Damit wird auch der Veränderungsprozess ersichtlich.»

Memobase punktet mit intuitivem «Look and Feel»

Das Portal memobase.ch wurde kürzlich nach neunjähriger Betriebszeit vollständig erneuert. Dies in enger Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung der Universitätsbibliothek Basel (UB Basel). Dank intuitivem «Look und Feel» sei Memobase eines der modernsten Kulturportale der Schweiz, ist Vilas überzeugt. Ein künftiges Projekt auf dem Portal sind kuratierte Vitrinen, also virtuelle Ausstellungen. «Mit den Vitrinen können Themen und audiovisuelle Dokumente vertieft kontextualisiert und kommentiert werden. Damit kann die grosse Vielfalt des audiovisuellen Kulturerbes sehr gut dokumentiert werden.»

Das mehrsprachige Recherche- und Zugangsportal zum audiovisuellen Erbe der Schweiz ermöglicht eine Entdeckungsreise in frühere Bild- und Tonwelten. Über 130’000 digitale Dokumente sind online abrufbar, im Ganzen sind 416'344 Dokumente mit Metadaten verzeichnet.

Die Foto-, Audio- und Videobestände stammen aus Archiven, Museen und Bibliotheken aller Sprach- und Landesregionen der Schweiz. «Im Sinne der partizipativen Erinnerungskultur der Schweiz soll das audiovisuelle Erbe nicht nur erhalten, sondern auch für die breite Öffentlichkeit recherchierbar und zugänglich sein», sagt Vilas.

Institutionen wie Bibliotheken oder Archive, die über audiovisuelles Kulturerbe verfügen und dieses erhalten und digitalisieren wollen, können beim Verein Memoriav ein Unterstützungsgesuch einreichen. «Wir können bis maximal zur Hälfte an die Kosten beisteuern.» Memoriav hat eine Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Kultur.

«Das audiovisuelle Kulturgut in der Schweiz ist gefährdet»,

sagt die Direktorin. «Das Material ist fragil und oft sind Bestände schwer zugänglich oder sogar zu wenig beachtet.» Es sei vieles in privater Hand, doch auch davon kann vieles öffentlich relevant sein, beispielsweise traditionelle Themen wie Handwerk, Anlässe, Mode oder Ortsbild. «Dies kann man audiovisuell sehr gut dokumentieren.»