Neuer Gastronomieleiter bei den Titlis Bergbahnen

Obwalden Schwyzer Julian Werner wird neuer Gastronomieleiter bei den Titlisbahnen Kürzlich trat der 30-jährige Julian Werner seine Stelle als Gastronomieleiter bei den Titlis Bergbahnen an. Als solcher ist er zuständig für fünf Standorte, an denen die Bergbahnen Gastronomie betreiben. 14.09.2022, 14.29 Uhr

Die Titlis Bergbahnen konnten die neu geschaffene Gastronomieleiter-Stelle kürzlich besetzen. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Der frischgebackene Gastronomieleiter Julian Werner verfügt über mehrjährige Branchenerfahrung. Er arbeitete während seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Hochschule Luzern in verschiedenen Positionen bei der Schatz AG in Luzern. Bevor er zu den Titlis Bergbahnen stiess, war er beim Hotel Schweizerhof in Zermatt als Stellvertretender F&B Manager tätig.