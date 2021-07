Obwalden «Das ist euer Tag heute»: Sechs Jugendliche beenden ihre geschützte Ausbildung erfolgreich Dieser Tage konnte die Stiftung Rütimattli sechs Jugendliche mit einem Diplom auszeichnen. Es verleiht ihnen eine berufliche Zukunftsperspektive. <strong>Primus Camenzind</strong> 07.07.2021, 17.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sechs Diplomandinnen und Diplomanden konnten ihre Auszeichnungen entgegennehmen. Bild: Primus Camenzind (Sachseln, 6. Juli 2021)

«Das ist euer Tag heute», gab Thomas Achermann, Leiter Berufliche Integration der Stiftung Rütimattli Sachseln, den zwei Frauen und vier Männern an einer Feier im Restaurant der Hüetli Werkstätten in Sarnen zu verstehen. Die bestens aufgestellten frischgebackenen Berufsleute liessen sich im Beisein ihrer Angehörigen für den Effort der vergangenen zwei beziehungsweise drei Jahre feiern. Auch Berufsbildner, die den Diplomanden in dieser Zeit besondere Unterstützung zukommen liessen, waren vor Ort. Sie teilten ihre Anerkennung mit Regierungsrat und Bildungsdirektor Christian Schäli sowie mit Iria Gut, Geschäftsleiterin der Stiftung.

Das erreichte Ziel sei umso wertvoller, je anstrengender der Weg dorthin gewesen sei, betonte Thomas Achermann. Weil er die Ausbildung mit einem Hindernislauf verglich, baute er vor der Feier im Hüetli-Restaurant einen Hürden-Parcours auf.

«Sie sind hoch und bereiten Mühe

darüber zu springen»,

gab er zu bedenken. Zur bereits erwähnten besonderen Unterstützung zählte der Redner jedoch die Möglichkeit, die Regeln dieses «beruflichen Wettkampfs» anzupassen: Hürde kippen, darübersteigen, querstellen, untendurch, Höhe verstellen – diese Anpassungen demonstrierte Achermann direkt am Parcours mit einem Schuss Humor.

Regierungsrat Christian Schäli forderte die sechs jungen Berufsleute auf: «Geniessen Sie diesen Tag – er ist einmalig.» Sein Dank ging nicht nur an die Diplomanden, sondern ebenso an «alle Menschen, die im Vorder- oder Hintergrund unsere jungen Berufsleute begleitet haben».

Theba Grüter erhält ihre Urkunde in praktischer Ausbildung entgegen. Bild: Primus Camenzind (Sachseln, 6. Juli 2021)

Einblick in die Arbeitswelt

Im Gespräch mit Moderator Thomas Achermann und im Rahmen einer kurzen Präsentation hatten die Gefeierten die Gelegenheit, an eigens dafür eingerichteten kleinen Werkplätzen den Anwesenden Einblicke in ihre Arbeitswelt zu verschaffen. Cyrill Wallimann (Unterhaltspraktiker EBA), der die Ausbildung in der Hauswartung Hüetli an der Marktstrasse in Sarnen abgeschlossen hat, demonstrierte die einwandfreie Funktion einer Toilette. Thebea Grüter mit der praktischen Ausbildung nach Insos (Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung), die in der Werkstatt Hüetli arbeitet, richtete eine Palette mit Rahmen und Verschluss versandfertig her.

Luca Kaufmann, ebenfalls Absolvent der praktischen Ausbildung nach Insos, arbeitet in der Holzwerkstatt der Stiftung. Er bearbeitete bohrend und schleifend ein Stück Holz. Janik Harder, auch durch die praktische Ausbildung nach Insos, ist im Hausdienst Hüetli tätig. Er richtete fachgerecht ein aufwendiges Gedeck her und räumte Geschirr und Besteck wieder ab. Lena Scheich absolvierte diese Ausbildung in der Keramikwerkstatt. Sie zeigte Produkte, welche sie selber entworfen und hergestellt hat. Und Nico Kiser, Einarbeitung im Bereich industrielle Arbeiten, leistet Verpackungs- und Montagearbeiten in den Hüetli-Betrieben und wird häufig in der Metallwerkstatt eingesetzt. Mit Stanzgerät und Bohrer machte er sich an Metallteilen zu schaffen.

Jugendliche sollen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können

Ziel dieser Ausbildungen, welche fast ausnahmslos zwei Jahre dauern, ist es, nach Darstellung der Stiftung Rütimattli die Integrationschancen der jungen Menschen im ersten Arbeitsmarkt zu verbessen. Die Ausbildung findet deshalb nicht selten auch ausserhalb des geschützten Rahmens oder im Verbund mit externen Lehrbetrieben statt. Der Leiter der Beruflichen Integration sucht dafür Ausbildungspartner, die allenfalls auch eine längerfristige Perspektive bieten.

Höhepunkt der Feier bildete die Übergabe der Diplome durch den Obwaldner Bildungsdirektor. Die Auszeichnungen sind unterschiedlicher Art. Es handelt sich um Zertifikate und Prüfungsdiplome der Stiftung. In einem Fall hatte Corona zur Folge, dass lediglich ein Kompetenzprofil abgegeben wurde, da das Qualifikationsverfahren erst Mitte Juli stattfinden kann. Eines hatten jedoch sämtliche Auszeichnungen gemein: Sie sorgten für glückliche Gesichter oder lösten gar einen freudvollen «Juiz» aus.