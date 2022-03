Obwalden Segelflugwetter liess zu wünschen übrig Trotz oft ungünstiger Bedingungen sorgten Mitglieder der Segelfluggruppe Obwalden auch für Spitzenleistungen. Robert Hess 13.03.2022, 11.58 Uhr

«In Sachen Thermik war 2021 ein Jahr zum Vergessen», bilanzierte Obmann Peter Steinmann am Samstag an der Generalversammlung der SGOW im Restaurant Neuer Adler in Kägiswil. Trotzdem sorgten zwei Piloten im vergangenen Vereinsjahr der Segelfluggruppe Obwalden für Spitzenleistungen. Der längste Flug gelang dem Sarner Guido Müller, der am 1. Juni in 8 Stunden und 44 Minuten im Gebiet Kägiswil-Chamonix-Ovronnaz-Schächental-Schrattenfluh-Rossberg-Kägiswil eine Strecke von 699 km zurücklegte. Für den zweiten Höhepunkt sorgte der Kernser Pilot Dennis Schürmann bei Föhnwetter mit einem Höhenflug auf 7037 m ü. M. über dem Schächental. Die Überhöhung betrug 5065 Meter. «Es waren eindrückliche Momente, allein in einem Segelflugzeug auf dieser Höhe zu sein», sagte er. Selbstverständlich war er mit Sauerstoffmaske ausgerüstet.