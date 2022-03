OKB präsentiert ihre Kunstsammlung der Bevölkerung

Obwalden Seit 20 Jahren hortet die OKB einen Kunstschatz – und präsentiert ihn der Bevölkerung Die Obwaldner Kantonalbank nutzt Kunst nicht vorab als Kapitalanlage. Sie kauft seit 20 Jahren Werke an, um Kunst zu fördern. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 27.03.2022, 16.09 Uhr

Kunstfreundinnen und -freunde, die sich gerne einen Überblick übers künstlerische Gesamtwerk des kleinen Kantons Obwalden verschaffen möchten, sollten sich die gegenwärtige Ausstellung in der Turbine Giswil dick in die Agenda eintragen. Sie trägt den Titel «OKB-Momente Kunst». Zeigt, im riesigen Raum, übersichtlich und schön präsentiert, eine repräsentative Auswahl aus Hunderten, von der Obwaldner Kantonalbank (OKB) im Verlauf der letzten 20 Jahre angekauften und gehorteten Werken. Da begegnet man teils monumentalen, teils kleinen Arbeiten.

Der scheidende OKB Direktor Bruno Thürig (links) bietet nochmals Einblick in die reiche Kunstsammlung der Bank, hier mit Bildungsdirektor Christian Schäli vor dem wertvollen Schill-Gemälde «Am Sarnersee». Bild: Romano Cuonz (Giswil, 25. März 2022)

International bekannt gewordene Kunstschaffende wie Emil Schill, Giuseppe Haas Triverio, Jo Achermann, Kurt Sigrist, Hugo Schär, Thomas Birvé, Franz Bucher, Karl Imfeld, Charlie Lutz, Anna Maria Bürgi, Jennifer Kuhn, Schwester Chantal Hug, Bruder Xaver Ruckstuhl oder Pater Eugen Bollin sind mit Werken vertreten. Aber auch zu einem erfreulichen Wiedersehen mit eher lokal bekannten Künstlerinnen und Künstlern kommt es: Da ist etwa eine Bruder Klaus-Statue von Franz Dillier, da sind Landschaftsbilder von Josef von Rotz, Felix Heymann oder Jürgen Mayer, ein Rathaus-Aquarell von Hugo Odermatt, ein Labirinto von Anna Rita Stifani oder zahlreiche oft bizarre Bilder von Stefan Rogger. Um nur einige zu nennen. Hat man die grosse Halle erst einmal betreten, kommt man sich vor wie «Alice im Wunderland». Im «Wunderland» der Obwaldner Kunst.

Adrian Hossli: Tauromachie und Paraphrase. Bilder: Romano Cuonz (Giswil, 25. März 2022) Eugen Bollin: Mutter und Kind. Stefan Rogger: Natur. Kurt Sigrist: Behausung. Kurt Sigrist: Raunmwürfel. Franz Bucher, Werkreihe Wasser. Schwester Chantal Hug: Wo dein Schatz ist Skulptur. Eines der wertvollsten Bilder. Emil Schill: Sarnersee.

Adrian Hossli: «Dank für Unterstützung»

Auch der Giswiler Künstler Adrian Hossli ist in der Ausstellung mit mehreren seiner markant eigenwilligen Werken vertreten. Als Mitglied des veranstaltenden Teams «Expoturbine» dankte er dem scheidenden Obwaldner Kantonalbankdirektor Bruno Thürig für die jahrelang erfolgte, namhafte Unterstützung aller künstlerischen Veranstaltungen in der Turbine. «Wir haben uns schon seit längerer Zeit für die im Untergrund schlummernde Kunstsammlung der Obwaldner Kantonalbank interessiert», verriet er. Tatsächlich sei es gelungen, die Sammlung in ihrem ganzen Umfang mit über 200 Werken zu erfassen und in einem Verzeichnis festzuhalten.

«Jedoch», so Hossli, «es gehört zur Aufgabe einer Sammlung, dass sie in regelmässigen Zeitabständen der Bevölkerung zugänglich gemacht wird, damit man das kulturelle Bewusstsein erhalten und das kostbare Erbe auch kommenden Generationen auf lebendige Art vor Augen führen kann.» Genau dies haben Bankrätin Gerda Lustenberger und die Leute von Expoturbine nun ermöglicht. In einer stilsicheren, bisweilen zurückhaltenden, bisweilen mutigen Zurschaustellung von Werken mit verschiedenen Qualitäten. Die Bandbreite geht von grosser Kunst bis hin zu solider Hobbykunst.

Bruno Thürig: «Atelierbesuche und Ankäufe»

«Die Obwaldner Kantonalbank versucht das Kunstschaffen im Kanton Obwalden auf unterschiedliche Art und Weise zu unterstützen und zu fördern – und dies seit Generationen», sagte OKB-Direktor Bruno Thürig. Im Verlauf der 20 Jahre sei die Aufgabe auf mehrere Schultern verteilt worden. Heute mache sich eine breit zusammengesetzte Kunstkommission Gedanken, welche Ateliers besucht und wo Kunst eingekauft werden könnten. Der Titel «Momente», so Thürig, würde die aktuelle Ausstellung ziemlich gut beschreiben. Und: «Die OKB erhebt keinen Anspruch, das Kunstschaffen im Kanton Obwalden vollumfänglich abzubilden, dazu wären wir nie in der Lage gewesen.» Allzu bescheiden muss das Bankinstitut indessen auch nicht sein: Was man derzeit in der Turbine zu sehen bekommt, sind teils herausragende Werke der Obwaldner Kunst.

Kulturdirektor Christian Schäli wies in der Turbine darauf hin, dass auch der Kanton sehr viel für die Kultur tue. «Wir haben ein Kulturgesetz, wir haben einen Kulturbeauftragten, eine Kulturkommission und wir investieren jährlich mehrere 100’000 Franken in die Kulturförderung», erklärte er. «Und dennoch», so Schäli wörtlich, «die öffentliche Hand allein ist für eine lebendige Kultur nicht matchentscheidend.» Die Kultur sei darauf angewiesen, dass der Staat und Private eine Art Symbiose eingingen, ihre Kräfte bündelten, um so wirksam und zielführend genügend Energie und Mittel zur Verfügung stellen zu können. Die OKB sei da ein wichtiger Partner. Und, mit einem Blick auf die gegenwärtige Vielfalt in der Turbine, lobte Schäli: «Kunstschauen wie diese wirken integrierend, weil da mit einer einzigen Sammlung verschiedene gesellschaftliche Gruppen angesprochen werden.»

OKB – Momente Kunst: Eine Ausstellung der Kunstsammlung der Obwaldner Kantonalbank, Turbine Giswil, 25. März bis 10. April. Offen: Samstag 13 – 17 Uhr. Sonntag 11 – 15 Uhr.

