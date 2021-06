Obwalden Selbsterntegarten in Sarnen – gemeinsam durch satte und magere Zeiten Auf der Summerweid in Sarnen gibt es einen Selbsterntegarten, von dessen Ertrag sich seine Abonnenten bedienen können. Sie tragen so die fruchtbaren und kargen Phasen der Natur gemeinsam. Kristina Gysi 23.06.2021, 16.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Obwalden ist man sich gewohnt an idyllische Orte mit viel Natur und Weitblick. Einer davon liegt zu Fuss rund 15 Minuten vom Sarner Dorfzentrum entfernt. Und gerade weil die Summerweid so nah dem Treiben im Ortsinnern ist, erwartet man den ruhig gelegenen, kleinen Hof hinter einem Waldstück am Dorfrand kaum.

Die Summerweid in Sarnen. Bilder: Kristina Gysi (Sarnen, 18. Juni 2021)

Eine Hektare Land haben Olivia Stafflage und ihr Mann vor fünf Jahren erworben. In der Hanglage unterhalb des Hauses, das die beiden mit ihren drei Kindern bewohnen, liegt ein Stall. Gleich darunter erstreckt sich kräftig blühend ein grosser Gemüsegarten. «Wir haben lange überlegt, was wir damit anstellen könnten», sagt Olivia Stafflage. Denn hier wächst in den warmen Monaten mehr Gemüse, als eine fünfköpfige Familie zu verzehren vermag.

Olivia Stafflage in ihrem Gemüsegarten.

Man habe mal diese, mal jene Idee gehabt, sie wieder verworfen, Neues geplant. Und dann entstand mit Hilfe von Bio-Gemüsebäuerin Madeleine Michel das Konzept eines Selbsterntegartens. Olivia Stafflage lächelt: «Da wusste ich, das ist es.»

Konsum begrenzen und Überschuss teilen

Die Summerweid funktioniert nach dem Prinzip der Permakultur. Dabei handelt es sich – vereinfacht erklärt – um einen in sich geschlossenen, ökologischen Organismus, der den folgenden ethischen Grundsätzen unterliegt: Sorge für die Erde, Sorge für die Menschen, begrenze Konsum und Wachstum und teile Überschüsse.

Das ganze Jahr hindurch dürfen sich die Abonnenten des Selbsterntegartens von dessen Ertrag bedienen. Kräuter, Blumen und eine breite Palette verschiedener Gemüsesorten können geerntet werden. Hinzu kommen Eier von Hühnern, die auf dem Gelände der Summerweid umhergackern und Lammfleisch zweier jährlich geschlachteter Tiere. Glückliche Schafe, die ihre Zeit auf der Summerweid zu geniessen scheinen.

Auch die Eier der Hühner auf der Summerweid können mitgenommen werden. Ein glückliches Schaf auf der Summerweid.



Eine der bisher 15 Abonnenten ist Ingrid Blaser. Einmal die Woche kommt sie mit einem Sack auf die Summerweid, um für sich und ihre drei Kinder Gemüse zu holen. Sie radelt hierher, ihr knallgrünes Velo liegt in der Auffahrt zum Gemüsegarten. Mit einer Schere im Anschlag geht sie im Feld auf und ab, schneidet Rucola, Krautstiel und Kopfsalat. Olivia habe ihr gezeigt, wie man was richtig erntet.

«Land miteinander teilen und frisches Gemüse aus dem Garten ernten. Das ist voll mein Ding», sagt die 41-Jährige. Obwohl die grossen Detailhändler gleich bei ihr zu Hause um die Ecke stünden. «Es ist ein ganz anderes Erlebnis, das Gemüse selbst zu ernten, anstatt es im Laden einzukaufen», sagt sie. Zudem sei der Selbsterntegarten lehrreich für ihre Kinder, die sie manchmal begleiten würden.

Ingrid Blaser kommt einmal die Woche vorbei, um Gemüse zu ernten.

Eine Gemeinschaft, die die Vor- und Nachteile des Selbstversorgens miteinander teilt. Das ist es, was Olivia Stafflage am Permakulturprojekt besonders gefällt. Während sich zurzeit alle Abonnenten am üppigen Ertrag der letzten fruchtbaren Monate erfreuen können, bewältigen sie auch die weniger ergiebige Zeit im Herbst und vor allem im Winter gemeinsam. Stafflage sagt: «So ist es nicht ein einzelner Bauer, der darunter leidet, wenn er zu wenig Tomaten an die Migros liefern kann. Wir tragen das alle gemeinsam.» Den Ernterinnen empfiehlt sie, für die ertragsarmen Monate vorzusorgen. Zum Beispiel, indem sie das Gemüse so weiterverarbeiten, dass man es länger halten kann.

«Dank dem Know-how von Gemüsebäuerin Madeleine Michel habe ich das überhaupt machen können», sagt Stafflage. Doch dass der Garten so gut gedeiht, habe auch mit etwas Glück zu tun. Die Beschaffenheit des Bodens sei perfekt für das Gemüse, zudem halte der Stall oberhalb des Felds die kalte Luft ab, die vom Berg herkommt.

Die roten Fähnchen signalisieren, welches Gemüse zur Ernte bereit ist.

Jeden Montagmorgen arbeitet Stafflage mit Gemüsebäuerin Michel und zwei bis vier weiteren Helfern im Garten, um diesen in Schwung zu halten. Mit roten Fähnchen und via Chat informiert sie die Ernterinnen über reifes Gemüse. Anfangs seien die Leute noch zurückhaltend gewesen, hätten sich nicht getraut, ganze Säcke mit Gemüse zu füllen. «Mittlerweile kommen sie ein- bis zweimal in der Woche und ernten so viel, wie sie wirklich brauchen.» Die Hobbybäuerin blickt über ihr Feld, ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Irgendwo plätschert ein Bach, Vögel zwitschern, eine angenehme Brise streicht über das Gras. Ein wahrhaft idyllisches Örtchen, die Summerweid in Sarnen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Selbsterntegarten oder zu den Abonnements sind hier zu finden.