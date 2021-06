Zug / Obwalden Ronya Studer ist die erste Pasta-Sommelière der Schweiz und sagt: «Es geht um eine eigene Art der Kreativität» Sommelière empfehlen normalerweise den Gästen Weine. Nicht so Ronya Studer: Die 33-jährige Zugerin hat sich auf Pasta spezialisiert. Christian Tschümperlin 10.06.2021, 16.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neun von zehn Schweizern essen Pasta. «Trotzdem ist man sich wenig bewusst, wie Pasta wirklich schmeckt», sagt Ronya Studer. Sie ist die erste Pasta-Sommelière der Schweiz. «Es ist höchste Zeit, diesem Grundnahrungsmittel mehr Aufmerksamkeit zu schenken, genau wie einem Glas Wein.» Die 33-jährige Gisikonerin hat sich deswegen mit Pasta Röthlin aus Kerns zusammengetan. Denn Pasta-Rezepturen sind das Geschäft des Obwaldner Produzenten. Zusammen haben sie grosse Pläne und wollen einen neuen Trend schaffen: Dass Pasta so degustiert wird, wie man ein Glas Wein degustiert.

Ronya Studer ist die erste Pasta-Sommelière der Schweiz. Bruno Höltschi, Geschäftsführer von Pasta Röthlin, lässt sich gerne von ihr beraten. Bild: PD

Die Idee zur Pasta-Sommelière entstand spontan bei einem Glas Wein. «Ich erzählte meiner Kollegin Sarah Gerster von Pasta Röthlin, wie gerne ich Wein degustiere, und sie berichtete mir, dass man bei Pasta Röthlin nach einer Möglichkeit suche, Pasta besser beschreiben zu können», sagt die eidgenössisch diplomierte Wein-Sommelière. Die beiden fanden sich und entwarfen ein Konzept. Damit war es allerdings nicht getan.

Was Zitronengras und Sommerabende mit Pasta zu tun haben

Ronya Studer investierte viele Abende in die Kreation eines Aroma Rades. Nach einigen Degustationen entdeckte sie immer mehr Geschmacksnoten in der Pasta. Nur die Begriffe fehlten noch. «Diese habe ich nicht frei erfunden, sondern an bereits bekannte Aromen angelehnt.» Eine Pasta könne etwa nach Zitronengras schmecken, findet sie. «Darunter kann sich jeder etwas vorstellen. Man weiss, dass dies in eine erfrischende, leichte Richtung geht, und denkt dabei zum Beispiel an laue Sommerabende», so Studer. Mit der Zeit entstanden in einem langen Imaginationsprozess zehn Kategorien mit ihren jeweiligen Unterkategorien. «Urdinkel schmeckt nussiger als Hartweizen. Das ist schon interessant», sagt sie und schmunzelt.

Weltweit existieren über 300 verschiedene Pasta-Sorten. Bild: PD

Es ist gar nicht so einfach, die Geschmacksnoten korrekt zu definieren. Weltweit existieren über 300 verschiedene Pasta-Sorten. Sie haben verschiedene Formen und unterschiedliche Zutaten. Alleine bei Pasta Röthlin gibt es zirka 150 verschiedene Sorten. «Alle kenne ich noch nicht», sagt Studer. Einige aber doch: «Safran, Bärlauch oder auch besondere Formen wie die in Bronze geformte Rustico.» Bei Kernser Rustico Pasta handelt es sich beispielsweise um eine spiralförmige Pasta, an der die Sauce besser haftet.

«Durch die Bronzeform erhält die Pasta eine raue, poröse Oberfläche und dadurch ein anderes Mundgefühl», verrät die 33-Jährige, «dazu passt zum Beispiel eine Burrata e Pomodoro, die sich optimal mit der Pasta-Oberfläche verbindet».

Pasta ist über 4000 Jahre alt und kommt aus China

Übrigens: Wer die Pasta erfunden hat, war lange strittig. China und Italien beanspruchten die Entdeckung für sich. 2005 kam dann die Gewissheit: In China wurde bei Ausgrabungen ein rund 4000 Jahre alter Topf mit Nudeln gefunden, wie Studer zu berichten weiss.

Am meisten angetan hat es ihr jedenfalls die grosse Vielfalt der Pasta: «Man kann damit spielen. Zitrone und Ingwer ergänzen und verstärken sich, man holt damit den Geschmack der Zitrone besser heraus.» Oder auch Safran und Salbei. Studer meint:

«Bei der Pasta-Kombination geht es um eine eigene Art der Kreativität, der keine Grenzen gesetzt sind. Pasta beflügelt meine Fantasie.»

Ziel von Pasta Röthlin und Ronya Studer sind Workshops und Degustationen. Interessierte können sich für einen Newsletter zur Bekanntgabe der ersten Durchführungsdaten anmelden auf: www.kernser-pasta.ch/ueber-uns/sommelier