Engelberg feiert 900. Geburtstag

Obwalden So feiert Engelberg seinen 900. Geburtstag mit zwei Jahren Verspätung Mit zwei Jahren Verspätung feiert die Gemeinde wie auch das zugehörige Kloster ein grosses Jubiläum. Die Festivitäten dauern ein Wochenende. 23.07.2022, 11.06 Uhr

Das Kloster Engelberg besteht schon seit 902 Jahren. Archivbild: Pius Amrein

«Was sind schon zwei Jahre Verspätung bei einer über 900-jährigen Geschichte», wird der Abt des Klosters Engelberg Christian Meyer in einer Medienmitteilung zitiert. «Schliesslich sind aller guten Dinge drei.» Der Hintergrund: Das Kloster und die Gemeinde feiern ihren 900. Geburtstag nach, da er 2020 und 2021 coronabedingt verschoben werden musste. Der Engelberger Klostervorsteher Meyer nehme es mit Humor, dass die geplanten Feierlichkeiten gleich zweimal abgesagt werden mussten. Nun steht das Wochenende vom 29. Juli bis zum 1. August ganz im Zeichen der Gemeinde und des Klosters Engelberg. Talammann Alex Höchli: «Ein Jubiläum, welches wir mit Gästen und Freunden aus nah und fern feiern möchten.»

Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen am Freitag um 20.30 Uhr mit einem Konzert im Engelberger Kursaal. Mit Marc Storace, dem Sänger der Schweizer Band Krokus, gastiere gemäss Musikinsidern eine der «weltweit besten Rockstimmen» im Klosterberg. «Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Konzert und das Wiedersehen mit Abt Christian, den ich vor elf Jahren bei gemeinsamen Fernsehaufnahmen kennen lernen durfte», wird Storace zitiert. Im Vorprogramm spielt die Engelberger Band Sir Donkey's Revenge.

Trotz internationaler Gäste: Das Dorffest steht im Zentrum

Der offizielle Teil der Feier starte dann am Sonntag, 31. Juli. Gemäss Mitteilung werden um 9.30 Uhr in der Klosterkirche diverse Behördenmitglieder aus Ob- und Nidwalden, den Engelberger Nachbargemeinden sowie Personen und Institutionen von ausgewählten Orten in der Schweiz und aus dem Ausland erwartet. «Im Zentrum der Jubiläumsfeierlichkeiten steht jedoch das grosse Dorffest, das in Engelberg Tradition hat», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Engelberger Dorfkern werde an diesem Wochenende in eine grosse Festmeile verwandelt. Die Festwirtschaften würden seit Generationen von verschiedenen Dorfvereinen betrieben.

Um 20 Uhr wird dann der offizielle Teil der Bundesfeier eingeläutet. Nach dem Festumzug steigt die Feier im Kurpark. Die diesjährigen Festredner sind Abt Christian Meyer und Talammann Alex Höchli. Zum Nationalfeiertag werden dann beim Eindunkeln diverse Höhenfeuer und das Zieblenkreuz beim entzündet. Die Festmeile in der Dorfstrasse wird auch am Montag, 1. August 2022, wieder in Betrieb sein. Bereits um 10.30 Uhr werden die Steinstösser ihren Wettkampf aufnehmen, der bis in den Nachmittag hinein dauern wird. «Wir freuen uns auf die Festivitäten zum nunmehr 902. Geburtstag unseres Hochtales», werden Abt Christian Meyer und Talammann Alex Höchli übereinstimmend zitiert. (zgc)