Obwalden Spitalspitze fürchtet Weggang von Psychiatrie An einem Informationsabend der «Freunde Kantonsspital Obwalden» wurden die Zusammenhänge zwischen Spital und Psychiatrie beleuchtet. Die Gegnerschaft der politischen Vorlage fehlte jedoch.

Die Psychiatrie Sarnen spielt eine wichtige Rolle für den Spitalstandort Obwalden. So wurde es am «Spätsommeranlass» des «Freundeskreis Kantonsspital Obwalden» am Dienstagabend dargestellt. Im Zentrum stand die Abstimmungsvorlage für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen.

Thomas Straubhaar, Präsident des Spitalrats, machte deutlich, wie stark die somatischen (die sich auf den Körper beziehen) und die psychischen Behandlungen (die sich auf den Geist und die Emotionen beziehen) miteinander in Zusammenhang stehen. «Zwischen Somatik und Psychiatrie gibt es keine klare Trennung», sagte Straubhaar. «Das bedingt eine gute Zusammenarbeit zwischen den somatischen und den psychiatrischen Ärztinnen und Ärzten.»

An der Veranstaltung der «Freunde Kantonsspital Obwalden» sprachen: (von links) Christian Schäli, Josef Hess, Thomas Straubhaar, Andreas Gattiker und Jürg Berlinger. Florian Arnold (Sarnen, 23. August 2022)

Informeller Austausch wichtig

Die Synergien zwischen der Psychiatrie und dem Kantonsspital, die sich in Sarnen unmittelbar nebeneinander befinden, seien gross. So stellt das Kantonsspital Dienstleistungen für Infrastruktur, Reparaturen, Verpflegung und Wäscherei zur Verfügung – was sich auch positiv auf die Spitalrechnung auswirke. Die Zusammenarbeit werde sehr geschätzt, betonte Straubhaar. Durch die unmittelbare Nachbarschaft könne zwischen den Fachpersonen neben dem formellen auch ein informeller Austausch stattfinden. «Wenn man einander kennt, nimmt man eher das Telefon in die Hand», so der Spitalratspräsident.

Auch Spitaldirektor Andreas Gattiker unterstrich, dass die Psychiatrie den Gesundheitsstandort Sarnen stärke. Letztlich sorge die Psychiatrie vor Ort für Lebensqualität, drückte es ein Hausarzt aus dem Publikum aus. Für die Gesundheit der Bevölkerung stehe man in der Verantwortung, den bisherigen Weg weiterzugehen.

Den Psychiatriestandort Sarnen sehen die Referenten des Abends nun durch das Referendum gegen das Bauprojekt in Gefahr, auch wenn dieses die Psychiatrie als solche nicht in Frage stellt. Baudirektor Josef Hess und Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli zeigten erneut auf, dass ein Nein zum Bauprojekt zu jahrelangen Verzögerungen führen würde (siehe Ausgabe von Dienstag).

Im besten Fall würde es neun Jahre dauern, bis ein Neubau bezugsbereit wäre – so lange sei jedoch die Betreiberin, die Luzerner Psychiatrie (Lups), nicht bereit, zu warten. Darin waren sich die Referenten einig. Man müsse sich gut überlegen, ob man die heutigen Vorteile aufgeben wolle, meinte etwa Andreas Gattiker.

«Information heisst, beide Seiten zu hören»

Auffälligerweise befand sich die SVP, welche das Referendum ergriffen hatte, nicht unter den Referenten. Wie Vereinspräsident Pius Ziegler ausführte, handle es sich nicht um einen Pro- und Kontra-Anlass, sondern die reinen Informationen stünden im Vordergrund. Dies kritisierte aus dem Publikum Anna Steiner, selber Mitglied des Freundeskreises sowie der SVP. «Information heisst für mich, beide Seiten zu hören, damit ich mir eine Meinung bilden kann», sagte sie.

Anfang Woche habe sie dem Vereinsvorstand einen Vorschlag unterbreitet. Dieser habe nicht mehr berücksichtigt werden können, sagte Jürg Berlinger, Gemeindepräsident von Sarnen, der an der Veranstaltung als Moderator wirkte.

Moderator Jürg Berlinger verstand es, auch die heiklen Punkte anzusprechen. Bild: Florian Arnold (Sarnen, 23. August 2022)

Als solcher sprach Berlinger aber auch jene Punkte an, welche das Referendumskomitee kritisiert. Dazu zählten etwa die «überteuerte Sanierung» oder die fehlende Fotovoltaikanlage. Aber auch die brennende Frage nach dem Fortschritt in Sachen Versorgungsstrategie. Die beiden Regierungsvertreter Christian Schäli und Josef Hess verwiesen jedoch darauf, dass sich die Obwaldner Exekutive erst kommende Woche in einer Klausur darüber unterhalten werde. Aus dem Publikum kamen vorwiegend positive Voten gegenüber dem Projekt und Detailfragen.

Radio SRF und die «Obwaldner Zeitung» veranstalten am Freitag, 2. September, um 19 Uhr, im Metzgernsaal in Sarnen ein kontroverses Podium.

