Spitex Obwalden zelebriert den Spitex-Tag mit einem Theaterstück

Obwalden Spitex macht auf den Fachkräftemangel aufmerksam Am ersten Samstag im September findet jährlich der nationale Spitex-Tag statt. Die Obwaldner Spitex nahm diesen zum Anlass, ein besonderes Theaterstück zu präsentieren. 08.09.2022, 16.31 Uhr

Die Spitex Obwalden lud am nationalen Spitex-Tag, am 3. September, die Mitarbeitenden sowie Gäste aus Politik und von Partnerorganisationen ins Alte Theater des Gymnasiums Sarnen ein. Das Motto lautete «Die Spitex – modern und systemrelevant». Wie die Spitex-Organisation in einer Medienmitteilung schreibt, habe sich während der Pandemie deutlich gezeigt, dass die Spitex systemrelevant sei. «Oft waren die Mitarbeitenden während des Lockdowns der einzige Kontakt von vulnerablen Kundinnen und Kunden zur Aussenwelt.» Doch die Spitex-Organisationen leiden unter Fachkräftemangel. Hans Wallimann, Präsident der Spitex Obwalden, bat die Anwesenden deshalb in seiner Ansprache, die Botschaft des Fachkräftemangels in der Pflege hinauszutragen. Zuvor bekamen die Gäste das Musiktheater «Chuenägele» präsentiert, das auf seine Art und Weise auf die Thematik aufmerksam machte.