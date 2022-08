Obwalden Sprechgesang und hypnotisierende Klänge: Das «Biestival» hatte es in sich Von Donnerstag bis Sonntag fand in einer Herberge auf dem Brünig ein Kultur-Festival der besonderen Art statt. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 08.08.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Naturfreundehaus Brünig scheint die Zeit stillgestanden zu sein. Einzig der klinische Geruch nach Putzmitteln passt nicht zu den knarzenden Dielen, den charmanten Instrumenten und den alten Holzmöbeln. Gerade werden die Spuren des vergangenen Tages beseitigt, denn nun sind die letzten Stunden des «Biestival» angebrochen.

Lili Vanilly und Bujar Berisha pachten die Herberge auf dem Brünig. Bild: Kristina Gysi (Brünig, 7. August 2022)

«Unghüristrasse 31» ist die Adresse des Hauses. Das brachte dessen Pächter Lili Vanilly und Bujar Berisha auf die Idee, ein Festival der Ungeheuer, also der Biester, zu veranstalten. Daraus wurde das «Biestival» – das Festival der freien Künste.

Von Donnerstag bis Sonntag wurden im Rahmen der Veranstaltung verschiedene Darbietungen im Kunstbereich geboten. Konzerte, musikalische Experimente, Kurzfilme und vieles mehr lockten so während vier Tagen auf den Brünig. Von Gästen überrannt worden seien sie nicht gerade – und sie seien froh darum. «Diese erste Ausgabe des Festivals war so etwas wie ein Prototyp», sagt Lili. «Jetzt wissen wir, was wir nächstes Jahr anders machen müssen.»

Kultur soll nachhaltig geschaffen und konsumiert werden

Die Idee eines solchen Festivals hatte das Künstlerduo, das auch privat ein Paar ist, schon vor einigen Jahren. Dafür suchten sie einen Ort, an dem man «ankommen und eintauchen kann». In ihr mittelgrosses Studio in der Stadt Luzern, das sie ebenfalls für Veranstaltungen nutzen, kämen die Leute zwar, nur gingen sie auch schnell wieder.

«Wir wollten einen Ort, an dem die Leute auch eine Weile bleiben», sagt Lili. Kultur solle hier nachhaltig geschaffen und konsumiert werden – ohne dass man sich gleich vom nächsten Angebot berieseln lassen kann und das eben Gesehene und Gehörte gleich wieder vergisst.

Bujar Berisha vor dem Naturfreundehaus auf dem Brünig. Bild: Patrick Hürlimann (Lungern, 16. November 2020)

Das Naturfreundehaus Brünig scheint hierfür perfekt, denn es beflügelt auf kreative Weise. In fast jedem Raum des Erdgeschosses stehen Instrumente, Bücher zieren die Wände. Wer als Gast eintritt, kann sich zunächst etwas verloren vorkommen, denn es ist kaum zu unterscheiden, wer hier ebenfalls nur zu Besuch ist oder wer im Haus arbeitet. Doch schliesslich wird klar, dass man sich auf dem ganzen Gelände so frei bewegen kann, als würde man hier wohnen. Möglich wäre das, denn das Haus ist auch eine Herberge.

Und es lebt: In einem Sessel neben dem Kamin sitzt ein Mann mit grauem, krausem Haar. Er sei seit kurzem pensioniert und suche hier auf dem Brünig seinen Weg in den neuen Alltag. «Mir ist es einfach wahnsinnig wohl hier», sagt er. Trubel ins Haus bringen auch die vielen Kinder, die zugegen sind. Teilweise sind es jene von Bujar oder die Nichten und Neffen von Lili. Ihre eigenen Kinder seien bei deren Vater. Auch die Kleinsten sind Teil des «Biestival»-Programms.

Lili Vanilly im Gespräch mit einem Techniker. Bild: Kristina Gysi (Brünig, 7. August 2022)

Für die Darbietungen geht es rüber ins «Hexehüsli», eine kleine Holzhütte, die kürzlich von einer Bar in einen Raum mit Bühne und Sitzgelegenheiten umfunktioniert wurde. Zwei Programmpunkte sind Bestandteil des letzten «Biestival»-Tages. Die auf der Bühne stehenden Instrumente, Mikrofone und Verstärker deuten auf eine musikalische Darbietung hin. Was aber folgt, ist mit Worten kaum zu erklären. Einen Versuch ist es jedoch wert.

Die erklingenden Töne von E-Gitarre, Keyboards und Schlagzeug scheinen in den ersten Sekunden improvisiert. Doch nach und nach greifen die einzelnen Klangstränge ineinander, verflechten sich zu einem Zopf, werden dichter, bis sie schliesslich eine leicht hypnotisierende, psychedelisch angehauchte Melodie ergeben.

Dann folgen die Stimmen von Lili und Bujar. Dialoge in einer Art Sprechgesang, über das Altwerden, den Sinn des Seins, die eigene Herkunft. Nach wenigen Minuten scheinen einige der Zuhörenden in eine Art Trance zu fallen. Sie schliessen die Augen, wippen im Takt der eingehenden Klänge. Ein kleines Mädchen in der ersten Reihe, Bujars Tochter, nickt ein. Was sich wie die Schilderung eines «Trips» anhört, ist in Wahrheit die Wirkung von Klängen. Das musikalische Experiment gelingt, der Applaus danach ist gebührend.

Festival soll wieder stattfinden

Anschliessend wird die Bühne geräumt, die Instrumente weichen einer Leinwand, die von einem Beamer bespielt wird. An der Reihe sind nun animierte Kurzfilme. Einerseits jene, die die anwesenden Kinder am Tag zuvor zusammen mit kosovarischen Filmstudentinnen und -studenten kreiert haben. Diese wurden eigens für das «Biestival» auf den Brünig eingeladen.

«Biester», aus allerhand Material gebastelt, bewegen sich über den Bildschirm. Dass die Kinder in einem kreativen Umfeld aufwachsen, wird hier besonders gut ersichtlich. Und auch die Studentinnen und Studenten aus dem Kosovo haben Filme im Gepäck. Gezeigt werden ihre animierten Musikvideos. Auch hier sind der visuellen Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Dem «Biestival» aber schon: Mit dem letzten Musikvideo geht auch die Erstausgabe des Festivals der freien Künste zu Ende. Doch für Lili und Bujar ist klar: Beim Prototyp wird es nicht bleiben.

Hinweis: Weitere Informationen zum «Biestival» und zum künstlerischen Schaffen von Lili Vanilly und Bujar Berisha unter www.diediebe.ch/biestival/.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen