Obwalden Statt Rotary-Musikpreis: Schüler spielen für wenige Juroren vor Weil der Unterwaldner Rotary-Musikpreis nicht stattfinden konnte, wurden die Musikschüler zu einem Vorspiel eingeladen – unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Nicht einmal ihre Eltern durften zuhören. 01.02.2021, 18.23 Uhr

(KL)

Eigentlich hätte am Samstag der grosse Unterwaldner Rotary-Musikpreis über die Bühne gehen sollen, was wegen der Pandemie nicht ging. Um den Musikschülern dennoch eine Standortbestimmung zu ermöglichen, wurden die Musikschulleiter aus ganz Obwalden kreativ. So organisierten sie an besagtem Datum ein Vorspiel in Sachseln. Gespielt wurde in den Schulanlagen Mattli und Türli. «Die Organisation und die Umsetzung des Schutzkonzeptes waren aufwendiger als die Organisation des Vorspiels», hiess es bei den Verantwortlichen auf Anfrage.

Das Vorspiel war nicht öffentlich, nicht mal die Eltern durften die Schulanlage betreten. Im Vortragsraum befanden sich nebst dem Spieler nur je ein Juror, die betreffende Lehrperson und ein Korrepetitor für die musikalische Begleitung. Teilgenommen haben am Anlass 46 Musikschüler aus ganz Obwalden, die von vier Juroren bewertet wurden.

Das Vorspiel sei ein Erfolg gewesen und die Stimmung sehr gut, heisst es bei den Musikschulleitern auf Anfrage. Finanziell unterstützt wurde der Anlass wie gewohnt von Rotary Ob- und Nidwalden.