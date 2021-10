Corona: SVP Obwalden will einen Gratis-Test pro Woche

Corona SVP will Gratis-Tests für Obwaldner Bevölkerung ermöglichen Einmal pro Woche sollen sich Obwaldner Bürgerinnen und Bürger gratis auf Corona testen lassen dürfen, verlangt die SVP mit einer dringlichen Motion. Dies sei auch ein Akt der Solidarität. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein wöchentlicher Covid-Test, hier auf der Luzerner Allmend, soll für Obwaldner gratis sein. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. September 2021)

Spätestens ab dem 8. November soll der Kanton Obwalden die Testkosten für Obwaldner und auch Auswärtige, die in Obwalden arbeiten, übernehmen (einmal pro Woche). Und zwar mindestens so lange, bis der Bund die Zertifikatspflicht aufhebt. Dies verlangt die SVP-Fraktion mit einer dringlichen Motion, die sie an der nächsten Sitzung vom Donnerstag einreicht. Auch solle der Kanton dafür besorgt sein, dass die Testinfrastruktur effizient und einfach funktioniere.

Der Alpnacher SVP-Fraktionspräsident Ivo Herzog begründet seine Motion folgendermassen:

«Für jene, welche weder geimpft noch genesen sind und darum mit einem Coronatest zu ihrem Zertifikat kommen, kann dies ganz schön ins Geld gehen.»

«Ich weiss von einem jungen Mann, der im Frühling vor einem Jahr leicht an Corona erkrankte. Weil die Erkrankung zu lange zurückliegt, müsste er sich für das Zertifikat trotzdem impfen oder testen lassen», macht er ein Beispiel. «Die Impfung ist ihm nicht geheuer. Da bleibt ihm nur noch das teure Testen, das in Obwalden gut 40 oder 50 Franken kosten kann, was ich so gehört habe.» Auch kenne er eine beträchtliche Zahl junger Menschen, die eine natürliche Immunisierung anstrebten und darum eine Impfung ablehnten.

Welche Mehrkosten so auf den Kanton zukämen, sei schwer abzuschätzen. «Auf jeden Fall ist dies für die Steuerzahler tragbar und ein Akt der Solidarität. Sonst werden Nichtgeimpfte und Nichtgenesene vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, wenn sie sich den teuren Coronatest nicht leisten wollen oder können.»

Auch Obwaldner Studierende sollen sich vor der Uni Luzern gratis testen lassen können

Über die Umsetzung dieser Massnahme habe man sich in der Fraktion keine Gedanken gemacht, dies sei Sache der Regierung. Er sei aber überzeugt, dass dies machbar ist, auch wenn die Motion Gratis-Tests für Obwaldner vorsehe, die einen Test ausserhalb des Kantons machen. So sollen beispielsweise auch ungeimpfte Obwaldner Studierende nichts zahlen müssen, wenn sie vor der Uni Luzern den obligatorischen Covid-Test machen.

Die Gefahr, dass damit die Bemühungen von Bund und Kanton unterlaufen werden, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen, sieht er nicht.

«Sich impfen lassen oder nicht soll die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen sein.»

In Obwalden sind Stand Freitag 52,6 Prozent vollständig geimpft (Schweiz 62,3 Prozent).

Auch helfe der grossflächige und niederschwellige Zugang zum Testen, Ausbrüche rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Schutzmassnahmen einzuleiten, dies auch vor dem Hintergrund, dass es auch in Obwalden zu Impfdurchbrüchen gekommen sei.

Obwaldner Alleingang aus Zeitgründen

Die Obwaldner Motion erachtet Ivo Herzog auch als Kritik am Bundesratsentscheid, wonach Covid-Tests seit dem 11. Oktober nicht mehr vom Bund vergütet werden, was die Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreibe. Die Zeit, innerhalb der Kantone sich abzustimmen, habe man nicht. «Im Frühling, wenn das Zertifikat vielleicht sowieso hinfällig wird, braucht's unsere Massnahme auch nicht mehr», begründet er den Obwaldner Alleingang.



Nun liegt es in der Hand des Kantonsparlaments. Dieses entscheidet, ob die Motion an den Regierungsrat überwiesen wird. Erklärt das Parlament die Motion für dringlich, wird darüber noch an der nächsten Sitzung vom Donnerstag entschieden, ansonsten erst an der Kantonsratssitzung Ende Januar. Wie gross die Chancen sind, dass das Anliegen durchkommt, könne er nicht abschätzen:

«Ich kenne die Haltung der anderen Fraktionen noch nicht.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen