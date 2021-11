Obwalden Testcenter erhält einen neuen Standort Die Kapazität zur Durchführung von Auffrischimpfungen am Standort Kägiswilerstrasse 35 wird kurzfristig erhöht. 24.11.2021, 17.50 Uhr

Wegen des grossen Andrangs im bisherigen kombinierten Impf- und Testcenter an der Kägiswilerstrasse 35 in Sarnen hat das Obwaldner Gesundheitsamt entschieden, dass die Coronatests neu an einem separaten Standort stattfinden. Ab Donnerstag werden die Tests daher neu im Restaurant Seefeld beim Lido an der Seestrasse 20 in Sarnen angeboten, wie das Gesundheitsamt in einer Mitteilung schreibt.