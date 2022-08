Obwalden «Die Coronakrise hat einiges ausgelöst»: Titlis und Brunni suchen vermehrt die Zusammenarbeit Titlis-CEO Norbert Patt und Brunni-Geschäftsführer Roman Barmettler sprechen über Herausforderungen und Pläne für ihre Bahnen, aber auch die Destination Engelberg. Interview: Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Norbert Patt, CEO Titlis-Bahnen (links), und Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunni-Bahnen. Bild Urs Hanhart (Engelberg, 8. August 2022).

Die Titlis-Bahnen und die Brunni-Bahnen setzen seit einiger Zeit auf vermehrte Zusammenarbeit, etwa kürzlich mit einem gemeinsamen Kinderfest. Der Anbruch einer neuen Ära?

Roman Barmettler: Mir ist die Zusammenarbeit in der Destination sehr wichtig. Beide Berge in Engelberg stehen unter anderem für Familien. Für die Destination Engelberg soll das Ziel sein, dass die Gäste nicht nur einen Tag bleiben, sondern mit einem Aufenthalt von zwei, drei Tagen Wertschöpfung generieren. Die Angebote an unseren beiden Bergen ergänzen sich gut, sodass man mehrere Tage ausfüllen kann.

Norbert Patt: Die Coronakrise hat einiges ausgelöst. Davor hat die Welt anders ausgesehen. Dann kam ein Stillstand, unser Unternehmen war gar eine Zeitlang zu, das haben wir noch nie erlebt. Man hatte Zeit zum Nachdenken und es gab eine Aufbruchstimmung. Für uns ist es wichtig, einen Mehrwert für die Destination zu erbringen. Das Potenzial für die Familien ist riesig.

Vor einigen Jahren gab es zwischen den beiden Unternehmen handfeste Differenzen, unter anderem wegen der unterschiedlichen Akzeptanz des Swiss Travel Pass, einem All-inclusive-Angebot im öffentlichen Verkehr für ausländische Gäste. Wie sieht das heute aus?

Norbert Patt: Beim Swiss Travel Pass sind unsere Ausgangslagen unterschiedlich. Wir und mit uns weitere grosse Bergbahn-Unternehmen in der Schweiz, welche im internationalen Tourismusgeschäft operieren, sind per se dagegen, dass unsere Leistungen subventionsartig aus einem nationalen Topf abgegolten werden. Bei uns müssen diese Gäste den halben Preis bezahlen, bei einzelnen kleineren Bergbahnen mit wenigen internationalen Gästen fahren diese Gäste gratis. Dies ist aus unserer Sicht eine nicht gewollte Marktverzerrung. Mit Corona ändert sich die Situation, da die nationalen Töpfe nicht mehr so gross sind und es kann nicht mehr so viel verteilt werden. Aus unserer Sicht ist All-inclusive die Kapitulation des Marktes.

Roman Barmettler: Wir akzeptieren den Swiss Travel Pass und das wird von den ausländischen Gästen geschätzt. Dies komplettiert unser Angebot, obschon wir hauptsächlich auf Gäste aus der Schweiz setzen.

Norbert Patt: In der Vergangenheit ist wirklich nicht alles optimal gelaufen. In solchen Bereichen ist es wichtig, dass wir uns besser abstimmen.

Beide Bergbahnen investieren in die Zukunft. Wie ist der Stand bei den Infrastrukturprojekten auf dem Titlis?

Norbert Patt: Hier steht ganz klar unser Leuchtturmprojekt Titlis 3020 im Vordergrund. Wir sind auf Kurs und verschiedene Bewilligungen haben wir bereits erhalten. Für den Turm bei der Bergstation haben wir anspruchsvolle Auflagen bekommen. Hier sind wir mit dem Kanton Obwalden als Bewilligungsinstanz noch in Abklärungen. Wir sind überzeugt, dass das Projekt weltweit eine enorme Strahlkraft haben wird.

Visualisierung der neuen Bergstation und des Richtstrahlturms auf dem Titlis. Visualisierung: Herzog & De Meuron

Norbert Patt: Ich gehe davon aus, dass wir im kommenden Frühling mit dem Bau beginnen können. Wir investieren auch in die bestehende Infrastruktur. Wir erneuern die Gastronomien auf Trübsee und die Skihütte Stand mit neuen Konzepten und neuen Auftritten. Ein grosses Thema ist die Digitalisierung. Hier arbeiten wir intensiv daran bei der Automatisierung des Marketings bis hin zu personalisierten Angeboten vorne mit dabei zu sein.

Was ist auf dem Brunni geplant?

Roman Barmettler: Wichtig für uns ist, nicht stehen zu bleiben. Dank der letzten guten Geschäftsjahre können wir aus einer Position der Stärke agieren. Wir möchten die Bettenkapazität auf dem Ristis ausbauen. Hier spüren wir eine grosse Nachfrage, insbesondere von Familien. Ersetzen möchten wir den in die Jahre gekommenen Skilift von der Brunnihütte auf die Schonegg. Wir sind derzeit in der Evaluationsphase für eine Anlage, die wir künftig auch im Sommer nutzen können. In den nächsten vier bis fünf Jahren möchten wir dort das Angebot erweitern können.

Ein grosses Thema für Schneesportgebiete ist die Schneesicherheit. Wie stellen sich die Brunni-Bahnen auf kommende Veränderungen ein?

Roman Barmettler: Das Brunni-Gebiet zählt aufgrund der Nordhangausrichtung viele Sonnenstunden. Wir achten darauf, dass unsere Investitionen vor allem auch dem Sommergeschäft zugutekommen. Und Sommer heisst für uns je länger je mehr nicht mehr nur Juni, Juli und August. Dieses Jahr werden wir erstmals bis im November offen haben und so einen fliessenden Übergang in die Wintersaison vornehmen Ergänzend zum Skifahren sind unsere Gäste auch im Winter am Winterwandern, Schneeschuhlaufen, Schlitteln oder geniessen unsere Sonnenterrassen.

Die Terrasse des Bergrestaurants Ristis im Brunni-Skigebiet. Bild: Urs Flüeler / Keystone (17. Februar 2021)

Wie sieht das auf der anderen Talseite aus?

Norbert Patt: Wir dürfen stolz sagen, wir sind nicht nur die Schattenseite von Engelberg, wir sind auch die Schneeseite. Dank unserer Exposition profitieren wir von perfekten Schneeverhältnissen. Gleichzeitig haben wir in den vergangenen zehn Jahren rund 30 Millionen Franken in die Modernisierung und den punktuellen Ausbau der Beschneiungsanlagen investiert. Ein mikrometeorologischer Blick zeigt, dass die Schneegrenze wohl steigen wird, dass es aber gerade auch in der Zentralschweiz mehr Niederschläge im Winter geben wird. Skigebiete mit Nordausrichtung ab 1300 oder 1500 Meter werden im Vorteil sein. Der Schneesport ist für uns ein wichtiges Segment, das Herz des Wintertourismus. Gerade auch in der Coronakrise gab uns das Stabilität durch die Schweizer Gäste.

Sie sprechen die Coronapandemie an. Wie haben sich die Gästezahlen entwickelt?

Norbert Patt: Weil man nicht mehr reisen konnte, wurden Unternehmen umso mehr getroffen, je internationaler ihre Ausrichtung ist. Wir hatten einen hervorragenden Winter, beim Schneesport liegen wir über den Zahlen von vor der Pandemie. Sehr gut entwickeln sich die Individualgäste. Im Juli lagen wir 20 Prozent über den Spitzenjahren, die wir vor Corona hatten. Das ist vor allem auch Gästen aus der Schweiz und dem Nahen Osten zu verdanken, doch auch die USA-Gäste sind stark. Noch rund 50 Prozent unter dem ursprünglichen Niveau sind wir bei den internationalen Gruppenreisen. Wir gehen davon aus, dass sich dies langfristig erholen wird.

Roman Barmettler: Beim Brunni liegen die Gästezahlen wieder auf dem Niveau, wie wir es vor der Pandemie hatten. Wir hatten während Corona nie enorme Einschränkungen, hatten bis auf wenige Tage immer geöffnet. Wir merken, dass das Geschäft wieder anzieht, insbesondere auch in der Gastronomie. Wir verzeichnen sehr viele Buchungen von Firmen und Familien. Ein Zeichen dafür, dass die Leute wieder zurückkommen.

Viele Branchen beklagen den Fachkräftemangel. Spüren sie diesen auch?

Roman Barmettler: Wir beschäftigen insgesamt rund 50 Mitarbeitende, im Winter sind es bis zu 80. Beim Bahnbetrieb sieht das derzeit noch recht gut aus. Wir haben viele einheimische Mitarbeitende. Da kennt einer vielleicht jemanden, den man auch noch gewinnen könnte. Deutlich mehr Probleme haben wir in der Gastronomie in der Küche und im Service. Um im Winter, wenn die Gästeströme doppelt so gross sind wie im Sommer, genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, müssen wir kreativ sein. Etwa in dem wir zusätzliche Benefits anbieten.

Norbert Patt: Bei uns ist die Situation sehr anspruchsvoll. Im vergangenen Winter haben wir festgestellt, dass wir auch im Bahnbereich die Stellen nicht so locker besetzen konnten. Im Winter arbeiten bei uns rund 450 Leute, im Sommer sind es 250 bis 300. Probleme bereitet uns nicht nur der Fachkräftemangel. Wir finden auch fast keine ungelernten Personen mehr, etwas zur Hilfe in der Küche oder für das Housekeeping. Wir müssen die Rahmenbedingen für die Mitarbeitenden noch attraktiver machen. Da kommen wir nicht darum herum.

Für den kommenden Winter droht möglicherweise eine Stromknappheit. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Norbert Patt: Ich bin in der entsprechenden Taskforce von Seilbahnen Schweiz. Das Wichtigste ist, dass man im Fall einer Strommangellage auch die Relevanz anschaut. Die Bergbahnen und Skigebiete sind für 0,3 Prozent des Stromverbrauchs in der Schweiz verantwortlich. Demgegenüber steht eine Wertschöpfung von 6 Milliarden Franken. Jedes Unternehmen ist gefordert, haushälterisch mit der Energie umzugehen. Bei uns fällt die Hälfte des Verbrauchs für den Bahnbetrieb und die Beschneiung an. Wir evaluieren intern, wo wir allenfalls Strom sparen können, ohne dass es einen zu grossen Einfluss auf die Angebote und das Gästeerlebnis hat.

Roman Barmettler: Dieser letzte Aspekt ist auch für uns sehr wichtig. Neben allfälligen Sparmassnahmen müssen auch die Mitarbeitenden in diesen Prozess einbezogen werden. Es gilt, sie transparent über Massnahmen und deren Auswirkungen zu informieren, damit keine Unsicherheiten aufkommen. Dank unseren eigenen Solaranlagen auf dem Ristis produzieren wir bereits heute rund 15 Prozent unserer Energie eigenständig.

