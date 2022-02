Obwalden: Das kantonale Schneesportlager war ein Erfolg

Obwalden Kinderschar auf dem Bonistock: So war das kantonale Schneesportlager 20 Kinder konnten während der ersten Fasnachtswoche unter der Leitung eines jungen Teams Schneespass im Skigebiet Melchsee-Frutt erleben. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Janik ist der geborene Skifahrer, wie er auf dem Sessellift Bonistock erzählt. Und ein stolzer Kernser scheint er auch zu sein. «Wir haben das alles gebaut», sagt der 10-Jährige. Mit «wir» meint er die Kernserinnen und Kernser, mit «das alles» die Bergbahnen im Skigebiet Melchsee-Frutt. Hier fand bis gestern Freitag das kantonale Schneesportlager von Obwalden statt.

Glückliche Gesichter: Die 20 Kinder erlebten mit ihren Leiterinnen und Leitern eine vielseitige und spannende Lagerwoche.

«Viele andere Kantone mussten ihre Skilager absagen», so André Hess von der Abteilung Sport Obwalden. «Wir haben entschieden, es trotz etwas weniger Anmeldungen durchzuführen.» 20 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren sind heuer dabei. Rund ein Drittel weniger im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie. «Man merkt, dass die Eltern noch vorsichtig sind», sagt Hess, der am sonnigen Mittwoch für einen Besuch angereist ist.

Boni-Olympiade sorgt für aufgeräumte Tische

Leiterin Tanja Waser (25) aus Kerns.

Trotz der eher spärlichen Anmeldungen haben die Lagerleitenden keinen Aufwand gescheut. Schneeschuhe, Langlaufskis, Indoor-Curling und Snowblades wurden auf den Berg befördert, um den Kindern ein möglichst vielseitiges Schneesportlager zu ermöglichen. Die Organisation für Unterkunft und Logistik liegt beim Kanton Obwalden, den Rest organisieren die Lagerleitenden des Schweizer Sportförderprogramms Jugend und Sport, kurz J+S. Sechs Leiterinnen und Leiter verbringen die sechs Tage mit den Kindern auf der Melchsee-Frutt, geschlafen wird im Hotel und Restaurant Bonistock. «Für die Kinder ist das grossartig, morgens und abends sind wir quasi allein hier auf dem Berg», sagt Leiterin Tanja Waser aus Kerns.

Lagerleiter Samuel Ziegler (29) aus Kerns.

Am Mittwoch gibt es Pastetli zum Zmittag. Nach dem morgendlichen Skirennen erwartet man eine aufgekratzte Kinderschar im Essbereich, doch die Jungen und Mädchen sind erstaunlich ruhig. Vielleicht liegt das an der Boni-Olympiade, die seit Lagerbeginn läuft. In verschiedenen Spielen können die vier Gruppen Gold-, Silber-, oder Bronzemedaillen sowie olympische Diplome gewinnen. «Irgendwann haben sie gemerkt, dass auch eine Belohnung drin liegt, wenn sie sich gut benehmen», sagt Lagerleiter Samuel Ziegler und schmunzelt. Der Kaffee werde seither mit grosser Hingabe an den Leitertisch serviert, die Stühle an den Tisch geschoben und das Geschirr selbstständig abgeräumt.

Rollenspiel sensibilisiert auf fairen Sport

Auch Hess kommt nicht mit leeren Händen. Als Botschafter des Präventionsprogramms «cool & clean», stellt er den Kindern die Aufgabe, während zehn Minuten ein kurzes Rollenspiel zu Themen wie Doping, Tabak und Mobbing im Sport einzustudieren. Die Teams meistern die Aufgabe mal mehr, mal weniger engagiert, doch die Resultate dürfen sich in jedem Fall sehen lassen. Aber man merkt: Alles was die Kinder jetzt noch wollen, ist wieder unter blauem Himmel die Pisten zu kratzen.

Die Kinder studieren unter der Aufsicht von André Hess ihr Rollenspiel ein.

Hier entdecken die Kinder Neues

Leiterin Nina Kammermann (25) aus Rickenbach LU.

In verschiedenen Gruppen geht es zurück auf den Schnee. Diese sind nach Fahrniveau mit Rücksicht auf Wünsche der Kinder eingeteilt worden. «Der Spass steht im Vordergrund, doch auch Tempo und Fahrniveau sollten einigermassen passen», so Nina Kammermann. Die Leiterin aus Rickenbach LU ist zeitweise als Skilehrerin tätig und bringt den Kindern auch im Schneesportlager etwas bei. Carven und ohne Stöcke fahren, stehen hier ganz oben im Kurs.

Leiter Stefan Omlin (26) aus Sachseln.

Und was gefällt den Kindern im ganzen Lager am besten? Die Antwort lautet unisono: «Das Skifahren natürlich. Deshalb sind wir ja hier!» Während der Halbtage machen die Kinder aber jeweils etwas anderes als Skifahren oder Snowboarden. «Morgen habe ich mich fürs Iglubauen eingetragen», erzählt einer der Kleinen. «Mit den Snowblades fahren fände ich auch noch cool, aber das habe ich schon oft gemacht.» Mit diesem Satz haben die Leitenden eines ihrer Ziele erreicht: Die Kinder sollen im Schneesportlager Neues entdecken.

Leiterin Livia Hellmüller (26) aus Sarnen.

Wenn die Kinder im Bett sind, wird der nächste Tag geplant

Verantwortung und Spass, aber auch Hektik und Anstrengung erleben die sechs Leiterinnen und Leiter täglich. Nachdem die älteren Kinder um 22 Uhr im Bett sind, wird der nächste Tag geplant. Party liege nicht drin, dafür sei man meistens zu müde. Lockeres Beisammensein nach einem fordernden Tag gehöre aber natürlich dazu.

Leiterin Sabrina Schär (32) aus Grindelwald BE.

Für den Abend ist ein Sonnenuntergang vorausgesagt, der hier oben besonders schön sein soll. «Den möchte ich unbedingt sehen», sagt eines der Mädchen auf dem Sessellift. Doch bevor es zurück ins Lagerhaus geht, steht noch eine wichtige Aufgabe an: das tägliche Gruppenbild. Dieses soll möglichst kreativ ausfallen, denn das Gewinnerteam kann Punkte für die Boni-Olympiade sammeln. Doch wenn das nicht klappen sollte, können die Kinder noch immer Kaffee servieren oder das Geschirr abräumen, um bei den Leitenden Punkte zu sammeln.

