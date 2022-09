Hochwasserschutz im Sarneraatal braucht 64 Millionen Franken mehr

Obwalden Ungeahnte Schwierigkeiten: Projekt zum Hochwasserschutz im Sarneraatal benötigt nochmals 64 Millionen Franken mehr Der höhere Anfall von Bergwasser, die «markant höheren Druckfestigkeiten des Gebirges» und die grössere Anzahl von Störzonen verteuern das Hochwasserprojekt erneut. 28.09.2022, 11.39 Uhr

«Geologische Schwierigkeiten und die damit verbundenen Massnahmen führen zu Mehrkosten im Projekt Hochwassersicherheit Sarneraatal», schreibt der Obwaldner Regierungsrat am Mittwoch in einer Mitteilung. Um die bereits bewilligten Massnahmen des Projekts realisieren und abschliessen zu können, sei nun ein Zusatzkredit in der Höhe von 64,1 Millionen Franken notwendig.