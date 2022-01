Obwaldner Obergericht weist Martin Kopps Beschwerde ab

Obwalden / Uri Verhandlung wegen übler Nachrede: Obergericht weist Martin Kopps Beschwerde ab Der Ex-Generalvikar der Urschweiz ist mit seiner Beschwerde gegen einen Entscheid des Obwaldner Kantonsgerichts vorerst abgeblitzt. Nun muss das Bundesgericht entscheiden, ob seine Strafe wegen übler Nachrede korrekt zu Stande gekommen ist. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Eine bedingte Geldstrafe von 15'600 Franken und eine Busse von 1600 Franken soll Martin Kopp, ehemaliger Generalvikar der Urschweiz, wegen übler Nachrede erhalten. Dabei bleibt es vorerst. Kopps Beschwerde – diese richtet sich gegen die Verhandlung vor dem Kantonsgericht, bei der es um den zugrunde liegenden Strafbefehl ging – hat das Obwaldner Obergericht nämlich abgewiesen. Dies zeigt der entsprechende Beschluss auf, der unserer Zeitung mittlerweile vorliegt.

Martin Kopp ist mit seiner Beschwerde vor dem Obergericht unterlegen. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 9. Mai 2017)

Bestraft werden soll Kopp für eine Aussage, die er bereits im August 2016 gegenüber einem Journalisten unserer Zeitung gemacht hat. Damit habe er sich ehrverletzend über den damals abgewählten Pfarrer von Kerns geäussert, der ihn daraufhin anzeigte. Für dieses Vergehen sah die Obwaldner Staatsanwaltschaft die besagte Strafe vor. Dagegen wehrte sich Kopp jedoch: Er reichte eine Beschwerde gegen diesen Strafbefehl ein. Als Folge davon hätte die Angelegenheit dann eigentlich im August 2020 am Obwaldner Kantonsgericht verhandelt werden sollen. Weder Kopp noch sein Anwalt erschienen jedoch zum Termin.

Das Kantonsgericht wertete die beiden Absenzen als unentschuldigtes Fernbleiben an der Verhandlung. Die Folge davon: Das Gericht erklärte die Einsprache Kopps als zurückgezogen und den Strafbefehl, den er eigentlich hätte anfechten wollen, als rechtskräftig. Dieses Vorgehen des Kantonsgerichts war für Kopp und seinen Anwalt jedoch nicht in Ordnung, und sie reichten gegen den gerichtlichen Entscheid eine Beschwerde ein. Mit dieser musste sich nun das Obergericht als zweite Instanz befassen.

Frist von zehn Tagen wurde nicht eingehalten

Wie Kopp und sein Rechtsvertreter bereits 2020 gegenüber unserer Zeitung ausführten, seien sie vom Kantonsgericht zu kurzfristig zur Verhandlung eingeladen worden. Die Frist von mindestens zehn Tagen, welche die Schweizer Strafprozessordnung hierfür vorsieht, sei nicht eingehalten worden. Zudem seien sie beide gerade in den Ferien gewesen, als die Post vom Gericht bei ihnen eintraf. Somit hätten sie gar noch später vom Verhandlungstermin erfahren. Die unüblich kurze Frist hatte damit zu tun, dass die Tat zwei Tage nach dem angesetzten Verhandlungstermin – an einem Sonntag – verjährt wäre.

Ihrer Bitte, gemeinsam einen anderen Termin vor dem letztmöglichen Tag vor der Verjährung zu finden, sei die Gerichtspräsidentin nicht nachgekommen. «Sie lehnte die Verschiebungsgesuche ab, ohne Ersatztermine vor dem 21. August anzubieten», so Kopps Anwalt. Beide hätten am 21. August schon unverschiebbare Termine gehabt. Kopp nahm sich an jenem Tag der seelsorgerischen Betreuung von Eltern an, die Tage zuvor ihren Sohn bei einem Unfall verloren hatten.

Strafprozessordnung sieht Ausnahmen vor

Tatsächlich sei die vorgesehene Frist von zehn Tagen für die Vorladungen nicht eingehalten worden, hält das Obergericht nun in seinem Beschluss fest. So habe der Brief Kopp vier Tage vor dem Termin erreicht, seinen Anwalt neun Tage davor. Allerdings: Die Strafprozessordnung sieht Ausnahmen vor, wann die zehntägige Frist eben auch unterschritten werden darf. Und ein solcher Grund sei die drohende Verjährung des Delikts.

«Im Zeitpunkt der Vorladung durch die Vorinstanz war die Verjährung zweifelsohne drohend, sodass eine Verkürzung der Fristen grundsätzlich zulässig erscheint», schreibt das Obergericht. Wegen der drohenden Verjährung hätte damit gerechnet werden müssen, dass jederzeit eine Vorladung erfolgen könnte, heisst es weiter.

Seelsorge kein ausreichender Verschiebungsgrund

Des Weiteren seien auch die Begründungen der beiden, weshalb der Termin am 21. August für sie nicht wahrnehmbar sei, nicht ausreichend gewesen, findet das Obergericht. Die seelsorgerische Betreuung, zu der sich Kopp am Verhandlungstag mit den Hinterbliebenen des tödlich Verunglückten verabredet hatte, rechtfertige keine Verschiebung der Verhandlung. Der Seelsorge hätte er sich beispielsweise auch am Nachmittag des gleichen Tages noch widmen können, so das Obergericht. Auch Kopps Anwalt habe keine ausreichenden Verschiebungsgründe vorbringen können. Gegenüber unserer Zeitung sprach er damals von einem Termin vor einer anderen Behörde.

Das Obergericht weist daher die Beschwerde Kopps ab. Das Vorgehen des Kantonsgerichts sei zulässig gewesen. Damit würde auch der besagte Strafbefehl seine Rechtskraft erhalten. Noch ist die Angelegenheit aber nicht endgültig entschieden. Denn auch den Beschluss des Obergerichts haben Kopp und sein Anwalt nicht akzeptiert. Sie haben die Sache bereits ans Bundesgericht weitergezogen.

