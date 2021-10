Sarnen: Rockband Nazareth tritt am UrRock Festival auf

Obwalden UrRock-Festival steht in den Startlöchern – Rockgrösse Nazareth tritt exklusiv in Sarnen auf Das Urschweizer Rock-Festival kann dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt werden. Die Veranstalter können grosse Namen präsentieren und hoffen, bis zum Start noch einige Tickets verkaufen zu können. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 13.10.2021, 17.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In knapp einem Monat findet in Sarnen das dritte UrRock-Festival statt. Vom 11. bis 14. November wird in der Aula Cher gerockt. Den Veranstaltern ist es gelungen, namhafte Bands wie Nazareth, Orden Ogan, Coroner oder auch den ehemaligen Ozzy-Osbourne-Gitarristen Gus G mit seiner Band Firewind an Land zu ziehen. «Wir haben uns wie jedes Jahr viel Mühe gegeben, das Beste mit unseren bescheidenen Möglichkeiten herauszuholen», sagt Stephan Brüderlin vom Verein UrRock-Festival. Diese grossen Bands konnte man nicht zuletzt dank des guten Rufs, den man in der Szene geniesst, nach Sarnen holen. Davon zeugt: Nazareth haben ihre Europa-Tournee dieses Jahr abgesagt, am UrRock-Festival spielen sie trotzdem. Brüderlin sagt dazu:

«Das zeigt uns, dass wir auch an Weltklasse-Bands herankommen – das macht uns schon sehr stolz.»

Die schottische Hardrock-Band Nazareth spielt dieses Jahr exklusiv am UrRock-Festival. Bild: PD

Dieses Jahr gibt es einige Änderungen gegenüber der letzten Durchführung von 2019. Aus dem zweitägigen Rock-Festival wurde ein viertägiges. «Die Ausweitung auf vier Tage war hauptsächlich ein finanzieller Entscheid», sagt Stephan Brüderlin. Denn das Festival ist mit hohen Kosten verbunden. «Die ganze technische Ausrüstung ist sehr teuer. Wenn sie mehrere Tage genutzt werden kann, lohnt sich das mehr», so Brüderlin.

Wer an das Festival will, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen können. Das Einreisen der Bands aus dem Ausland stelle kein Problem dar. Stephan Brüderlin erklärt:

«Wir haben festgestellt, dass die Musiker der grösseren Bands alle geimpft sind, ansonsten könnten sie gar nicht auf Tournee gehen.»

Zudem betont er, der Verein sei dem Thema gegenüber neutral eingestellt, und man wolle nicht diskutieren, sondern sich am Festival auf die Musik konzentrieren.

Auch die Schweizer Band Coroner spielt am UrRock Festival. Im Video ist ein Auftritt im Rockpalast des WDR zu sehen. Quelle: Youtube

Ticketverkauf harzt noch etwas

Noch nicht ganz zufrieden ist der Verein mit dem Vorverkauf der Tickets. Es seien noch nicht so viele Tickets verkauft worden wie erhofft: «Wir hoffen schon, dass da noch etwas geht», sagt Brüderlin und appelliert an die Obwaldner Bevölkerung:

«Wir wollen aus unserem Festival ein Volksfest machen, das Leute aus der ganzen Schweiz oder sogar aus dem Ausland anzieht und dem Obwaldner Tourismus hilft, doch dafür müssen wir Tickets verkaufen.»

Es wäre schade, wenn dieses Jahr weniger Rock- und Metal-Fans den Weg ans Festival finden, nachdem man extra den Standort gewechselt hatte. Vom Senkel in Stans, der knapp 400 Zuschauer erlaubt, zügelte man dieses Jahr in die Aula Cher in Sarnen, die ein Fassungsvermögen von über 1200 Zuschauern aufweist. «Ich denke, viele Leute werden sich spontan noch entscheiden», sagt Brüderlin. Die Tickets können auch noch an der Abendkasse gekauft werden. Erfreulich sei, dass sich die verkauften Tickets auf alle Abende verteilten.

Tempesta ist eine Schwyzer Band. Zu hören ist im Video der Song «Highlife». Quelle: Youtube

Verein will Rockkultur in der Urschweiz fördern

Speziell dieses Jahr ist, dass der Eintritt am Donnerstagabend kostenlos ist. «Am Donnerstag wollen wir kleineren lokalen Bands die Chance geben, vor einem grossen Publikum aufzutreten», sagt Stephan Brüderlin. Das Ziel dabei sei, die Rockkultur in den Urschweizer Kantonen zu fördern.

«Vielleicht kommen dann auch Leute aus der Region, die sonst nicht so an Konzerte gehen.»

Deshalb übernimmt der Verein an diesem Abend die Gagen der Bands. Um eine abgespeckte Version handle es sich am Donnerstag aber keineswegs, sagt Brüderlin: «Uns geht es darum, gute Musik anzubieten. Es sind zwar auch weniger bekannte Bands dabei, die aber sehr talentiert sind.» Die Bands freuten sich natürlich sehr über zahlreiche Zuschauer.

Am Freitag und am Samstag sind die etwas härteren Bands an der Reihe, am Sonntag eher der klassische Rock. So lassen Nazareth das Festival am Sonntag um 22.30 Uhr so richtig ausklingen. «Nazareth spricht sicher eher die älteren Generationen an, da eignet sich der Sonntagabend gut», sagt Brüderlin. Spätestens um 24 Uhr sei dann auch Schluss.

«This Flight Tonight» zählt zu den bekanntesten Titeln der Rockband Nazareth. (Nazareth coverte den Titel, das Original ist von Joni Mitchell). Quelle: Youtube

Aktuell ist der Verein UrRock-Festival schon daran, das Festival 2023 zu planen, die Headliner von 2022 sind alle schon gebucht. Auch von der Aula Cher hat man bereits eine Zusage für das UrRock-Festival 2022 erhalten.

Live am UrRock-Festival in Sarnen: Nazareth, Coroner und Co. Bild: PD

Weitere Infos und Tickets unter www.urrock.ch