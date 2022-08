Obwalden UrRock-Organisator zum Programm: «Die Show wird die Aula Cher an ihre Grenzen bringen» Das Hardrock- und Metal-Festival UrRock bringt im November wieder etliche Grössen der Szene nach Sarnen. Mit dabei sind die Überflieger des letztjährigen Festivals aus Indien sowie ein Geheimtipp aus Norwegen, der zum ersten Mal in der Schweiz spielt. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 26.08.2022, 11.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch dieses Jahr werden die Fans am UrRock-Festival voll auf ihre Kosten kommen. Bild: André A. Niederberger (Sarnen, 13. November 2021)

«Mainstream ist nicht unser Ding. Wir wollen nicht Bands, die ‹man einfach haben muss› oder die überall spielen. Oft sind diese auch überteuert, man zahlt den Namen, aber sie erreichen doch nicht das Qualitätsniveau, das wir haben möchten.» UrRock-Organisator Stephan Brüderlin hat eine klare Linie, wenn es um Bands geht, die er für das Sarner Hardrock- und Metal-Festival bucht. «Wir haben lieber Bands, die zwar noch keinen Namen haben, aber eine Topqualität bieten. Wer schon viel Geld für sein Ticket zahlt, soll auch Musik bekommen, die richtig gut ist.»

Skid Row aus New Jersey treten als Headliner auf. Bild: PD

Was er damit meint, zeigt das Programm des diesjährigen UrRock-Festivals, das vom 10. bis 12. November auf der Bühne der Aula Cher in Sarnen abgeht. Als Headliner rockt beispielsweise am Samstag die amerikanische Hardrock-Band Skid Row. Die Jungs aus New Jersey zählen zwar längst zu den Grossen der Szene, zu sehen sind sie in der Schweiz aber nur am UrRock-Festival.

Skid Row. YouTube

Auch Kamelot, eine der einflussreichsten und prestigeträchtigsten Metal-Acts der heutigen Zeit, spielen exklusiv in Sarnen. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Symphonic Metal, Prog- und Power-Metal ist die Truppe eine der erfolgreichsten Bands überhaupt. «Die Show von Kamelot am Freitag wird unsere Aula Cher an ihre Grenzen bringen. Jeder Winkel der Bühne wird ausgenutzt sein. Kamelot ist nicht nur Musik, sondern Entertainment», verspricht Stephan Brüderlin.

Kamelot wird eine besondere Show bieten. Bild: PD

Den einzigen Halt auf ihrer Tournee in der Schweiz macht am Donnerstag auch die schwedische Heavy-Metal-Band Enforcer in Sarnen. Und speziell ist auch, dass die Schweizer Band CoreLeoni die Tour zu ihrem neuen Album «III» am UrRock 2022 startet.

CoreLeoni startet die Schweizer Tournee in Sarnen. Bild: PD

Darauf freut sich der Organisator besonders

Zu einem guten Festival gehören auch Geheimtipps und Entdeckungen. Im vergangenen Jahr war das die indische Hardrock-Band Girish and the Chronicles. Die vier Jungs aus dem nordindischen Bundesstaat Sikkim räumten am UrRock gewaltig ab und spielten alle anderen Bands an die Wand. «Das Publikum war völlig aus dem Häuschen. Sie waren mit Abstand die beste Band 2021», bestätigt Stephan Brüderlin, der die Inder deshalb erneut verpflichtet hat. Wer ihre Show letztes Jahr verpasst hat, kann es heuer also nachholen.

Girish and the Chronicles mit Organisator Stephan Brüderlin (vorne) im Hotel Krone Sarnen. Von links: Sänger Girish, Bassist Yogesh, Drummer Nagen und Gitarrist Suraz. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 17. November 2021)

Mittlerweile gibt es auch die UrRock-Foundation. Mit dieser «Stiftung» soll künftig immer eine Band unterstützt werden, damit sie in der Schweiz auf eine Club-Tour gehen kann. «Ein kleiner Club kann die Kosten nicht aufbringen, um eine Band für ein einziges Konzert einfliegen zu lassen. Und wenn wir schon eine Band einfliegen lassen, macht es doch Sinn, wenn sie noch einige Tage bleiben und mehrere Konzerte spielen», erklärt Brüderlin. Die UrRock-Foundation übernimmt deshalb die Werbung und die Flüge. Die Clubs können die Bands dann jeweils über das UrRock günstig buchen. Girish and the Chronicles ist die erste Band, die davon profitiert und nach dem Festival in Sarnen auf eine kleine Club-Tour geht. Drei von sieben Konzertdaten sind noch zu haben.

Und was ist der diesjährige Geheimtipp? «The Cruel Intentions aus Norwegen», ist für Stephan Brüderlin der Fall klar. Da ist tatsächlich eine Entdeckung zu machen, die Band spielt nämlich zum allerersten Mal überhaupt in der Schweiz. The Cruel Intentions wurden auch schon mal als «das uneheliche Kind von Guns N’ Roses und Hanoi Rocks» beschrieben und «bringen eine rasante, humorvolle und knallharte Musik auf die Bühne, die von Legenden inspiriert wurde, um eine neue Generation von Spass liebenden Rock’n’Rollern zu fesseln», heisst es in ihrer Biografie.

The Cruel Intentions: Geheimtipp am diesjährigen UrRock-Festival. Youtube

Das UrRock 2022 dauert drei Tage, vergangenes Jahr war es einen Tag länger. «Das war für die Organisation zu lang», erklärt Stephan Brüderlin. «Wir waren damals vom OK und Verein zehn Personen, nun haben wir auf 20 Personen vergrössert und um einen Tag reduziert. Wir sind selber alle Fans, deshalb organisieren wir das Festival ja. Und natürlich möchten wir es dann auch selber etwas geniessen können.»

Alle Infos zum Programm und Ticketvorverkauf auf www.urrock.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen