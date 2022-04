Obwalden Vanya aus der Ukraine besucht die dritte Klasse in Alpnach – das Engagement seiner Gspänli ist rührend Seit Ende März ist Vanya Bakulin Drittklässler an der Primarschule in Alpnach. Eine Mitschülerin, seine Lehrerin und die Gesamtschulleiterin sprechen über ihre Erfahrungen mit dem Flüchtlingsjungen – und zeigen auf, welche Chancen es mit sich bringt, ukrainische Schutzsuchende zu integrieren. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schulzimmer einer Primarklasse in Alpnach. Kinder, die auf Plakate kritzeln, jeder und jede für sich. Nur in der Mitte des Raums, am Boden zwischen Tischen und Stühlen, wird getuschelt. Es ist ein Mix aus Englisch und Deutsch, aus Händen und Füssen. Eine Drittklässlerin erklärt ihrem Schulgspänli, was zu tun ist. Auch er hat ein Plakat vor sich, in den Farben seines Heimatlandes. Blau und gelb ist es, «Ukraine» steht in grossen Lettern am oberen Rand. Vanya Bakulin besucht seit Ende März die dritte Klasse an der Schule Alpnach.

Vanya Bakulin (sitzend im roten Pulli, Tablet in der Hand) mit einigen seiner neuen Klassengspänli. Links von ihm sitzt Thea Durrer. Bild: Kristina Gysi (Alpnach, 6. April 2022)

Das Mädchen, das ihm mit seinem Plakat hilft, heisst Thea Durrer. Die 8-Jährige verbringt am meisten Zeit mit dem neuen Schüler, wie sie selbst sagt.

«Bevor er hier war, habe ich mich schon gefragt, ob wir uns verstehen werden. Aber am Schluss brauchten wir nur etwa einen Tag, um uns aneinander zu gewöhnen.»

Die Klasse habe Vanya bereits das Spiel «15, 14» beigebracht, also Verstecken im Wald. «Und es sollte immer jemand mit ihm in die Pause, damit er weiss, dass wir wieder reinmüssen, wenn es läutet», so Thea. Meistens sei das sie. «Wir haben es sehr gut miteinander.»

Kinder engagieren sich freiwillig

Neben Vanya liegt ein Tablet, darauf installiert ist eine Übersetzungsapp, die, wenn nötig, Verständnishilfe schafft. Die Idee entstand in Absprache mit den Schülerinnen und Schülern, erklärt Klassenlehrerin Esra Selim.

Klassenlehrerin Esra Selim. Bild: Kristina Gysi (Alpnach, 6. April 2022)

«Es ist uns wichtig, die Kinder überall miteinzubeziehen. Deshalb haben wir uns im Vorhinein damit auseinandergesetzt, wie wir Vanya als Klasse die bestmögliche Stabilität bieten können.»

Selim ist vom Engagement der Schulkinder sichtlich gerührt. «Sie machen das wirklich sehr gut», sagt sie. «Ich habe ihnen zum Beispiel Kärtchen zur Verfügung gestellt, damit sie Begriffe in Ukrainisch und Deutsch darauf notieren können. Das machen sie sogar freiwillig zu Hause, ohne, dass ich es ihnen aufgetragen hätte.»

Der Krieg in der Ukraine sei von Beginn weg Thema im Unterricht gewesen, so Selim. Wenn auch nicht ein allzu grosses. Mittlerweile habe sich das ein wenig geändert. Die Kinder würden quasi überall damit konfrontiert, hinzu komme die neue Situation an der Schule. So sagt Thea etwa:

«Vanya hat mir viel Schlimmes erzählt, was mich sehr berührt hat.»

Dass der Krieg im Unterricht thematisiert wird, ist für Selim deshalb ein Muss. «Wichtig ist einfach, dass wir das Ganze kindergerecht und neutral anschauen.»

Schutzsuchende seien nicht automatisch bedürftig

Ganz gleich sieht das die Gesamtschulleiterin der Schule Alpnach, Tina Ammer. «Es geht hierbei nicht darum, Aktionismus zu betreiben oder ein politisches Statement zu setzen», sagt sie. Ziel sei es, den ankommenden Menschen ein stabiles Umfeld und Normalität zu bieten, ohne «etwas hochzustilisieren». Man dürfe nicht in Helfer- und Opferrollen schlüpfen, denn es handle sich bei den Schutzsuchenden nicht automatisch um Bedürftige.

Gesamtschulleiterin der Schule Alpnach, Tina Ammer. Bild: Kristina Gysi (Alpnach, 6. April 2022)

Zudem ist sich Ammer sicher, dass die Integration ukrainischer Flüchtlinge viele Chancen bringt: «Wir leben in einer globalisierten Welt mit vielen verschiedenen Menschen und Strukturen», so Ammer. «Die Leute aus der Ukraine öffnen unseren Blick in diese Welt, indem sie ihre Sprache, ihre Schrift und ihr Denken mitbringen.» Zudem merke man wieder einmal, wie privilegiert man selbst sei.

Und wie fühlt sich Vanya in seiner neuen Klasse? «Mir geht es gut, ich mag meine neue Schule», sagt er. Am ersten Schultag hätten seine Klassenkameraden Willkommensbilder gemalt, mit ukrainischen Wörtern drauf. Das sei sehr schön gewesen. «Ich möchte Deutsch lernen, um besser mit meinen Mitschülern sprechen zu können», so Vanya.

Seine Mutter Yevgeniia schreibt in einer E-Mail: «Wir sind froh, dass er weiterhin zur Schule kann und viele neue Freunde gefunden hat.» Und sie sei dankbar für alle, die die Ukrainerinnen und Ukrainer in dieser schrecklichen Zeit unterstützen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen