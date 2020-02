Obwalden verliert Übernachtungsgäste – Logiernächte in Nidwalden stagnieren In Nidwalden stagnieren die Übernachtungszahlen. Potenzial sieht man ausserhalb des Sommers. Matthias Piazza 28.02.2020, 17.37 Uhr

Wanderer rasten auf Melchsee-Frutt, hier am Tannalpsee. Bild: Obwaldner Zeitung (29. Juni 2019)

39,6 Millionen Logiernächte verzeichneten die Schweizer Hotels im vergangenen Jahr. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie, wie das Bundesamt für Statistik diese Woche mitteilte. Die ausländische Nachfrage stieg um 1,1 Prozent auf einen Rekordwert von 21,6 Millionen Logiernächte. Auch die Zahl der Übernachtungen von Schweizern war mit 17,9 Millionen Franken so hoch wie noch nie. Die Region um den Vierwaldstättersee verzeichnete ein Plus von 1,3 Prozent.