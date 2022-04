«The Trombonies» zeigen die stilistische Vielfalt der Posaune

Obwalden Von Ländler bis Queen: «The Trombonis» zeigen die stilistische Vielfalt der Posaune Die Posaunenklasse der Musikschule Sarnen setzt ihrer Tradition die Krone auf: Unlängst wurde eine CD mit elf vielfältigen Titeln eingespielt. Primus Camenzind 22.04.2022, 16.50 Uhr

Das Sujet der CD zeigt das Brassensembel beim Spiel auf dem Wasser. Bild: PD

«Die Posaune ist ein Instrument, das sich vor allem für das Spiel im Ensemble hervorragend eignet», erklärt Theo Banz, Lehrer an der Musikschule Sarnen, unserer Zeitung im persönlichen Gespräch. Mit dem Spiel im Ensemble begannen er und drei seiner besten Schüler bereits in den 1980er-Jahren. Banz: «Das ursprüngliche Sarner Quartett hat in all den Jahren immer mehr an Fahrt gewonnen, wurde grösser, besser, sodass es schon bald problemlos ohne mich spielen konnte.»

Immer häufiger organisierte Banz mit seinen Schülerinnen und Schülern Auftritte. «Bei fast jeder sich bietenden passenden Gelegenheit», sagt er. Und für Posaunenlager – sei es im Melchtal oder im Tessin – zog er befreundete Berufsposaunisten bei. Die Gruppe, mit der Banz vor Weihnachten den Tonträger einspielte, trägt auch dessen Titel: «Trombonis».

Aus der Not eine Tugend gemacht

Corona hat den Konzerten der Posaunenklasse ab dem Frühjahr 2020 einen argen Strich durch die Rechnung gemacht. «Also machten wir aus der Not eine Tugend und spielten unter professionellen Bedingungen den Tonträger ein», erklärt Banz. Am Projekt beteiligten sich – nebst der Aufnahmecrew – fast zwei Dutzend Instrumentalistinnen und Instrumentalisten; davon acht Posaunisten. Ausserdem bereichern zwei Celli, sechs Blockflöten, ein Marimbafon, Vibrafon, Schlagzeug, E-Bass, Piano und Percussion die Einspielung. Die daraus resultierende klangliche Vielfalt prägt die elf Titel des Tonträgers. Und die unterschiedlichen Genres der Musik stützen sich auf tolle Arrangements von Theo Banz, Rolf Ambauen, Maurus Twerenbold, Karin Weiersmüller und anderen.

Das Hörvergnügen von 45 Minuten Dauer beginnt mit moderaten Stücken wie «Pjesma» oder «Bohemian Rhapsody», welche mit dichten Klangbildern den tollen Sound von mehrstimmigen Posaunen zur Geltung bringen. «Deep Brass Joke» ist spasshaft, wie schon der Titel des Tunes verrät, während bei «The Jazz Police» endgültig die Post abgeht. Tüchtiger «Anchorman» (Ankermann) dieser treibenden Nummer ist der Bassposaunist. Von orchestraler Machart mit monumentalem, aber ebenso mystischem Timbre ist «Shofukan». Anders der Titel «It’s never over ‚till the Fat Lady swings». Er ist einfach gestrickt, aber deswegen nicht weniger zugänglich. Wenn auf der CD Swing, Funk oder Rock angesagt sind, bereichern auch verschiedene Bläser mit improvisationsartigen Soli die Arrangements.

Sounds mit Seltenheitswert

Hand aufs Herz; wer hat schon einen Song gehört, dessen Melodie auf den total unterschiedlichen Klangfarben von Blockflöten und Posaunen aufgebaut ist? «Mayflower» nennt er sich und erinnert zuweilen an höfische Musik aus dem Mittelalter. Dasselbe selten gehörte Instrumentarium ist auch für den englischen Folk Song «The Lark in the Morning» prägend. Blockflöten und Posaunen bilden ein Konstrukt, das hervorragend ineinandergreift.

Der Entlebucher Komponist Ferdinand Lötscher (1842–1904), wirkte auch als Schullehrer in Lungern und schrieb zahlreiche «ländliche Tänze». Zwei davon stellen nochmals die Vielfalt der CD «The Trombonis» unter Beweis. «Ume nid so trabblet!» strotzt richtiggehend vor ländlicher Gemütlichkeit, während «Use mit-m!» mit einer Portion Ironie und viel Tempo den idealen Schlusspunkt setzt.

Theo Banz und seine aktuellen und ehemaligen Schüler wollen das erreichte musikalische Niveau pflegen, intensiv proben und weiterhin vor Publikum spielen. Der Musikpädagoge schmiedet auch unkonventionelle Pläne: «Am 11. Juni und vielleicht auch im Herbst begleiten wir hochklassige Akrobaten im Rahmen einer Strassenshow.» Auch das «Concerto Grosso» des Ensembles zusammen mit einem Blasorchester ist ein Thema. «Und wie gesagt, freuen wir uns auf Anfragen für weitere passende Veranstaltungen.»

Hinweis: Die CD «The Trombonis» ist ab sofort bei der Musikschule Sarnen (Tel. 041 666 35 08), bei Theo Banz (Tel. 079 637 33 37) oder direkt bei den Musikern des Ensembles erhältlich.