Obwalden wählt Vier Fragen an die Kandidaten und Kandidatinnen für die Regierung Allen elf Kandidierenden für die Regierung hat die Redaktion vier Fragen zu politischen Themen gestellt. Die Ant­worten geben ein gutes Bild ab, wie die Politikerinnen und Politiker denken. 17.02.2022

Christoph Amstad, bisher, CVP/Mitte, Sarnen 1973

Nach mehreren Sparprogrammen und einem linearen Stellenabbau von 6% ist das weitere Spar- und Effizienzpotenzial begrenzt. Wir müssen nachhaltig und gezielt in unsere Infrastrukturen und die Umwelt investieren, damit wir die Probleme nicht auf die nächste Generation überwälzen. Wenn der Kanton in Zukunft weniger Geld ausgeben soll, dann muss diskutiert und entschieden werden, welche Leistungen abgebaut oder reduziert werden sollen.

Maya Büchi-Kaiser, bisher, FDP, Sachseln, 1963

Dank grossem Engagement und konsequenter Umsetzung der Massnahmen diverser Sparpakete steht die finanzielle Lage unseres Kantons wieder auf einer gesunden Basis. Ausgabendisziplin ist unumgänglich und eine Daueraufgabe. Es geht nicht in erster Linie nur um Sparen, genauso wichtig erschient mir, gezielt investieren und so Mehrwert schaffen. Eine ausgleichende Finanzpolitik sichert den sozialen Frieden.

Josef Hess, bisher, parteilos, Alpnach, 1961

Als Baudirektor denke ich vor allem an die Infrastruktur. Der Richtplan sieht eine Verdichtung und örtliche Konzentration von Wohn- und Arbeitsgebieten vor. Damit können Erschliessungskosten gespart werden. Auch neue Wohn- und Arbeitsformen (Home-Office) sowie mit Digitalisierung ermöglichen tiefere Infrastruktur- und Personalkosten. Zudem hilft eine gute Koordination bei Bauprojekten (z.B. Strassen und Werkleitungen) Geld sparen.

Cornelia Kaufmann-Hurschler, neu, CVP/Mitte, Engelberg, 1977

Sämtliche Ausgaben sind laufend zu überprüfen und mit Weitblick zu optimieren. Effizienzsteigerungen, die sich z.B. aus technischen Fortschritten ergeben, sind umzusetzen. Notwendiges ist von Wünschbarem zu trennen. Es ist jedoch dafür zu sorgen, dass sich Sparmassnahmen nicht kontraproduktiv auswirken, indem z.B. das Personal davonläuft, was wiederum Fluktuationskosten verursacht. Im Moment erscheint mir das Sparpotential nicht mehr sehr gross.

Christian Schäli, bisher, CSP, Kerns, 1974

Diese Frage hat uns über Jahre sehr umgetrieben. In den Bereichen, die politische Mehrheiten fanden, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und diverse Einsparungen umgesetzt. Zusätzliche Sparübungen könnten nur noch über Aufgabenkürzungen erfolgen. Ich bin sehr froh, dass sich unsere finanzielle Situation soweit verbessert hat, dass wir nicht mehr nur nach Einsparungen suchen müssen, sondern auch gezielte Investitionen ins Auge fassen können.

Daniel Wyler, bisher, SVP, Engelberg, 1959

Mit Personalreduktionen und weiteren Massnahmen konnte das Budget 2022 ausgeglichen gestaltet werden. Beim Personalbestand sind wir nun sehr knapp aufgestellt und können die Alltagsaufgaben gerade noch erledigen. Handlungsspielraum besteht noch bei den Ausgaben und auch den Begehrlichkeiten. Das VD hat im Vergleich Rechnung 2018 zu Budget 2022 über 10% eingespart und damit den Tatbeweis erbracht, dass dies nicht Wunschdenken, sondern möglich ist.

Christoph Amstad, bisher, CVP/Mitte, Sarnen 1973

Insbesondere als Arbeitgeber hat der Kanton Obwalden eine Vorbildfunktion und ist bestrebt die Gleichstellung von Frau und Mann in der täglichen Arbeit zu gewährleisten. Gleichstellung ist für mich persönlich ein wichtiges Thema und die Umsetzung selbstverständlich. In der kompetenten Geschäftsleitung meines Departements haben wir einen Frauenanteil von 50% und eine Co-Amtsleitung von zwei Frauen im Sozialamt, um zwei Beispiele zu nennen.

Maya Büchi-Kaiser, bisher, FDP, Sachseln, 1963

Gleichstellung der Geschlechter ist die Basis für die Möglichkeit, persönliches und berufliches Entfaltungspotential in einer Gesellschaft wahrzunehmen. Rechte und Pflichten der Gleichstellung sind sogar im Bundesgesetz verankert. Chancengleichheit sollte eine Selbstverständlichkeit sein. In der Kantonalen Verwaltung OW wird dies täglich gelebt.

Josef Hess, bisher, parteilos, Alpnach, 1961

Heute darf man diese Frage bejahen. Zwar ist der Frauenanteil auf Führungsebene noch immer unterdurchschnittlich und nur in den tieferen Lohnklassen hoch (z.B. bei den Raumpflegerinnen). Bei der Besetzung von Stellen herrscht heute aber auch bei Kaderpositionen Chancengleichheit. Auch die Lohngleichheit ist heute weitgehend gewahrt.

Cornelia Kaufmann-Hurschler, neu, CVP/Mitte, Engelberg, 1977

Der Kanton kann die Gleichstellung der Geschlechter durch die Schaffung guter Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter fördern, z.B. durch ein gutes Netz der Kinderbetreuung und bezahlbaren Ganztagesangeboten, damit Frauen und Männer mit Kindern im Beruf bleiben können. Bei Kantonsangestellten besteht praktisch Lohngleichheit, wie eine unabhängige Analyse letztes Jahr gezeigt hat. Hier sind wir also auf einem guten Weg.

Christian Schäli, bisher, CSP, Kerns, 1974

Als Kanton ist es unser Anspruch, Männer und Frauen gleich zu entlöhnen und zu fördern. Dies gelingt uns recht gut, wie kürzlich eine Analyse zeigte. Natürlich würde ich mir in Obwalden mehr Frauen auch in Führungspositionen wünschen. Dazu müssen wir, gemeinsam mit den Gemeinden weitere Anstrengungen unternehmen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass Frauen und Männer gleichermassen Familie und Karriere unter einen Hut bringen können.

Daniel Wyler, bisher, SVP, Engelberg, 1959

Die Überprüfung der Lohnstruktur hat ergeben, dass OW in diesem Bereich die Gleichstellung umsetzt. Mit dem vermehrten Angebot von Teilzeitstellen, variablen Arbeitszeiten (soweit möglich) etc. schaffen wir weitere Voraussetzungen für gleiche Chancen am Arbeitsplatz. Mit der Anstellung von zwei kompetenten Amtsleiterinnen konnten zwei von drei Amtsleitungen im Volkswirtschaftsdepartement mit Frauen besetzt und ein klares Zeichen gesetzt werden.

Christoph Amstad, bisher, CVP/Mitte, Sarnen 1973

Der Kanton sollte deutlich mehr erneuerbare Energie vor Ort produzieren als er selbst benötigt. Damit können Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Kanton geschaffen werden und gleichzeitig wird die Abhängigkeit vom Ausland verringert und die Versorgungssicherheit gesteigert. Es braucht eine mehrdimensionale Energie- und Klimapolitik, welche den Umwelt- und Landschaftsschutz sowie den reduzierten Verbrauch fossiler Energieträger einschliesst.

Maya Büchi-Kaiser, bisher, FDP, Sachseln, 1963

Klimapolitik bedeutet Verpasstes aus der Vergangenheit vorausschauend für die Zukunft besser machen. Verkehr/Mobilität, Gebäude und Industrie, Luftreinhaltung, Abfallentsorgung, Grünraum erhalten. Die Erarbeitung eines Energie - und Klimakonzeptes ist bereits in Auftrag gegeben. Klimaschutz darf keine Worthülse sein. Unser Lebensraum ist uns wertvoll.

Josef Hess, bisher, parteilos, Alpnach, 1961

Die Möglichkeiten sind vielfältig, wobei der Kanton mit (finanziellen) Anreizen, Kampagnen und – wenn das nicht hilft – mit Vorschriften aktiv werden soll. Inhaltlich geht es beispielsweise um mehr Elektrofahrzeuge, genug E-Ladestationen am Wohnort und im öffentlichen Raum, bessere Velowege, , energiemässig fossilfreie Neubauten und Sanierungen von Altbauten, Solarstromproduktion auf Dächern, wo noch möglich Nutzung von Wasser- und Windkraft.

Cornelia Kaufmann-Hurschler, neu, CVP/Mitte, Engelberg, 1977

Mit der Annahme der Netto-Null-Motion hat der Kanton Obwalden die strategischen Emissionsziele bis 2050 definiert. Massnahmen und Unterstützungsprogramme im Bereich Energieeffizienz in Gebäuden sowie Erhöhung der Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie sollen noch vermehrt gefördert werden. Die Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und Privaten ist zu verbessern und Bewilligungsprozesse sind zu optimieren und zu vereinfachen.

Christian Schäli, bisher, CSP, Kerns, 1974

Die Steigerung der lokalen und emissionsfreien Energiegewinnung und die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen wird in den kommenden Jahren eine der grossen Herausforderungen auch auf Kantonsebene sein. Ich bin überzeugt, dass wir mit einem verstärkten Fokus auf nachhaltige Lösungen und mit gut gesetzten Anreizen in ganz unterschiedlichen Bereichen einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt leisten können.

Daniel Wyler, bisher, SVP, Engelberg, 1959

Klimapolitik betrifft uns alle und ist deshalb primär gesamtschweizerisch anzugehen (Stichwort CO2-Gesetz). Mit den Förderprogrammen und –beiträgen (Photovoltaik, Wärmepumpen etc.) hat OW gute Anreize geschaffen und dieser Weg ist weiterhin zu beschreiten. Zusätzliche Möglichkeiten bestehen beim Kanton z.B. durch den Anschluss der Gebäude an Fernwärme, weiteren öffentlichen Ladestationen für oder gar die Ersatzanschaffung von Elektrofahrzeugen.

Christoph Amstad, bisher, CVP/Mitte, Sarnen 1973

Die Kantone müssen gemeinsam und rasch mit dem Bund die Pflegeinitiative umsetzen. Es ist dringend nötig, dass wir mit der Ausbildungsoffensive im Pflegebereich starten, denn der Anteil älterer Personen an der Gesamtbevölkerung wird in Obwalden überdurchschnittlich zunehmen, und damit auch der Bedarf an professioneller Pflege und Unterstützung. Gleichzeitig müssen attraktive Arbeitsbedingungen geschaffen werden, damit Pflegende im Beruf bleiben.

Maya Büchi-Kaiser, bisher, FDP, Sachseln, 1963

Pflegepersonal, ob im Spital, im Heim, in Institutionen oder in der Spitex, verdienen unseren Respekt und unsere Wertschätzung. Dies ist nicht nur mit einem gerechten Lohn zu erreichen. Weiterbildung und Arbeitsbedingungen als Basis für gute Leistungen und Freude an der Tätigkeit sind genauso wichtig. Diese Themen sind gesamtschweizerisch anzugehen. Obwalden kann sich am politischen Prozess entsprechend einbringen und engagieren.

Josef Hess, bisher, parteilos, Alpnach, 1961

Für das Pflegepersonal im Kanton Obwalden ist es besonders wichtig, dass die Zukunft des Kantonsspitals rasch geklärt wird. Dies gibt klare Perspektiven bezüglich beruflicher Entwicklung und Arbeitsplatzsicherheit bei den Mitarbeitenden und allen medizinischen Fachpersonen im Kanton. Von grosser Bedeutung sind sicher auch attraktive Arbeitszeitmodelle, die den unregelmässigen Einsatzzeiten gerecht werden.

Cornelia Kaufmann-Hurschler, neu, CVP/Mitte, Engelberg, 1977

Zunächst soll der Kanton das Projekt «Versorgungsstrategie» vorantreiben und bezüglich der Zukunft des Kantonsspitals Klarheit schaffen, um die bestehende Verunsicherung beim Pflegepersonal zu beseitigen. Weiter soll sich der Kanton für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen einsetzen, damit die Pflegenden im Beruf bleiben. Es braucht Entwicklungsmöglichkeiten, verlässliche Dienstpläne, bessere Löhne und familienfreundliche Strukturen.

Christian Schäli, bisher, CSP, Kerns, 1974

Die Verbesserung der Situation des Pflegepersonals benötigt Massnahmen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das zeigte auch die Pflegeinitiative. Für die gute Gesundheitsversorgung ist es zentral, dass wir gut ausgebildete und motivierte Pflegefachkräfte haben und wir ihnen Arbeitsbedingungen bieten, die ein professionelles Arbeiten erlauben. Für die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen ist der Kanton mitverantwortlich.

Daniel Wyler, bisher, SVP, Engelberg, 1959

Die Situation in der Pflege, generell im Gesundheitswesen, ist gekennzeichnet von Arbeitsstress, emotionaler Belastung und Unzufriedenheit mit den Löhnen. Mit Annahme der Pflegeinitiative sollte sich der Lohn der Pflegenden gemäss dem Willen der Stimmenden verbessern. OW könnte mit vermehrten Teilzeitstellen und dadurch mehr Erholungsmöglichkeiten der Bewältigung der Belastung und mit zusätzlichen Stellen dem Stress am Arbeitsplatz begegnen.

