Obwalden Wanderer stürzt am Pilatus in den Tod Am vergangenen Wochenende war die Kantonspolizei Obwalden mit mehreren Freizeitunfällen beschäftigt. Die Rega musste mehrmals wegen verletzter Personen ausrücken. Eine Person verunfallte auf einer Wanderung am Pilatus tödlich. 14.06.2021, 12.17 Uhr

Am vergangenen Samstag ist ein Wanderer am Pilatus aus noch ungeklärten Gründen abgerutscht, zirka 80 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Dies teilte die Kantonspolizei Obwalden am Montag mit. Der 58-jährige Mann konnte von der Rega nur noch tot geborgen werden. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass er am Samstag alleine auf dem derzeit gesperrten Wanderweg vom Pilatus zum Tomlishorn unterwegs war.