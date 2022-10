Obwalden wird transparenter

Obwalden Was nicht explizit vertraulich ist, soll öffentlich zugänglich sein Das Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip passierte im Parlament die erste Lesung. Damit regelt der Kanton den Zugang zu amtlichen Dokumenten. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 27.10.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Obwaldner Kantonsrat tagt im Kursaal Engelberg. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 27. Oktober 2022)

Heute regelt das Öffentlichkeitsprinzip, das seit 1997 gilt, den Zugang von Privaten zu amtlichen Dokumenten. Zwar bezweckt es die Förderung der Transparenz bezüglich der Tätigkeiten des Kantons sowie der Einwohnergemeinden und damit auch eine Stärkung der demokratischen Mitwirkungs- und Kontrollrechte. Es ist im Staatsverwaltungsgesetz festgehalten, aber sehr kurz und allgemein gehalten. Deshalb eröffnet es den Behörden und Stellen einen weiten Ermessensspielraum.

Das neue Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip, das in erster Lesung vom Kantonsrat beraten wurde, regelt den Zugang zu amtlichen Dokumenten, die Ausnahmen, das Verfahren sowie die Zuständigkeiten. Der Geltungsbereich wird auf den Kantonsrat und seine Organe ausgedehnt. Auf kommunaler Ebene soll das Öffentlichkeitsgesetz nicht nur für die Einwohnergemeinden gelten, sondern im Sinne der Gleichbehandlung auch für Bezirks-, Bürger- und Kirchgemeinden. Mit dem Öffentlichkeitsgesetz werden detaillierte Vorgaben bei der Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips gemacht, die den Behörden klarere Massstäbe vorgeben, um im Einzelfall entscheiden zu können, ob und inwieweit ein Dokument zugänglich gemacht werden kann oder muss.

Landschreiberin Nicole Frunz Wallimann erinnerte aber daran, dass nicht alles möglich sei. Es gebe verschiedene Erwartungen bis zu unrealistischen Vorstellungen. «Es besteht kein Anrecht auf umfassenden Zugang zu amtlichen Dokumenten. Man muss immer einen konkreten Antrag stellen, der dann beurteilt wird.» Das Gesetz orientiere sich am Bund und an verschiedenen Kantonen, man stütze sich damit auf bewährte Rechtsgrundlagen ab.

Was soll vom Gesetz ausgenommen werden?

Zwar gab es zu einzelnen Bestimmungen längere Diskussionen im Kantonsrat, und verschiedene Änderungsanträge wurden angenommen. Im Wesentlichen stellte sich das Parlament aber hinter den Vorschlag der Regierung und zeigte, dass der Wille zur vermehrten Transparenz besteht. «Das Öffentlichkeitsprinzip und Transparenz sind die Grundpfeiler der Demokratie», formulierte es Guido Cotter (SP, Sarnen). «Durch Transparenz bilden wir Vertrauen», ergänzte Thomas Michel (SVP, Kerns).

Es liegt in der Natur der Sache, dass verschiedentlich die Frage auftauchte, wie weit man im neuen Gesetz denn nun gehen soll und welche Behörden oder Akten explizit vom Gesetz ausgenommen werden sollen. So steht im Gesetz, dass der Zugang zu amtlichen Dokumenten eingeschränkt wird, soweit öffentliche oder schützenswerte private Interessen entgegenstehen. Gemeint sind unter anderem Informationen, die durch die vorzeitige Bekanntgabe die Entscheidfindung beeinträchtigen würden, also beispielsweise, wenn die Arbeiten von vorberatenden Kommissionen noch laufen. Oder wenn eine Stellung in Verhandlungen geschwächt werden könnte.

Weil diverse Möglichkeiten zur Einschränkung der Einsicht im Gesetz vorhanden sind, beschloss das Parlament, dass die Aufsichtskommissionen nicht vom Gesetz ausgenommen werden, wie das die CVP/Mitte beantragt hatte. Die Regierung hatte auch die Obwaldner Kantonalbank OKB, das Elektrizitätswerk EWO, das Kantonsspital, die Ausgleichskasse und Familienausgleichskasse sowie die Invalidenversicherungsstelle Obwalden nicht dem Gesetz unterstellen wollen. Nach längerer Diskussion beschloss der Kantonsrat dann aber, dass nur die OKB dem Gesetz nicht unterstellt wird.

Abgelehnt wurde mit 28 zu 22 Stimmen ein Antrag von Helen Keiser-Fürrer (CSP, Sarnen), dass die vertraulichen Kommissionsprotokolle schon vor Abschluss der Beratungen des Parlaments neben den Kommissionsmitgliedern, dem zuständigen Departement, den Fraktionspräsidien oder der Staatskanzlei auch sämtlichen Mitgliedern des Kantonsrats zugestellt werden. Dies diene der seriösen Vorbereitung der vom Volk gewählten Kantonsratsmitgliedern auf die Geschäfte des Parlaments. «Die Zustellung der Kommissionsprotokolle an alle Kantonsratsmitglieder wäre effizienter, als wenn jede Kommission auf Anfrage im Einzelfall über die Zustellung entscheiden muss», sagte Helen Keiser. Der Antrag stand wohl auch vor dem Hintergrund, dass die CSP bei den vergangenen Wahlen die Kommissionsstärke nicht erreichte und damit kein Anrecht auf Sitze in den Kommissionen hat. Damit ist die Partei von wichtigen Informationen abgeschnitten.

Die Schlussabstimmung über das Öffentlichkeitsgesetz findet nach der zweiten Lesung statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen