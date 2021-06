Obwalden Wassereinbruch im Hochwasserstollen – Mehrkosten steigen weiter Weil Wasser aus dem Wichelsee in den Hochwasserstollen eintrat, musste der Bau vorübergehend gestoppt werden. Nun läuft der Vortrieb wieder. Die Folgen sind noch unklar. Schlimmstenfalls könnte eine Leerung des Wichelsees nötig werden. Philipp Unterschütz 09.06.2021, 17.43 Uhr

Die Tunnelbohrmaschine fräst sich im Hochwasser-Entlastungsstollen seit Mitte Januar von Alpnach Richtung Sachseln. Die ersten gut zwei Kilometer der insgesamt 6,5 Kilometer langen Strecke liegen im Schrattenkalk – für Tunnelbauer eine technisch anspruchsvolle Geologie. Am 19. Mai kam es dabei zu einem unerfreulichen Zwischenfall. Die Tunnelbohrmaschine bohrte bei Tunnelmeter 1359 einen mit Wasser gefüllten Karsthohlraum an.

Das Wasser läuft aus dem Portal des Entlastungsstollens ins Auslaufbauwerk Etschi. Bild: PD/Marti Tunnel AG (Alpnach, 19. Mai 2021)

Wie das Obwaldner Baudepartement in einer Mitteilung schreibt, führte das zu einem Wassereinbruch von etwa 200 Litern pro Sekunde. «Mit einem solchen Ereignis mussten wir im Schrattenkalk grundsätzlich rechnen. Die genaue Lage solcher lokalen Klüfte kann man trotz der aufwendigen Voruntersuchungen nicht zum Voraus feststellen», wird Baudirektor Josef Hess zitiert. Für die Vortriebsmannschaft habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, das Wasser sei im Tunnel nie über 40 Zentimeter gestiegen, ergänzt der Baudirektor auf Nachfrage.

Zurzeit befindet sich der Vortrieb auf Höhe Siebeneich, rund 200 Meter vom Wichelsee entfernt. Der Stollen liegt zwischen 6 (Scheitel) und 12 Meter (Sohle) tiefer als der Wasserspiegel des Wichelsees. Schon aufgrund der ersten chemischen Analysen gingen die Tunnelbauer davon aus, dass eine direkte Verbindung zwischen dem Wassereinbruch und dem Wichelsee besteht. Färbversuche, die Anfang dieser Woche im Wichelsee durchgeführt worden sind, haben den Beweis erbracht, dass das Wasser aus dem See kommt und immerhin nicht aus einem höher gelegenen Grundwasserspeicher.

Stand des Vortriebs des Entlastungsstollens (Pfeil). Kartenausschnitt: Marti Tunnel AG

Auch wenn man momentan optimistisch ist, dass es sich nur um eine wasserführende Zone handelt, wäre es laut Josef Hess fahrlässig, nicht auch über den schlimmsten Fall eines noch grösseren Wassereinbruchs aus dem See nachzudenken. «Um den Stollen zu retten, könnte das bedeuten, dass man den Wichelsee komplett leeren müsste», erklärt Josef Hess.

Man sei mit dem Kraftwerkbetreiber deshalb auch bereits wegen dieses Szenarios in Kontakt. «Einen solchen Entscheid würden wir sicher nicht leichtfertig treffen. Es geht einerseits um die Sicherheit der Leute und die hohen Kosten, anderseits hätte das natürlich grosse Konsequenzen für das Ökosystem am Wichelsee, weil der Zustand mit Sicherheit einige Wochen dauern würde.» Immerhin bestehen bereits Erfahrungen, denn 2007 wurde der Wichelsee für Unterhaltsarbeiten durch den Kraftwerkbetreiber bereits einmal geleert.

Der Wichelsee wurde vor 14 Jahren bereits einmal abgesenkt. Bild: Archiv Obwaldner Zeitung (Alpnach, 6. Dezember 2007)

Vorläufig sind die Massnahmen, um die Mitarbeitenden und die rund 20 Millionen Franken teuren Einrichtungen zu schützen und den Vortrieb im Stollen wieder aufzunehmen, abgeschlossen. Seit Mittwochmorgen um 10 Uhr geht es wieder vorwärts, bisher ohne grössere Probleme. Aufgrund des nach wie vor starken Zuflusses kommt der Vortrieb aber nur langsam voran. Um Maschine und Förderbänder zu reinigen, muss immer wieder unterbrochen werden. Am Rande des Tunnelprofils wurden in den letzten drei Wochen Bohrungen in die wasserführende Felszone getrieben, um das Wasser hinter dem Bohrkopf aufzufangen und an der Maschine vorbei in Richtung Auslaufbauwerk zu leiten.

Entlastungsbohrung neben der Tunnelbohrmaschine, um das Wasser daran vorbeizuführen. Bild: PD/Marti Tunnel AG (Alpnach, 1. Juni 2021)

Vorübergehende Trübungen der Sarneraa möglich

Die Wassermenge ist allerdings zu gross, um sie über die reguläre Wasserfassung aufzubereiten und abzuführen. Stattdessen wird es über die Havarie-Pumpen, die für solche Fälle vorgesehen sind, ungeklärt in die Sarneraa befördert. Die Pumpen haben eine Leistung von bis zu 1000 Liter pro Sekunde und können den derzeitigen Wasseranfall bewältigen. Sicherheitshalber wurden bei der Einmündung in den Alpnachersee Ölsperren installiert.

«Wir können versichern, dass dieses Wasser unbedenklich ist, auch wenn es durch den Vortrieb getrübt werden kann», betont Josef Hess. Für die Umwelt ungefährliche Feinstoffe (Bohrmehl aus Felsabrieb) werden mit dem Wasser ausgeschwemmt und gelangen über die Havarie-Pumpen in die Sarneraa. Das getrübte Wasser vermischt sich mit dem Wasser in der Sarneraa und wird sich entsprechend verdünnen.

Der Vortrieb läuft wieder: Situation am Mittwochnachmittag. Bild: PD (Alpnach, 9. Juni 2021)

Mehrkosten steigen weiter an

Die finanziellen Auswirkungen der Verzögerungen und der zusätzlichen Massnahmen werden aktuell noch ermittelt. Josef Hess rechnet mit rund zwei Monaten Verzögerung auf die Marschtabelle. Ob die Verzögerungen Auswirkungen auf die Inbetriebnahme des Hochwasser-Entlastungsstollens haben werden, ist offen und abhängig vom Erfolg der geplanten und eingeleiteten Massnahmen. Noch liegen rund 900 Meter im Schrattenkalk vor den Mineuren. Es dürfte also noch mindestens zwei Monate spannend bleiben, ob weitere wasserführende Klüfte angetroffen werden. «Mit Sicherheit wird es aber zu erneuten finanziellen Nachforderungen und Verhandlungen kommen», sagt Josef Hess.

Im September 2020 war bekannt geworden, dass das Hochwasserschutz­projekt Sarneraatal wegen geologischer Schwierigkeiten teurer und ein Jahr später fertig wird als ursprünglich geplant. Die Kosten stiegen gegenüber dem 2014 bewilligten Gesamtkredit um 29,1 Millionen Franken (25 Prozent). Damals ging die Regierung von Gesamtkosten von 144 Millionen Franken aus. Der nötige Zusatzkredit soll Anfang 2022 beantragt werden und würde über eine Verlängerung der Zwecksteuer von voraussichtlich zwei Jahren finanziert. Möglich also, dass dieser Zusatzkredit nun noch höher ausfallen wird.